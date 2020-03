Racing online: Vergne organizza il “Non GP di Melbourne”

Racing online, l’unico modo di assistere o di prendere parte ad una gara di questi tempi di quarantena. L’idea è di Jean-Eric Vergne, ex pilota di Formula 1 e due volte campione del mondo di Formula E, nonchè co-fondatore di Veloce Racing, una sfida sportiva supervisionata da Adrian Newey.

Il pilota ha infatti lanciato l’idea di questa gara fra giocatori virtuali e veri piloti tramite Instagram ed è fatta: poco dopo sianmo qui a parlare di un GP… virtuale.

Racing online contro la delusione

L’evento virtuale sarà anche trasmesso live. Fonte: Instagram ufficiale di Jean-Eric Vergne

Gli esports sono la nuova frontiera dei classici videogiochi, come quelli della Play Station. Jean-Eric Vergne ha lanciato il “Non GP di Melbourne” tramite l’esport della sua azienda, la Veloce Racing. L’idea è quella di intrattenere piloti famosi e fan attraverso una gara virtuale.

La gara sarà anche trasmessa in streaming il 15 marzo, la data in cui si sarebbe tenuto il GP d’Australia, alle 5.45 di pomeriggio su YouTube e Twitch.

“A seguito della cancellazione di molti Gran Premi credo sia nostro dovere, della Veloce Esports, far continuare le gare, che noi tutti amiamo. Con la nostra piattaforma potremo vedere gare interessanti fra i migliori piloti e top gamers degli sport online competere gli uni contro gli altri, finchè il Coronavirus non sarà sotto controllo. Vedreamo così la nascita di nuovi piloti e gare che attrarranno anche i fan” – ha scritto il francese sul suo profilo Instagram.

Veri piloti contro i migliori giocatori

“Veri piloti contro Top Gamers”: amanti dei videogiochi, non dite che non siete stati avvisati. Questa particolare iniziativa vi darà l’occasione di gareggiare contro dei veri piloti. Per esempio, domani durante il “Non GP di Melbourne” potreste competere contro Lando Norris! Che vinca il migliore!

