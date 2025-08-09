Quanto vale oggi la rosa della tua squadra? Confronto con 5, 10 e 20 anni fa

Rosa Squadra - Stadiosport.it

Capire quanto vale oggi la rosa della tua squadra, e confrontarla con quella di 5, 10 e 20 anni fa, non è solo una curiosità: è uno strumento per leggere in profondità le scelte societarie, l’efficacia del settore scouting, l’impatto degli allenatori e la sostenibilità del modello economico. Un confronto ben fatto ti dice se il club sta crescendo in capitale sportivo e in capitale di mercato, se compra caro e vende meglio, se valorizza i giovani o se vive di picchi episodici. Per farlo bene, però, serve metodo: i valori vanno normalizzati per inflazione e tasso di cambio, e interpretati con metriche coerenti.

Le basi: cosa intendiamo per “valore della rosa”

Per valore della rosa intendiamo la somma dei valori di mercato dei calciatori sotto contratto in una data stagione, oppure la somma dei costi storici (cartellini) più eventuali plus/minusvalenze latenti. Le due visioni rispondono a domande diverse: il valore di mercato fotografa la percezione attuale dell’asset sportivo, il costo storico racconta quanto è stato investito davvero. Per i confronti nel tempo, il valore di mercato è più intuitivo, ma conviene affiancarlo a due indicatori: costo rosa e monte ingaggi. Con questo triangolo capisci se il club spende bene, spende tanto o valorizza oltre la spesa.

Fonti, definizioni e perimetro che devi fissare prima di iniziare

Stabilisci alcune regole, così i numeri saranno comparabili:

Perimetro rosa : includi solo i giocatori in prima squadra a inizio stagione; decidi come trattare i rientri dai prestiti.

: includi solo i giocatori in a inizio stagione; decidi come trattare i rientri dai prestiti. Data di rilevazione : scegli un momento standard (es. chiusura mercato estivo di ogni stagione di riferimento).

: scegli un momento standard (es. di ogni stagione di riferimento). Valore unitario : usa per ogni calciatore un unico valore di mercato alla data scelta.

: usa per ogni calciatore un unico alla data scelta. Valuta : converti tutto in euro alla data storica e poi aggiorna all’oggi .

: converti tutto in alla data storica e poi . Indice prezzi : usa un indice di inflazione coerente con il Paese in cui vuoi esprimere i valori finali.

: usa un coerente con il Paese in cui vuoi esprimere i valori finali. Cambi: se alcuni valori storici sono in sterline o altre valute, applica il cambio dell’epoca e poi l’inflazione.

Questa disciplina iniziale evita distorsioni tipiche, come confrontare valori nominali di epoche diverse o sommare mele con pere tra leghe e valute.

Come normalizzare correttamente: inflazione, cambi e “calcioflazione”

Il passaggio cruciale è la normalizzazione. In tre mosse:

Porta tutto in euro alla data storica usando il tasso di cambio dell’epoca. Indicizza per l’inflazione generale fino a oggi: così trasformi i valori nominali di 5, 10 o 20 anni fa in valori reali 2025. Valuta l’uso di un correttivo di “calcioflazione”: il mercato dei trasferimenti non cresce come l’inflazione dei beni di consumo. Per analisi raffinate puoi usare un indice settoriale (es. variazione media dei prezzi di trasferimento per top-5 leghe nel periodo) per raccontare quanto il calcio si sia “gonfiato” rispetto all’economia reale.

Se non hai un indice settoriale affidabile, l’inflazione generale + una lettura qualitativa dei cicli di mercato è già un ottimo compromesso.

Metriche che contano davvero nel confronto storico

Per evitare interpretazioni superficiali, affianca al valore totale alcuni rapporti chiave:

Valore rosa per età media : misura quanto paghi il “tempo” residuo dei calciatori.

: misura quanto paghi il “tempo” residuo dei calciatori. Valore rosa per minuti giocati : svela l’ efficienza d’impiego della spesa/valorizzazione.

: svela l’ della spesa/valorizzazione. Valore per ruolo : difesa, centrocampo, attacco, portieri; individua dove si concentra il capitale sportivo.

: difesa, centrocampo, attacco, portieri; individua dove si concentra il capitale sportivo. Valore median vs top-5 giocatori : capisci se la rosa è profonda o stellare ma corta .

: capisci se la rosa è o . Rapporto Valore/Monte ingaggi : quanto capitale sportivo generi per ogni euro di stipendio annuo.

: quanto capitale sportivo generi per ogni euro di stipendio annuo. Valore domestico vs estero: segnala quanto la società dipenda da scouting internazionale o da vivaio.

Procedura operativa passo-passo

Scegli le quattro annate: stagione attuale, poi annata −5, −10, −20. Esporta l’elenco giocatori di ciascuna annata con ruoli, età e valore di mercato alla data scelta. Converte le valute storiche in euro con cambio dell’epoca. Indicizza per inflazione fino a oggi e ottieni tutti i valori in euro 2025. Somma i valori per annata e calcola le metriche aggiuntive suggerite. Costruisci il pannello di confronto e commenta i driver: età media, ruolo, cicli tecnici, cessioni chiave, infortuni, cambio allenatore, partecipazioni europee. Aggiungi contesto: situazione stadio, ricavi, diritti TV, strategia proprietaria. I numeri vivono nel loro ambiente.

Esempio pratico con numeri fittizi ma realistici

Tabella in euro 2025 dopo normalizzazione.

Stagione Valore rosa Età media Valore Top-5 Monte ingaggi Valore/Ingaggi Minuti giocati top-10 2025/26 480.000.000 25,3 210.000.000 165.000.000 2,91 27.500 2020/21 395.000.000 26,7 190.000.000 150.000.000 2,63 26.100 2015/16 305.000.000 27,9 165.000.000 132.000.000 2,31 25.300 2005/06 185.000.000 28,8 120.000.000 110.000.000 1,68 22.400

Lettura rapida dell’esempio: in vent’anni il valore rosa è cresciuto di circa +159% in termini reali; l’età media è scesa di oltre 3 anni, segno di un orientamento a capitale giovane; il rapporto Valore/Ingaggi è passato da 1,68 a 2,91, indicando maggior efficienza o una valorizzazione di mercato sopra la spesa salariale. Il picco del Valore Top-5 nel 2025/26 suggerisce che il club oggi concentra più capitale su pochi asset di punta, ma la voce minuti top-10 stabile segnala una profondità non sacrificata.

Cosa può alterare il confronto e come evitarlo

Tre trappole comuni e la soluzione:

Effetto stella isolata : un fuoriclasse gonfia il totale. Usa sempre Valore median e Top-5 share per misurare la concentrazione.

: un fuoriclasse gonfia il totale. Usa sempre e per misurare la concentrazione. Bias di mezza stagione : variazioni forti tra agosto e gennaio. Congela sempre la data al post-mercato estivo .

: variazioni forti tra agosto e gennaio. Congela sempre la data al . Distorsioni di lega/cambio: trasferimenti tra valute diverse o mercati iper-inflazionati. Assicurati che cambio e inflazione siano applicati in modo sistematico e documentato.

Come presentare i risultati in modo convincente

Per un pezzo editoriale o una presentazione:

Apri con due numeri forti: valore totale oggi e variazione reale su 20 anni .

e . Visualizza una linea temporale a quattro punti con età media e Top-5 share in etichette.

a quattro punti con età media e Top-5 share in etichette. Inserisci un box “ Strategia del club in 3 frasi ” che spiega la traiettoria: giovani + rivendita , campioni + titoli , ibrido sostenibile .

” che spiega la traiettoria: , , . Chiudi con una lettura prospettica: quali reparti sono sottovalutati, quali asset sono maturi per cessione, dove investire per mantenere o migliorare il rapporto Valore/Ingaggi.

Checklist rapida per rifare l’analisi sulla tua squadra

Hai fissato data e perimetro per tutte le annate

e per tutte le annate Hai normalizzato per cambi e inflazione

e Hai calcolato Valore/Ingaggi , Top-5 share , valore per ruolo

, , Hai aggiunto contesto tecnico e ciclo societario

e Hai scritto conclusioni operative su cosa fare nei prossimi due mercati

Domande frequenti in sintesi

Meglio valore di mercato o costo storico? Il primo per confronti dinamici e narrazione; il secondo per analisi di capex e ritorni. Usali insieme quando puoi.

Come tratto i prestiti? Includi solo chi è tesserato e disponibile per la prima squadra alla data scelta; i prestiti in uscita escono dal perimetro.

Il vivaio distorce? In meglio. Evidenzialo con una riga “quota vivaio” e stima il valore creato internamente.

Serve la “calcioflazione”? È un plus se hai un indice robusto. Se no, spiega qualitativamente i cicli di mercato e usa l’inflazione generale.

Un confronto serio tra oggi, −5, −10 e −20 anni ti restituisce l’identità economica-sportiva del club. Se il valore reale sale mentre età media e Valore/Ingaggi migliorano, sei davanti a una strategia sostenibile che combina scouting, gestione salariale e coaching. Se invece il valore cresce solo grazie a poche stelle costose e l’età si alza, il club sta bruciando margini di liquidità tecnica e rischia cicli altalenanti. L’obiettivo è una curva in ascesa con profondità di rosa, giovani in crescita e un rapporto valore/costo che regga anche nelle stagioni senza plusvalenze straordinarie.