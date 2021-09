PSG-Manchester City dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 28-9-2021

Dove vedere Paris Saint Germain vs Manchester City, 2° Giornata della fase a gironi di Champions League, Martedì 28 Settembre 2021 alle 21:00. Il match del Parco dei Principi di Parigi sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

Le due squadre che hanno speso di più nell’ultimo decennio calcistico, figlie di un calcio prettamente capitalista sorretto dagli sceicchi, si ritroveranno di fronte per una sfida che promette già fuoco e fiamme.

Sia il Paris che il City sono riuscite, negli ultimi anni, a creare una storia laddove non c’era nulla e a suon di acquisti faraonici e vittorie sono diventate due delle squadre più importanti del mondo.

Nonostante ciò, ad entrambe manca un ultimo, importante, tassello ovvero la vittoria della UEFA Champions League. Entrambe le compagini ci sono andate vicino conquistando, negli ultimi due anni, una menzione di “vice campione” a testa e proprio lo scorso anno il destino le aveva contrapposte in semifinale.

In quella occasione vinse il Manchester City, ma il PSG vuole riscatto nonostante sia solo la seconda partita di una fase a gironi.

La classe, il talento e la qualità in campo non mancherà: il trio da sogno parigino sfiderà il concreto assetto tattico dei citizens per conquistare, rapidamente, la prima posizione del proprio girone.

I parigini di Leo Messi hanno già subito un passo falso con il pareggio, per 1-1, contro il Brugge, mentre il Manchester è partito bene demolendo il Lipsia per 6-3.

Come vedere PSG-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Paris Saint Germain-Manchester City

: Paris Saint Germain-Manchester City Data : Martedì 28 Settembre 2021

: Martedì 28 Settembre 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201)

: Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201) Streaming: SKYGO (app e sito)

La partita Paris Saint Germain e Manchester City, valevole per la seconda giornata del Girone A, si giocherà martedì 28 settembre alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi.

L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky tramite il possesso di un abbonamento comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match tra le due super potenze europee sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di PSG-Manchester City

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di PSG-Manchester City in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di PSG-Manchester City

Kevin De Bruyne

I parigini di Pochettino si schiereranno con un 4-1-2-1-2, ma sono ancora tanti i ballottaggi da dover sciogliere: in porta dovrebbe ancora essere Keylor Navas l’estremo difensore designato alla titolarità, relegando Donnarumma alla panchina.

In difesa, difficile la presenza di Sergio Ramos, ancora fermo ai box, con Marquinhos e Kimpembe centrali e Hakimi e Mendes sugli esterni.

Danilo Pereira dovrebbe giocare davanti alla difesa, mentre, in mezzo al campo, oltre Wijnaldum si aspetta di conoscere le condizioni di Marco Veratti. Nel caso l’italiano riuscisse a giocare, sarà titolare, in caso contrario è pronto Rafinha.

In attacco, Neymar e Mbappe sono sicuri della titolarità, mentre Pochettino valuterà fino all’ultimo secondo Lionel Messi, in caso contrario giocherà Mauro Icardi.

Il Manchester City di Guardiola giocherà con il 4-3-3 composto da un tridente “leggero” che prevede la presenza di Ferran Torres come “falso nueve”, aiutato da Mahrez e Grealish.

In porta pochi dubbi sulla presenza di Ederson, mentre dovrebbe essere riconfermata la difesa vista contro il Lipsia composta da Joao Cancelo, R.Dias, Akè e Zinchenko.

A centrocampo la qualità non manca con Bernardo Silva, Rodri e Kevin De Bruyne.

Probabili Formazioni di PSG-Manchester City

Paris Saint Germain (4-1-2-1-2): K.Navas; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, N.Mendes; D.Pereira; Verratti, Wijnaldum; Neymar; Mbappe, Messi. All.Pochettino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, R.Dias, Akè, Zinchenko; B.Silva, Rodri, De Bruyne; R.Mahrez, Grealish, F.Torres. All.Guardiola

Precedenti e statistiche di PSG-Manchester City

Sono 5 i precedenti tra queste squadre e il PSG non ha mai vinto.

2 pareggi e 3 sconfitte è lo score dei francesi contro gli inglesi.

La prima vittoria del City arrivò nella stagione 2015/2016 in cui il gol di De Bruyne portò i Citizens in semifinale.

La scorsa stagione le due squadre si sono affrontante durante le semifinali e il Manchester City si è imposto sia all’andata che al ritorno (2-0, 1-2)

