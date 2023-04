Pronostico Napoli-Milan, 18-04-2023, ritorno quarti Champions League

Pronostico Napoli Milan, ritorno dei quarti di Champions League, Martedì 18 Aprile ore 21.

La prima parte del nuovo appuntamento con la storia si è chiusa in un modo forse sorprendente, ma comunque interessante.

E adesso c’è la seconda parte, con questa seconda sfida.

Martedì 18-04-2023, ore 21, il Napoli di Luciano Spalletti ospita il Milan di Stefano Pioli nella gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022/2023.

I partenopei, come arcinoto, stanno giocando per la prima volta nella loro storia i quarti di finale della massima competizione europea, e questa gara segna la prima sfida dei quarti di Champions giocata tra le mura amiche.

All’andata a San Siro vittoria di misura, solo 1-0, da parte di un Milan cinico e concreto, con un Napoli bello ma sprecone, la decise Bennacer.

In questo return match, andrà diversamente ?

Entrambe le squadre hanno dimostrato di tenerci, e di aver impiegato risorse energetiche notevoli, per far fronte alla preparazione di questo grande appuntamento.

Prova ne siano gli scialbi quanto sofferti pareggi dalle quali entrambe son reduci nelle rispettive sfide di campionato, il Milan nell’1-1 di Bologna e il Napoli nello 0-0 casalingo contro il Verona.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Napoli-Milan.

Ancora una volta abbiamo a che fare con un pronostico complicato.

All’andata il Milan ha dimostrato di avere ancora una marcia in più in quell’ambito internazionale che il Napoli dimostra di non riuscire ancora a gestire nel pieno della sua integrità fisica e mentale.

I partenopei a San Siro han peccato di lucidità e di scarsa gestione delle risorse e del tempo a disposizione.

Fattori, questi, dipendenti appunto soprattutto dall’esperienza.

Le doti tecniche, notoriamente, non mancano ad un Napoli che, su questo piano, non è certo inferiore al Milan, anzi, forse è anche almeno un gradino sopra.

Gap che però è stato annullato per l’appunto nei confronti recenti.

Vedasi soprattutto lo stratosferico poker rossonero al San Paolo in campionato due settimane fa.

Il Napoli recupera dal primo minuto Osimhen, assente nelle precedenti due sfide stagionali – compreso quella del sopra citato poker rossonero – e questo è un punto a favore dei partenopei.

Un altro è la statistica: il Napoli ha vinto la sua unica sfida casalinga contro una formazione connazionale in ambito internazionale, era sempre un quarto di finale di ritorno, l’avversaria era la Juventus, e alla fine arrivò il trionfo del Napoli, nella Coppa UEFA 1989.

Anche se, in tal senso, neppure i rossoneri stanno messi male, vedasi la Champions 2003, allorquando eliminarono nelle semifinali l’Inter e vinsero la finale sempre proprio contro la Juve.

Non si sottovaluti tuttavia la ben nota e sopra citata esperienza nonché il proverbiale dna europeo del Milan.

Sarà una sfida complicata per entrambe, più di quanto non dicano le quote, segno 1 dato a 1.8 da “Starcasinò“, contro il segno 2 dato a 5.3 da “Unibet“.

Non è affatto da escludere un match non dissimile da quello dell’andata, con una delle due che riesca a sbloccarlo e poi provi a gestire il resto del match.

Non è neppure da escludere l’ipotesi supplementari e, perché no, anche quella dei tiri di rigore.

In tale quadro, suggeriamo di puntare in una sfida con pochi gol, Un2.5 a 1.67, e non si escluda perciò l’ipotesi di una vittoria con un solo gol di scarto dei padroni di casa quota 3.30, entrambe quote Stanleybet.

Probabili formazioni Napoli-Milan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Precedenti e statistiche Napoli-Milan.

E’ la terza sfida stagionale fra le due formazioni.

La prima a San Siro in campionato Domenica 18 Settembre 2022, vittoria napoletana 1-2 con reti di Politano su rigore e Simeone, in mezzo momentaneo pari di Giroud per il Milan.

Rossoneri che perciò si son rifatti alla grande nelle due sfide successive, fra il 2 e il 12 Aprile: prima la sopra citata gara di ritorno di campionato a Fuorigrotta, con colpaccio milanista 0-4, due volte Leao e Brahim Diaz e Salemaekers, e poi la sfida di andata di questi quarti, dove a San Siro decise Bennacer.

Come anticipato si ricorda come il Milan abbia la sua tradizione positiva contro italiane in ambito internazionale, con la Champions del 2003 vinta sconfiggendo Inter alle semifinali e Juve nella finalissima di Old Trafford.

Napoli che come detto nella sua unica sfida casalinga contro una italiana in Europa superò proprio la Juve, era sempre un quarto di ritorno, di Coppa UEFA, era il 15 Marzo 1989, e i partenopei vinsero 3-0 dopo i supplementari, con Maradona su rigore, Carnevale e Renica, ribaltando il 2-0 dell’andata, e poi sarebbero andati a prendersi la coppa, ad oggi unico trionfo europeo della storia del club.