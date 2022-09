Pronostico Milan-Napoli, 18-09-2022, 7^ giornata Serie A

La 7^ giornata di Serie A si chiude con un big match da paura, a tutti gli effetti uno scontro al vertice.

Domenica 18-09-2022, ore 20:45, a San Siro il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli di Luciano Spalletti.

E’ l’ultima gara di Serie A che anticipa la prima sosta per le nazionali della stagione, nonchè l’ultima partita del massimo campionato italiano di questo Settembre 2022.

Sfida totale fra due delle tre capolista del torneo – alla pari dell’Atalanta a quota 14 – e tra le due squadre sostanzialmente più in forma di tutto il campionato.

Da una parte i rossoneri, Campioni d’Italia, che stanno facendo un ottimo campionato, galvanizzato dalla bella vittoria nel primo derby della Madonnina stagionale.

E reduci in campionato dalla sofferta vittoria esterna 1-2 contro la Samp, impreziosita dal fatto di essere arrivata in 10 contro 11 dopo l’espulsione di Leao.

Dall’altra i partenopei, miglior attacco del torneo – 13 gol, 9 dei quali nelle prime 2 giornate ! – forse la squadra più esplosiva per propensione offensiva.

In campionato reduci dalla sofferta vittoria in casa contro lo Spezia per 1-0, sancita dal 1° acuto partenopeo di Raspadori, a segno nel finale.

Anche a livello internazionale le due squadre se la stan cavando mica male, entrambe impegnate in Champions League.

I rossoneri son reduci dalla loro prima vittoria stagionale in Champions, nonché primo successo casalingo nella massima competizione europea dopo quasi un decennio.

Il 3-1 contro la Dinamo Zagabria, firmato da Saelamaekers – bomber di Champions del Milan con 2 gol – Giroud e 1° gol in Champions per Pobega.

Mentre il Napoli ha compiuto un altro capolavoro, dopo quello contro il Liverpool, ottenendo un’altra vittoria con 3 gol di scarto, contro l’altra britannica del suo girone, il Rangers, sconfitto con un netto 0-3, firmato dal rigore di Politano, dal 1° gol internazionale della carriera di Raspadori -2° gol di fila dopo lo Spezia – e dal 1° gol in maglia partenopea per Ndombele.

Chi avrà la meglio ? Il maggior rigore tattico di Pioli, o lo strapotere offensivo di Spalletti ?

Pronostico e migliori quote Milan-Napoli.

Ancora una volta un pronostico difficile.

Quelli degli scontri diretti lo sono sempre.

Da una parte una squadra come il Milan, molto ben inquadrata sul piano tattico, una squadra che gioca quasi a memoria e decisamente corale.

Dall’altra parte un altro bel gruppo come quello dei partenopei, come detto molto votato all’iper offensivismo, lo testimoniano i già 20 gol stagionali fra campionato e Champions.

Una chiave del match potrebbe essere il fatto che, giustappunto, il rigore tattico rossonero possa avere il sopravvento.

I bookmakers concordano nel dare i rossoneri leggermente per favoriti, con il segno 1 che ha come quota massima il 2.25 di Planetwin, contro il 3.25 di Snai per il 2.

Per chi crede nel colpaccio rossonero, al termine però di un match lottato ed equilibrato, la vittoria con 1 gol di scarto paga 4 volte la posta con “Stanleybet“.

Probabili formazioni Milan-Napoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Precedenti e statistiche Milan-Napoli.

Sfida da cifra tonda.

Vale a dire che, fra Campionato e Coppa Italia, questa sarà la sfida numero 170 fra le due squadre.

Il bilancio totale è favorevole ai rossoneri, vincenti 67 volte, contro le 50 tonde tonde dei partenopei, 52 perciò i pareggi.

Anche a livello di campionato il bilancio è a favore dei milanesi, con 148 sfide e 56 vittorie milaniste contro le 44 napoletane, 48 quindi i pari.

Una statistica particolare vede i rossoneri non riuscire a trionfare in casa contro il Napoli in campionato addirittura da quasi 8 anni.

Vale a dire da Domenica 14 Dicembre 2014.

Il Milan allora allenato da Pippo Inzaghi trionfò 2-0 sul Napoli allora guidato da Rafa Benitez, in gol Bonaventura e Menez.

Mentre l’ultima vittoria a San Siro in assoluto per i rossoneri risale a Martedì 29 Gennaio 2019, allorquando il Milan di Gattuso sconfisse 2-0 il Napoli del grande ex di turno Carletto Ancelotti eliminandolo dai quarti di Finale della Coppa Italia.

Fu doppietta per l’implacabile Piatek.

Da allora però 1 pari e 2 vittorie napoletane entrambe 0-1.

Fu 1-1 in campionato Sabato 23 Novembre 2019 fra i rossoneri allora già guidati da Pioli e il Napoli sempre ancelottiano, in vantaggio con Lozano prima del pari sempre di Bonaventura, tutto in 5 minuti, fra il 24′ e il 29′.

Le due vittorie partenopee poi arrivate entrambe nel 2021, rispettivamente Domenica 14 Marzo 2021 e Domenica 19 Dicembre 2021.

Nel primo caso ancora un ex milanista a trionfare sulla panchina partenopea, il Napoli di Gattuso espugnò San Siro con una rete di Politano poco prima della mezz’ora.

Nel secondo caso era già il Napoli di Spalletti che vinse con un gol di Elmas già al 5′.