Pronostico Milan-Juventus, 23-01-2022, 23^ giornata Serie A

La 23^ giornata di Serie A si chiude con un altro big match.

Una grandissima classica del calcio italiano fa da posticipo serale del 4° turno di ritorno.

A San Siro, il Milan di Stefano Pioli ospita la Juventus del grande ex di turno Max Allegri.

Ancora una volta una super sfida fra due fra le squadre italiane più vincenti di sempre.

I rossoneri per scrollarsi di dosso il primo stop del 2022, la tanto discussa sconfitta contro lo Spezia, e riprendere così la marcia di avvicinamento, o meglio ri-avvicinamento, ai cugini dell’Inter, che stanno lì in cima alla classifica.

La Juve per proseguire il momento positivo, imbattuta in campionato da ben 8 turni, e per dare conferma, quindi, dei recenti progressi, confrontandosi contro un’avversaria di livello superiore.

Bianconeri peraltro reduci nel frattempo anche dalla immeritata sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, una beffa tremenda arrivata all’ultimo secondo dei supplementari al termine di una partita giocata ad armi pari.

Oltre che dalla bella vittoria casalinga contro la Sampdoria che ha permesso il superamento degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Pronostico e migliori quote Milan-Juve.

Come capita per quasi tutti i big match, anche in questo caso è un pronostico complicato.

Entrambe le squadre sono sostanzialmente in crescita.

Anche se il Milan ha dimostrato un piccolo momento di scricchiolamento, considerando le ultime due partite, curiosamente entrambe contro formazioni liguri, la vittoria di misura e sofferta contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia e la già sopra citata storica sconfitta casalinga contro lo Spezia.

Juve che invece dal canto suo sta vivendo un buon momento di salute mentale e fisica, e ha dimostrato di non aver paura di affrontare formazioni di livello superiore, vedasi la già sopra citata sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, arrivata appunto di misura e al termine di una prestazione ottima per i mezzi di cui dispongono i bianconeri.

I bookmakers propongono un sostanziale equilibrio, dando i rossoneri per favoriti ma di poco.

La quota massima per il segno 1 è il 2.7 di “Snai“, quella per segno 2 è il 2.83 di “Marathon bet“, il segno X è quello dato per meno probabile, 3.25 di Star Casinò.

Allo stato attuale dei fatti, possiamo ritenere, anzi, un pareggio come un risultato non del tutto improbabile.

Stanleybet quota il pari con gol a 4.20.

Per chi crede nel colpaccio bianconero come nella passata stagione, sempre a 4.20 con la stessa agenzia la quota per la vittoria bianconera con un gol di scarto.

Probabili formazioni Milan-Juve.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

JUVENTUS (4-2-3-1) probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. All.: Allegri.

Precedenti e statistiche Milan-Juve.

I precedenti in gare ufficiali in assoluto fra le due formazioni, contando tutte le competizioni e le sfide in casa di una, dell’altra o in campo neutro, sono in tutto 236.

Bianconeri in vantaggio abbastanza largo, con 92 vittorie contro le 68 del Milan, 76 i pareggi.

Anche in campionato Juve avanti, 205 precedenti con 80 vittorie tonde tonde per i bianconeri, 61 quelle rossonere, 64 pari.

Juve ad un passo dalle 300 reti segnate al Milan in campionato, ad oggi giustappunto son 299.

299 curiosamente è anche il bilancio totale delle sfide fra le due formazioni, contando anche quelle non ufficiali, insomma le amichevoli, con il ché questa sfida sarà, in totale, la numero 300 fra le due formazioni, fra ufficiali e non.

In questo senso, 113 vittorie juventine, 99 quelle milaniste e 87 pari.

Curiosità statistica fra le tante: nelle ultime due uscite a San Siro una vittoria a testa ed entrambe con 2 gol di scarto.

Il 7 Luglio 2020 una partita incredibile, la Juve di Sarri domina e si porta sullo 0-2 a inizio ripresa con due reti in rapida successione, la prima in bianconero di Adrien Rabiot e il raddoppio di Cristiano Ronaldo.

Prima di addormentarsi del tutto e subire la incredibile rimonta rossonera con il calcio di rigore del grande ex di turno Ibrahimovic e le reti di Kessié, Leao e Rebic fino al 4-2 finale.

L’anno scorso all’Epifania la Juve dell’altro grande ex di turno Pirlo espugnò San Siro contro un Milan tuttavia decimato dagli infortuni, 1-3 con grande protagonista un giocatore che sarà assente in questa sfida, Federico Chiesa, autore di una strepitosa tripletta, in gol anche McKennie e Calabria per la bandiera rossonera.

Il pareggio è il risultato che manca da più tempo a San Siro in Serie A, il 10 Maggio 2009 fu 1-1 fra il Milan di Ancelotti e la Juve di Ranieri, un gol per tempo, Seedorf e Iaquinta.

1-1 anche all’andata allo Stadium Domenica 19 Settembre 2021, vantaggio di Morata in apertura e il definitivo pari di Rebic nella ripresa.

