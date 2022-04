Pronostico Juventus-Inter, 03-04-2022, 31^ giornata Serie A

La Domenica di campionato si chiude con il piatto forte, forse la sfida più sentita e la rivalità più accesa del calcio italiano.

Domenica 03-04-2022, ore 20:45, all’ “Allianz Stadium“, il Derby d’Italia Juventus-Inter, per la 31^ giornata di Serie A.

I bianconeri di Max Allegri per confermare il trend positivo in campionato oltre che per tenersi ancorati alla zona Champions.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, dal canto loro, per riprendere il terreno incredibilmente perso in campionato e tenersi ancorati per la corsa scudetto.

Una sfida sempre sentita.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Juve-Inter.

Pronostico complicato come si conviene ai big match.

Entrambe le squadre hanno le loro motivazioni per fare bene.

I bianconeri sembrano messi meglio sul piano fisico e soprattutto mentale.

Smaltita l’ennesima batosta di Champions sembrano ben motivati a chiudere il campionato in positivo, rosicchiando qualche punto e magari anche qualche posizione per mantenersi ancorati sempre alla zona Champions.

I bookmakers danno comunque leggermente per favoriti i nerazzurri, quota massima per il segno 2 il 2.7 di “Sisal.it”, mentre per il segno 1 abbiamo il 2.9 di “Snai”.

A prescindere dallo stato di forma in cui le due formazioni si trovavano prima della pausa per le nazionali, come anticipato diametralmente opposto, il periodo di pausa stesso potrebbe aver cambiato gli equilibri.

Possiamo presumere una gara combattuta, nella quale le squadre proveranno ad annullarsi a vicenda, e se qualcuna delle due dovesse prevalere, potrebbe farlo di poco.

GG a 1.67, per chi crede che la spuntino i bianconeri, combo 1+GG a 5.30, per i fanatici del risultato esatto, il 2-1 bianconero paga 10 volte la posta, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Juve-Inter.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Precedenti e statistiche Juve-Inter.

Sono in tutto 243 i precedenti ufficiali fra le due formazioni, bianconeri in netto vantaggio con 110 vittorie contro le 73 interiste, 60 pareggi, 346 gol juventini, Inter invece ad un passo da quota 300 gol nelle sfide con la Juve.

I precedenti nel campionato italiano sono 204 in assoluto, vittorie 93 per la Juve e 59 per l’Inter.

La vittoria interista in casa Juve è fatto raro, accaduto solo 10 volte.

Ultima in particolare sempre nel segno del numero 10, tanti sono gli anni passati dall’ultima volta che i nerazzurri hanno espugnato la Torino bianconera.

Allorquando la squadra di Andrea Stramaccioni, nel 2012, divenne la prima squadra a espugnare il nuovo impianto di proprietà juventino.

1-3 con doppietta di Milito e gol di Palacio dopo un iniziale dominio Juve concretizzatosi con gol di Vidal dopo pochi secondi, però in fuorigioco, se no non sarebbe Juve-Inter !

All’andata pari 1-1 con il vantaggio di Dzeko e il pari di Dybala su rigore.

Juve reduce da 3 vittorie di fila in Derby d’Italia casalinghi in campionato.

Nel Dicembre 2018 la decise una zuccata vincente di Mario Mandzukic.

L’anno successivo, 8 Marzo 2020, poco prima del lockdown ma già in piena pandemia, il primo Derby d’Italia senza pubblico della storia, deciso dalle reti, entrambe nella ripresa, di Ramsey e soprattutto di Dybala, autore di un’autentica prodezza.

Nella passata stagione, 15 Maggio 2021, vittoria 3-2 della Juve di Pirlo su quella del grande ex Antonio Conte all’epoca già scudettata, con reti di Cristiano Ronaldo, pari di Lukaku su rigore, doppietta di Cuadrado di cui uno dal dischetto e autorete di Chiellini.

Un fattore potrebbe essere determinante: Simone Inzaghi ha nella Juve un avversario caro, avendogli strappato ben 3 Supercoppe Italiane, 2 con la Lazio e di recente proprio con i nerazzurri, con il gol di Sanchez all’ultimo secondo dei supplementari.