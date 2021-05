Pronostico e quote Juventus-Milan, 35° giornata Serie A 09-05-2021.

Pronostico e quote Juventus-Milan: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i rossoneri di Stefano Pioli. In palio un posto nella fase a gironi della prossima Champions League.

Quella che andrà in scena domenica sera all’Allianz Stadium non sarà solo una classica del calcio italiano, ma anche partita che, molto probabilmente, dirà chi tra Juventus e Milan andrà in Champions League l’anno prossimo. Da un lato i bianconeri, reduci dalla rocambolesca vittoria di domenica scorsa in casa dell’Udinese, dall’altro i rossoneri che sette giorni fa non hanno avuto problemi contro il triste Benevento di Pippo Inzaghi.

La classifica, a 4 giornate dal termine, vede 3 squadre (Atalanta, Juventus e Milan) appaiate al secondo posto in classifica a quota 69 punti, con torinesi e meneghini rispettivamente terzi e quarti in virtù degli scontri diretti sfavorevoli con i bergamaschi. La Vecchia Signora è avanti al Diavolo per lo stesso motivo. Poco più indietro, Napoli e Lazio ferme a 67 e 64 punti. I biancocelesti, ricordiamo, hanno ancora da recuperare, mercoledì 18 alle 20:30, la sfida col Torino non disputata, causa Covid, lo scorso 2 marzo.

Il match dello Stadium tra Juventus e Milan sarà quindi Ronaldo contro Ibrahimovic, Dybala contro Rebic, Cuadrado contro Theo Hernandez, Szczesny contro Donnarumma, sfide nella sfida che ci auguriamo possano regalare spettacolo. Appuntamento a domenica sera, ore 20:45.

Bonus Benvenuto Scommesse 15€ e fino a 200€ al deposito

Eurobet Scommesse Bonus Benvenuto –*Si applicano Termini e Condizioni – 18+.

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 15€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Pronostico e quote Juventus-Milan

Pronostico Quote 1 1.77 Over 2.5 1.65 GG+Over 2.5 1.95

Pronostico e quote Juventus-Milan: 1 quotato 1.77 e Over 2.5 quotato 1.65 su Eurobet.

L’incipit di Juventus-Milan è chiaro: a bianconeri e rossoneri servono i 3 punti per alimentare i rispettivi sogni Champions. La Vecchia Signora giunge all’appuntamento dello Stadium da 2 vittorie (Parma e Udinese) e 1 pareggio (Fiorentina) nelle ultime 3. Il Diavolo, invece, ha rialzato la china sabato scorso, battendo 2-0 il Benevento, dopo le 2 sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio.

I favori del pronostico pendono leggermente a favore di Cristiano Ronaldo e compagni, ma vista l’importanza della posta in palio crediamo che tutto possa accadere. Pertanto, sulla scia di quanto visto all’andata, consigliamo l’Over 2.5, quotato 1.65, agli scommettitori più tradizionalisti e l’X2+Over 1.5, fissato a 2.50, a quelli più arditi.

Pronostico e quote Juventus-Milan, 35° giornata Serie A 09-05-2021.

Pronostico e quote Juventus-Milan: le classiche

1: 1.77

X: 3.75

2: 4.50

Over 2.5: 1.65

Under 2.5: 2.10

GG: 1.62

NG: 2.15

Probabili formazioni Juventus-Milan

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Milan(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.



Migliori Bookmakers AAMS