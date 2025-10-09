[Pronostici] Schedina pronta 7ª giornata Serie A (18-19-20 ottobre 2025)

La 7ª giornata della Serie A 2025-2026 si giocherà da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, con un calendario ricco di sfide interessanti e alcune partite che potrebbero già indirizzare la classifica. Si parte sabato con Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo alle 15:00, seguite da Torino-Napoli alle 18:00 e dal big match Roma-Inter alle 20:45.
Domenica il turno continua con Como-Juventus alle 12:30, Cagliari-Bologna e Genoa-Parma alle 15:00, Atalanta-Lazio alle 18:00 e Milan-Fiorentina alle 20:45. Lunedì sera, alle 20:45, toccherà a Cremonese-Udinese chiudere il programma. Secondo le analisi della vigilia, Napoli, Inter e Milan partono con le migliori probabilità di vittoria in questo turno.
I nostri pronostici per la schedina della 7ª giornata
|DATA
|ORARIO
|PARTITA
|SCOMMESSA CONSIGLIATA
|18 Ottobre 2025
|15:00
|Pisa-Verona
|COMBO X2 + Under 2.5
|18 Ottobre 2025
|15:00
|Lecce-Sassuolo
|Under 2.5
|18 Ottobre 2025
|18:00
|Torino-Napoli
|COMBO 2 + Over 2.5
|18 Ottobre 2025
|20:45
|Roma-Inter
|GG (Gol di entrambe)
|19 Ottobre 2025
|12:30
|Como-Juventus
|COMBO 2 + GG
|19 Ottobre 2025
|15:00
|Cagliari-Bologna
|COMBO X2 + Over 1.5
|19 Ottobre 2025
|15:00
|Genoa-Parma
|Under 2.5
|19 Ottobre 2025
|18:00
|Atalanta-Lazio
|GG
|19 Ottobre 2025
|20:45
|Milan-Fiorentina
|1 (Vittoria Milan)
|20 Ottobre 2025
|20:45
|Cremonese-Udinese
|COMBO 1X + Under 2.5
Focus sulle partite più attese
Roma-Inter, sabato ore 20:45
Il big match della settimana. La Roma di De Rossi cerca riscatto dopo un avvio altalenante, ma dovrà vedersela con un’Inter in gran forma guidata da Lautaro e Thuram. Ci si aspetta una gara combattuta, con entrambe le squadre a segno. Pronostico: GG.
Torino-Napoli, sabato ore 18:00
Il Napoli di De Bruyne e Hojlund affronta un Torino solido ma discontinuo. Gli azzurri hanno maggiore qualità offensiva e potrebbero imporsi in una gara spettacolare. Pronostico: COMBO 2 + Over 2.5.
Milan-Fiorentina, domenica ore 20:45
Sfida affascinante a San Siro. Il Milan di Pulisic e Leao parte favorito contro una Fiorentina organizzata ma fragile in trasferta. I rossoneri cercano continuità per restare nelle zone alte. Pronostico: 1 fisso.
Atalanta-Lazio, domenica ore 18:00
Due squadre votate al gioco offensivo, con Lookman e Samardzic da un lato e Zaccagni e Castellanos dall’altro. Tutto fa pensare a una gara aperta. Pronostico: GG.
Cremonese-Udinese, lunedì ore 20:45
Posticipo con punti pesanti in palio per la salvezza. La Cremonese punta a sfruttare il fattore casa, mentre l’Udinese cerca conferme dopo un avvio complicato. Partita equilibrata, pochi gol attesi. Pronostico: COMBO 1X + Under 2.5.
Probabili formazioni principali
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram
Torino (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Hojlund, McTominay
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leao
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fagioli; Gudmundsson, Kean
Schedina consigliata pronta
💡 Multipla 10 eventi (quota complessiva alta):
Pisa-Verona X2 + Under 2.5
Lecce-Sassuolo Under 2.5
Torino-Napoli 2 + Over 2.5
Roma-Inter GG
Como-Juventus 2 + GG
Cagliari-Bologna X2 + Over 1.5
Genoa-Parma Under 2.5
Atalanta-Lazio GG
Milan-Fiorentina 1
Cremonese-Udinese 1X + Under 2.5
Scommessa equilibrata ma con buone chance di riuscita. Le big — Napoli, Inter e Milan — partono con i favori del pronostico, mentre le gare salvezza restano più incerte.
