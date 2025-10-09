Pronostici Scommesse Sportive

[Pronostici] Schedina pronta 7ª giornata Serie A (18-19-20 ottobre 2025)

Di x0xShinobix0x
Schedina vincente di oggi
Pronostici Calcio - Stadiosport.it

La 7ª giornata della Serie A 2025-2026 si giocherà da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, con un calendario ricco di sfide interessanti e alcune partite che potrebbero già indirizzare la classifica. Si parte sabato con Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo alle 15:00, seguite da Torino-Napoli alle 18:00 e dal big match Roma-Inter alle 20:45.

Domenica il turno continua con Como-Juventus alle 12:30, Cagliari-Bologna e Genoa-Parma alle 15:00, Atalanta-Lazio alle 18:00 e Milan-Fiorentina alle 20:45. Lunedì sera, alle 20:45, toccherà a Cremonese-Udinese chiudere il programma. Secondo le analisi della vigilia, Napoli, Inter e Milan partono con le migliori probabilità di vittoria in questo turno.

I nostri pronostici per la schedina della 7ª giornata

DATAORARIOPARTITASCOMMESSA CONSIGLIATA
18 Ottobre 202515:00Pisa-VeronaCOMBO X2 + Under 2.5
18 Ottobre 202515:00Lecce-SassuoloUnder 2.5
18 Ottobre 202518:00Torino-NapoliCOMBO 2 + Over 2.5
18 Ottobre 202520:45Roma-InterGG (Gol di entrambe)
19 Ottobre 202512:30Como-JuventusCOMBO 2 + GG
19 Ottobre 202515:00Cagliari-BolognaCOMBO X2 + Over 1.5
19 Ottobre 202515:00Genoa-ParmaUnder 2.5
19 Ottobre 202518:00Atalanta-LazioGG
19 Ottobre 202520:45Milan-Fiorentina1 (Vittoria Milan)
20 Ottobre 202520:45Cremonese-UdineseCOMBO 1X + Under 2.5

Focus sulle partite più attese

Roma-Inter, sabato ore 20:45

Il big match della settimana. La Roma di De Rossi cerca riscatto dopo un avvio altalenante, ma dovrà vedersela con un’Inter in gran forma guidata da Lautaro e Thuram. Ci si aspetta una gara combattuta, con entrambe le squadre a segno. Pronostico: GG.

Torino-Napoli, sabato ore 18:00

Il Napoli di De Bruyne e Hojlund affronta un Torino solido ma discontinuo. Gli azzurri hanno maggiore qualità offensiva e potrebbero imporsi in una gara spettacolare. Pronostico: COMBO 2 + Over 2.5.

Milan-Fiorentina, domenica ore 20:45

Sfida affascinante a San Siro. Il Milan di Pulisic e Leao parte favorito contro una Fiorentina organizzata ma fragile in trasferta. I rossoneri cercano continuità per restare nelle zone alte. Pronostico: 1 fisso.

Atalanta-Lazio, domenica ore 18:00

Due squadre votate al gioco offensivo, con Lookman e Samardzic da un lato e Zaccagni e Castellanos dall’altro. Tutto fa pensare a una gara aperta. Pronostico: GG.

Cremonese-Udinese, lunedì ore 20:45

Posticipo con punti pesanti in palio per la salvezza. La Cremonese punta a sfruttare il fattore casa, mentre l’Udinese cerca conferme dopo un avvio complicato. Partita equilibrata, pochi gol attesi. Pronostico: COMBO 1X + Under 2.5.

Probabili formazioni principali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Torino (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Hojlund, McTominay

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leao
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fagioli; Gudmundsson, Kean

Schedina consigliata pronta

💡 Multipla 10 eventi (quota complessiva alta):
Pisa-Verona X2 + Under 2.5
Lecce-Sassuolo Under 2.5
Torino-Napoli 2 + Over 2.5
Roma-Inter GG
Como-Juventus 2 + GG
Cagliari-Bologna X2 + Over 1.5
Genoa-Parma Under 2.5
Atalanta-Lazio GG
Milan-Fiorentina 1
Cremonese-Udinese 1X + Under 2.5

Scommessa equilibrata ma con buone chance di riuscita. Le big — Napoli, Inter e Milan — partono con i favori del pronostico, mentre le gare salvezza restano più incerte.

