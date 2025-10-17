Pronostici e Quote 7° giornata Serie A (19-20-21 ottobre 2025)

Pronostici e Schedina pronta 7° giornata Serie A 2024/2025: i migliori pronostici del weekend 19-21 ottobre
Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A torna protagonista con l’ottava giornata del campionato 2024/2025, in programma tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre.
Si riparte con quattro anticipi sabato (Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan-Udinese e Juventus-Lazio), seguiti da cinque gare domenicali e dal posticipo del lunedì tra Verona e Monza. Le big cercano conferme: Napoli, Milan e Atalanta partono favorite, ma non mancano match insidiosi che possono nascondere sorprese.
In vetta alla classifica dopo 6 Giornate ci sono Napoli e Roma, appaiate a 15 punti, una diarchia inedita che testimonia il grande equilibrio di questo avvio di stagione. Alle loro spalle, a soli due punti di distanza, resiste il Milan, deciso a rilanciarsi nella corsa scudetto.
Poco più giù, con 12 punti, inseguono Inter e Juventus: i nerazzurri vantano il miglior attacco del campionato, mentre i bianconeri faticano ancora a trovare continuità offensiva, penalizzati dai dubbi legati alla scelta del centravanti titolare.
La zona centrale della classifica è densissima, con otto squadre racchiuse in quattro punti. Spiccano le conferme di Atalanta, Bologna e Como, oltre alle neopromosse Cremonese e Sassuolo, protagoniste di un inizio convincente.
In coda, invece, emergono le difficoltà delle sette squadre più attardate: tra queste, Fiorentina e Genoa si candidano al titolo di grandi deluse di questo primo scorcio di stagione, con soli tre e due punti rispettivamente.
Analisi e pronostici partite 7° Giornata Serie A:
Como-Parma: match delicato in chiave salvezza. Entrambe segnano ma difendono male. Il Parma è imbattuto in 12 degli ultimi 13 confronti diretti, ma il Como in casa può sorprendere. Pronostico: Gol.
Genoa-Bologna: i rossoblù cercano riscatto dopo un periodo complicato. Il Bologna ha un leggero vantaggio ma il Ferraris resta campo difficile. Pronostico: 1X + Under 2.5.
Milan-Udinese: sfida d’alta classifica. I rossoneri sono favoriti e vogliono il tris casalingo consecutivo senza subire reti. Pronostico: 1.
Juventus-Lazio: scontro diretto per la seconda posizione. Storicamente la Juve domina in casa, ma la Lazio è in forma. Pronostico: X.
Empoli-Napoli: il Napoli capolista punta alla terza vittoria di fila, ma l’Empoli è imbattuto in casa da sette gare. Pronostico: X2 + Over 1.5.
Lecce-Fiorentina: la Viola cerca continuità, ma il Lecce davanti ai suoi tifosi può creare problemi. Pronostico: 1.
Venezia-Atalanta: la Dea è favorita e mira a consolidare la zona Europa. Il Venezia, in crisi, rischia ancora. Pronostico: X2.
Cagliari-Torino: partita equilibrata. Il Cagliari vive un buon momento, mentre il Toro deve reagire. Pronostico: X.
Roma-Inter: big match del weekend. I nerazzurri inseguono la vetta, ma la Roma è in serie positiva. Attese reti da entrambe le parti. Pronostico: Gol.
Verona-Monza: posticipo del lunedì tra due squadre in cerca di punti salvezza. Verona solido in casa. Pronostico: 1X + Under 3.5.
Ogni pronostico nasce da un’attenta analisi di statistiche, forma e precedenti, ma non esistono scommesse certe. Il calcio è imprevedibile: gioca sempre in modo consapevole e stabilisci un budget. Il divertimento deve restare al centro dell’esperienza di gioco.
