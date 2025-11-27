Pronostici e Quote Serie A (28-29-30 Novembre 2025)

Pronostici - Stadiosport.it

La 13ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma dal 28 novembre al 1º dicembre, propone sfide chiave per la lotta al vertice e per la corsa salvezza. Si parte venerdì con Como-Sassuolo e si chiude lunedì con Bologna-Cremonese. Le squadre più favorite del turno sono Inter, Juventus e Milan, tutte impegnate in partite favorevoli sia sul piano tecnico che statistico. La schedina settimanale offre combinazioni equilibrate tra esiti probabili, giocate statistiche e pronostici mirati sui trend delle squadre.

Schedina consigliata 13ª giornata Serie A

DATA ORARIO PARTITA SCOMMESSA CONSIGLIATA 28 novembre 2025 20:45 Como-Sassuolo COMBO 1X + Over 1.5 29 novembre 2025 15:00 Genoa-Verona COMBO 1X + Under 2.5 29 novembre 2025 15:00 Parma-Udinese GG 29 novembre 2025 18:00 Juventus-Cagliari 1 + NG 29 novembre 2025 20:45 Milan-Lazio 1 30 novembre 2025 12:30 Lecce-Torino COMBO 1X + NG 30 novembre 2025 15:00 Pisa-Inter COMBO 2 + Over 2.5 30 novembre 2025 18:00 Atalanta-Fiorentina 1 30 novembre 2025 20:45 Roma-Napoli GG 1º dicembre 2025 20:45 Bologna-Cremonese 1

Le tre squadre più affidabili del turno sono Inter, Juventus e Milan. L’Inter affronta il Pisa in trasferta ma gode di un attacco devastante e di una struttura solida anche fuori casa. La Juventus gioca allo Stadium contro il Cagliari, con una delle difese più impermeabili del torneo. Il Milan affronta una Lazio in calo e conferma un rendimento casalingo costante.

Analisi approfondita delle partite chiave

Como-Sassuolo

Il Como si conferma solido tra le mura amiche, grazie a un pressing organizzato e buona gestione del possesso. Il Sassuolo è pericoloso davanti ma concede troppo dietro. La doppia chance unita all’Over 1.5 rispecchia numeri offensivi e statistici.

Juventus-Cagliari

La Juventus costruisce le vittorie partendo dalla difesa: pochi gol subiti e ottima gestione del ritmo. Il Cagliari fatica a segnare contro le big, soprattutto in trasferta. La combo 1 + NG riflette i trend stagionali dei bianconeri.

Milan-Lazio

Il Milan sfrutta il fattore San Siro e affronta una Lazio che tende a soffrire le squadre fisiche e aggressive. Il segno 1 è favorito da condizione, valori tecnici e continuità.

Pisa-Inter

Il Pisa ha entusiasmo e pubblico, ma tecnicamente e a livello di struttura difensiva paga molto contro la capolista. L’Inter è dominante e spesso coinvolta in gare con molti gol. La combo 2 + Over 2.5 ha ottima affidabilità.

Roma-Napoli

Match ricco di qualità in entrambe le metà campo. Roma e Napoli alternano momenti di lucidità a blackout difensivi. Il segno GG converge con valore tecnico, talento offensivo e statistiche dei precedenti.

Strategia per costruire una schedina equilibrata

Una multipla ragionata può basarsi su Inter e Milan come esiti secchi, abbinati a un paio di combo sicure come Juventus 1 + NG e Como 1X + Over 1.5. Per aumentare il potenziale di vincita senza elevare troppo il rischio, Roma-Napoli GG rappresenta una buona chiusura.

Le giocate combinate permettono di valorizzare match equilibrati, mentre le favorite vanno usate come base stabile per costruire la schedina.

