Pronostici e Quote Serie A (28-29-30 Novembre 2025)

La 13ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma dal 28 novembre al 1º dicembre, propone sfide chiave per la lotta al vertice e per la corsa salvezza. Si parte venerdì con Como-Sassuolo e si chiude lunedì con Bologna-Cremonese. Le squadre più favorite del turno sono Inter, Juventus e Milan, tutte impegnate in partite favorevoli sia sul piano tecnico che statistico. La schedina settimanale offre combinazioni equilibrate tra esiti probabili, giocate statistiche e pronostici mirati sui trend delle squadre.
Schedina consigliata 13ª giornata Serie A
|DATA
|ORARIO
|PARTITA
|SCOMMESSA CONSIGLIATA
|28 novembre 2025
|20:45
|Como-Sassuolo
|COMBO 1X + Over 1.5
|29 novembre 2025
|15:00
|Genoa-Verona
|COMBO 1X + Under 2.5
|29 novembre 2025
|15:00
|Parma-Udinese
|GG
|29 novembre 2025
|18:00
|Juventus-Cagliari
|1 + NG
|29 novembre 2025
|20:45
|Milan-Lazio
|1
|30 novembre 2025
|12:30
|Lecce-Torino
|COMBO 1X + NG
|30 novembre 2025
|15:00
|Pisa-Inter
|COMBO 2 + Over 2.5
|30 novembre 2025
|18:00
|Atalanta-Fiorentina
|1
|30 novembre 2025
|20:45
|Roma-Napoli
|GG
|1º dicembre 2025
|20:45
|Bologna-Cremonese
|1
Le tre squadre più affidabili del turno sono Inter, Juventus e Milan. L’Inter affronta il Pisa in trasferta ma gode di un attacco devastante e di una struttura solida anche fuori casa. La Juventus gioca allo Stadium contro il Cagliari, con una delle difese più impermeabili del torneo. Il Milan affronta una Lazio in calo e conferma un rendimento casalingo costante.
Analisi approfondita delle partite chiave
Como-Sassuolo
Il Como si conferma solido tra le mura amiche, grazie a un pressing organizzato e buona gestione del possesso. Il Sassuolo è pericoloso davanti ma concede troppo dietro. La doppia chance unita all’Over 1.5 rispecchia numeri offensivi e statistici.
Juventus-Cagliari
La Juventus costruisce le vittorie partendo dalla difesa: pochi gol subiti e ottima gestione del ritmo. Il Cagliari fatica a segnare contro le big, soprattutto in trasferta. La combo 1 + NG riflette i trend stagionali dei bianconeri.
Milan-Lazio
Il Milan sfrutta il fattore San Siro e affronta una Lazio che tende a soffrire le squadre fisiche e aggressive. Il segno 1 è favorito da condizione, valori tecnici e continuità.
Pisa-Inter
Il Pisa ha entusiasmo e pubblico, ma tecnicamente e a livello di struttura difensiva paga molto contro la capolista. L’Inter è dominante e spesso coinvolta in gare con molti gol. La combo 2 + Over 2.5 ha ottima affidabilità.
Roma-Napoli
Match ricco di qualità in entrambe le metà campo. Roma e Napoli alternano momenti di lucidità a blackout difensivi. Il segno GG converge con valore tecnico, talento offensivo e statistiche dei precedenti.
Strategia per costruire una schedina equilibrata
Una multipla ragionata può basarsi su Inter e Milan come esiti secchi, abbinati a un paio di combo sicure come Juventus 1 + NG e Como 1X + Over 1.5. Per aumentare il potenziale di vincita senza elevare troppo il rischio, Roma-Napoli GG rappresenta una buona chiusura.
Le giocate combinate permettono di valorizzare match equilibrati, mentre le favorite vanno usate come base stabile per costruire la schedina.
