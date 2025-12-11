Pronostici e Quote Serie A (12-13-14-15 Dicembre 2025)

Pronostici - Stadiosport.it

La 15ª giornata della Serie A 2025-2026 si svilupperà in quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre, proponendo sfide cruciali sia in zona europea che nella lotta salvezza. Il turno si apre venerdì alle 20:45 con Lecce-Pisa, anticipo fondamentale per la parte bassa della classifica.

Sabato 13 dicembre sarà caratterizzato da tre match di grande peso: Torino-Cremonese alle 15:00, Parma-Lazio alle 18:00 e il big match tra Atalanta e Cagliari alle 20:45. Domenica 14 spazio a una giornata ricchissima: Milan-Sassuolo aprirà alle 12:30, poi Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona entrambe alle 15:00, seguite da Genoa-Inter alle 18:00 e dal posticipo Bologna-Juventus alle 20:45.

Il turno si chiuderà lunedì 15 dicembre alle 20:45 con Roma-Como, match che promette spettacolo.

Secondo i dati statistici e lo stato di forma, le tre squadre più favorite del turno risultano essere:

Atalanta, Inter e Milan. Di seguito la schedina pronta completa con pronostici consigliati per ogni partita, combinazioni studiate e scelte di valore.

DATA ORARIO PARTITA SCOMMESSA CONSIGLIATA

12 dicembre 2025 20:45 Lecce – Pisa COMBO 1X + NG

13 dicembre 2025 15:00 Torino – Cremonese COMBO X2 + OVER 1.5

13 dicembre 2025 18:00 Parma – Lazio GG

13 dicembre 2025 20:45 Atalanta – Cagliari COMBO 1X + GG

14 dicembre 2025 12:30 Milan – Sassuolo 1

14 dicembre 2025 15:00 Fiorentina – Verona GG

14 dicembre 2025 15:00 Udinese – Napoli 2

14 dicembre 2025 18:00 Genoa – Inter COMBO 2 + OVER 2.5

14 dicembre 2025 20:45 Bologna – Juventus UNDER 2.5

15 dicembre 2025 20:45 Roma – Como COMBO 12 + GG

📊 Analisi delle partite più interessanti

Atalanta – Cagliari: COMBO 1X + GG

L’Atalanta arriva in una forma brillante e in casa perde raramente. Il Cagliari, però, segna con buona continuità. L’opzione scelta protegge dal pareggio ma spalanca al gol di entrambe.

Genoa – Inter: COMBO 2 + OVER 2.5

L’Inter è una delle squadre più in forma del campionato e ha qualità offensive superiori. Il Genoa tende a subire nei finali: il successo nerazzurro in una gara con almeno tre reti è uno scenario plausibile.

Milan – Sassuolo: 1

Il Milan è favorito davanti al pubblico di San Siro contro un Sassuolo che spesso lascia troppi spazi. Segno 1 tra i più solidi della giornata.

Bologna – Juventus: UNDER 2.5

Entrambe le squadre hanno difese solide e un ritmo spesso contenuto nelle partite ad alta tensione. Probabile gara bloccata.

Roma – Como: COMBO 12 + GG

Match potenzialmente aperto, con la Roma favorita ma un Como capace di colpire. La giocata “12 + GG” copre la totale imprevedibilità del match.

