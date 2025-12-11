Pronostici e Quote Serie A (12-13-14-15 Dicembre 2025)

La 15ª giornata della Serie A 2025-2026 si svilupperà in quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre, proponendo sfide cruciali sia in zona europea che nella lotta salvezza. Il turno si apre venerdì alle 20:45 con Lecce-Pisa, anticipo fondamentale per la parte bassa della classifica.
Sabato 13 dicembre sarà caratterizzato da tre match di grande peso: Torino-Cremonese alle 15:00, Parma-Lazio alle 18:00 e il big match tra Atalanta e Cagliari alle 20:45. Domenica 14 spazio a una giornata ricchissima: Milan-Sassuolo aprirà alle 12:30, poi Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona entrambe alle 15:00, seguite da Genoa-Inter alle 18:00 e dal posticipo Bologna-Juventus alle 20:45.
Il turno si chiuderà lunedì 15 dicembre alle 20:45 con Roma-Como, match che promette spettacolo.
Secondo i dati statistici e lo stato di forma, le tre squadre più favorite del turno risultano essere:
Atalanta, Inter e Milan. Di seguito la schedina pronta completa con pronostici consigliati per ogni partita, combinazioni studiate e scelte di valore.
|DATA
|ORARIO
|PARTITA
|SCOMMESSA CONSIGLIATA
|12 dicembre 2025
|20:45
|Lecce – Pisa
|COMBO 1X + NG
|13 dicembre 2025
|15:00
|Torino – Cremonese
|COMBO X2 + OVER 1.5
|13 dicembre 2025
|18:00
|Parma – Lazio
|GG
|13 dicembre 2025
|20:45
|Atalanta – Cagliari
|COMBO 1X + GG
|14 dicembre 2025
|12:30
|Milan – Sassuolo
|1
|14 dicembre 2025
|15:00
|Fiorentina – Verona
|GG
|14 dicembre 2025
|15:00
|Udinese – Napoli
|2
|14 dicembre 2025
|18:00
|Genoa – Inter
|COMBO 2 + OVER 2.5
|14 dicembre 2025
|20:45
|Bologna – Juventus
|UNDER 2.5
|15 dicembre 2025
|20:45
|Roma – Como
|COMBO 12 + GG
📊 Analisi delle partite più interessanti
Atalanta – Cagliari: COMBO 1X + GG
L’Atalanta arriva in una forma brillante e in casa perde raramente. Il Cagliari, però, segna con buona continuità. L’opzione scelta protegge dal pareggio ma spalanca al gol di entrambe.
Genoa – Inter: COMBO 2 + OVER 2.5
L’Inter è una delle squadre più in forma del campionato e ha qualità offensive superiori. Il Genoa tende a subire nei finali: il successo nerazzurro in una gara con almeno tre reti è uno scenario plausibile.
Milan – Sassuolo: 1
Il Milan è favorito davanti al pubblico di San Siro contro un Sassuolo che spesso lascia troppi spazi. Segno 1 tra i più solidi della giornata.
Bologna – Juventus: UNDER 2.5
Entrambe le squadre hanno difese solide e un ritmo spesso contenuto nelle partite ad alta tensione. Probabile gara bloccata.
Roma – Como: COMBO 12 + GG
Match potenzialmente aperto, con la Roma favorita ma un Como capace di colpire. La giocata “12 + GG” copre la totale imprevedibilità del match.
