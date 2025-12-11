Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici e Quote Serie A (12-13-14-15 Dicembre 2025)

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Pronostici e Quote Serie A (12-13-14-15 Dicembre 2025)
Pronostici - Stadiosport.it

La 15ª giornata della Serie A 2025-2026 si svilupperà in quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre, proponendo sfide cruciali sia in zona europea che nella lotta salvezza. Il turno si apre venerdì alle 20:45 con Lecce-Pisa, anticipo fondamentale per la parte bassa della classifica.

Sabato 13 dicembre sarà caratterizzato da tre match di grande peso: Torino-Cremonese alle 15:00, Parma-Lazio alle 18:00 e il big match tra Atalanta e Cagliari alle 20:45. Domenica 14 spazio a una giornata ricchissima: Milan-Sassuolo aprirà alle 12:30, poi Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona entrambe alle 15:00, seguite da Genoa-Inter alle 18:00 e dal posticipo Bologna-Juventus alle 20:45.
Il turno si chiuderà lunedì 15 dicembre alle 20:45 con Roma-Como, match che promette spettacolo.

Secondo i dati statistici e lo stato di forma, le tre squadre più favorite del turno risultano essere:
Atalanta, Inter e Milan. Di seguito la schedina pronta completa con pronostici consigliati per ogni partita, combinazioni studiate e scelte di valore.

DATAORARIOPARTITASCOMMESSA CONSIGLIATA
12 dicembre 202520:45Lecce – PisaCOMBO 1X + NG
13 dicembre 202515:00Torino – CremoneseCOMBO X2 + OVER 1.5
13 dicembre 202518:00Parma – LazioGG
13 dicembre 202520:45Atalanta – CagliariCOMBO 1X + GG
14 dicembre 202512:30Milan – Sassuolo1
14 dicembre 202515:00Fiorentina – VeronaGG
14 dicembre 202515:00Udinese – Napoli2
14 dicembre 202518:00Genoa – InterCOMBO 2 + OVER 2.5
14 dicembre 202520:45Bologna – JuventusUNDER 2.5
15 dicembre 202520:45Roma – ComoCOMBO 12 + GG

📊 Analisi delle partite più interessanti

Atalanta – Cagliari: COMBO 1X + GG

L’Atalanta arriva in una forma brillante e in casa perde raramente. Il Cagliari, però, segna con buona continuità. L’opzione scelta protegge dal pareggio ma spalanca al gol di entrambe.

Genoa – Inter: COMBO 2 + OVER 2.5

L’Inter è una delle squadre più in forma del campionato e ha qualità offensive superiori. Il Genoa tende a subire nei finali: il successo nerazzurro in una gara con almeno tre reti è uno scenario plausibile.

Milan – Sassuolo: 1

Il Milan è favorito davanti al pubblico di San Siro contro un Sassuolo che spesso lascia troppi spazi. Segno 1 tra i più solidi della giornata.

Bologna – Juventus: UNDER 2.5

Entrambe le squadre hanno difese solide e un ritmo spesso contenuto nelle partite ad alta tensione. Probabile gara bloccata.

Roma – Como: COMBO 12 + GG

Match potenzialmente aperto, con la Roma favorita ma un Como capace di colpire. La giocata “12 + GG” copre la totale imprevedibilità del match.

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇
  • 🔹 EUROBET

    🎯 Welcome Bonus Sport
    💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse

     Vai al sito
  • 🔹 StarVegas

    🎁 Bonus di Benvenuto
    💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto

     Vai al sito
  • 🔹 BETFLAG

    🎯 50€ SENZA DEPOSITO
    💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento

     Vai al sito

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL