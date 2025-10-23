Pronostici e Quote 8° giornata Serie A (24-25-26 ottobre 2025)

Torna in campo la Serie A 2025-2026 con la sua 8ª giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, con dieci sfide che promettono spettacolo e colpi di scena. Il turno si aprirà con Milan-Pisa a San Siro e si chiuderà domenica sera con Lazio-Juventus. Nel mezzo, il big match Napoli-Inter e partite delicate come Cremonese-Atalanta e Fiorentina-Bologna.
Secondo le nostre analisi, Milan, Napoli e Atalanta partono con le maggiori probabilità di vittoria e potrebbero assicurarsi i tre punti, mentre Lazio-Juventus è una delle sfide più imprevedibili del weekend.
|DATA
|ORARIO
|PARTITA
|PRONOSTICO CONSIGLIATO
|24 ottobre 2025
|20:45
|Milan – Pisa
|Combo 1 + No Goal
|25 ottobre 2025
|15:00
|Parma – Como
|Combo X2 + Goal
|25 ottobre 2025
|15:00
|Udinese – Lecce
|Under 2.5
|25 ottobre 2025
|18:00
|Napoli – Inter
|Goal Goal
|25 ottobre 2025
|20:45
|Cremonese – Atalanta
|2 fisso
|26 ottobre 2025
|12:30
|Torino – Genoa
|Combo 1X + Under 2.5
|26 ottobre 2025
|15:00
|Verona – Cagliari
|Combo 1X + Under 2.5
|26 ottobre 2025
|15:00
|Sassuolo – Roma
|2 fisso
|26 ottobre 2025
|18:00
|Fiorentina – Bologna
|Combo X2 + Goal
|26 ottobre 2025
|20:45
|Lazio – Juventus
|2 fisso
Analisi e pronostici partite 8° Giornata Serie A
Il weekend si apre con Milan-Pisa, gara dal pronostico apparentemente chiuso: i rossoneri puntano al successo netto, e la combo 1 + No Goal è la scelta più logica. Sabato pomeriggio, Parma-Como e Udinese-Lecce promettono equilibrio, con il Goal da entrambe le parti probabile al Tardini, mentre alla Dacia Arena si prevede una partita chiusa da Under 2.5.
Alle 18:00 spazio al big match Napoli-Inter, che potrebbe accendersi sin dai primi minuti: entrambe le squadre amano attaccare e la scommessa Goal Goal sembra la più adatta. In serata, Cremonese-Atalanta vede i bergamaschi favoriti per qualità e profondità: il segno 2 fisso è consigliato.
Domenica si parte con Torino-Genoa alle 12:30, dove i granata potrebbero imporsi ma senza goleade (Combo 1X + Under 2.5). Nel pomeriggio, Verona-Cagliari promette pochi gol e grande equilibrio (1X + Under 2.5), mentre Sassuolo-Roma vede i giallorossi favoriti per esperienza e concretezza (2 fisso).
Alle 18:00 Fiorentina-Bologna è una sfida aperta tra due squadre che segnano ma concedono molto: da provare la Combo X2 + Goal. A chiudere il turno, Lazio-Juventus, dove i bianconeri cercano riscatto e appaiono in vantaggio per condizione fisica e determinazione: il 2 fisso è la scelta più coraggiosa ma sensata.
-
🔹 EUROBET
🎯 Welcome Bonus SportVai al sito
💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse
-
🔹 StarVegas
🎁 Bonus di BenvenutoVai al sito
💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
-
🔹 BETFLAG
🎯 50€ SENZA DEPOSITOVai al sito
💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento