Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici e Quote 8° giornata Serie A (24-25-26 ottobre 2025)

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Schedina vincente di oggi
Pronostici Calcio - Stadiosport.it

Torna in campo la Serie A 2025-2026 con la sua 8ª giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, con dieci sfide che promettono spettacolo e colpi di scena. Il turno si aprirà con Milan-Pisa a San Siro e si chiuderà domenica sera con Lazio-Juventus. Nel mezzo, il big match Napoli-Inter e partite delicate come Cremonese-Atalanta e Fiorentina-Bologna.

Secondo le nostre analisi, Milan, Napoli e Atalanta partono con le maggiori probabilità di vittoria e potrebbero assicurarsi i tre punti, mentre Lazio-Juventus è una delle sfide più imprevedibili del weekend.

DATAORARIOPARTITAPRONOSTICO CONSIGLIATO
24 ottobre 202520:45Milan – PisaCombo 1 + No Goal
25 ottobre 202515:00Parma – ComoCombo X2 + Goal
25 ottobre 202515:00Udinese – LecceUnder 2.5
25 ottobre 202518:00Napoli – InterGoal Goal
25 ottobre 202520:45Cremonese – Atalanta2 fisso
26 ottobre 202512:30Torino – GenoaCombo 1X + Under 2.5
26 ottobre 202515:00Verona – CagliariCombo 1X + Under 2.5
26 ottobre 202515:00Sassuolo – Roma2 fisso
26 ottobre 202518:00Fiorentina – BolognaCombo X2 + Goal
26 ottobre 202520:45Lazio – Juventus2 fisso

Analisi e pronostici partite 8° Giornata Serie A

Il weekend si apre con Milan-Pisa, gara dal pronostico apparentemente chiuso: i rossoneri puntano al successo netto, e la combo 1 + No Goal è la scelta più logica. Sabato pomeriggio, Parma-Como e Udinese-Lecce promettono equilibrio, con il Goal da entrambe le parti probabile al Tardini, mentre alla Dacia Arena si prevede una partita chiusa da Under 2.5.

Alle 18:00 spazio al big match Napoli-Inter, che potrebbe accendersi sin dai primi minuti: entrambe le squadre amano attaccare e la scommessa Goal Goal sembra la più adatta. In serata, Cremonese-Atalanta vede i bergamaschi favoriti per qualità e profondità: il segno 2 fisso è consigliato.

Domenica si parte con Torino-Genoa alle 12:30, dove i granata potrebbero imporsi ma senza goleade (Combo 1X + Under 2.5). Nel pomeriggio, Verona-Cagliari promette pochi gol e grande equilibrio (1X + Under 2.5), mentre Sassuolo-Roma vede i giallorossi favoriti per esperienza e concretezza (2 fisso).

Alle 18:00 Fiorentina-Bologna è una sfida aperta tra due squadre che segnano ma concedono molto: da provare la Combo X2 + Goal. A chiudere il turno, Lazio-Juventus, dove i bianconeri cercano riscatto e appaiono in vantaggio per condizione fisica e determinazione: il 2 fisso è la scelta più coraggiosa ma sensata.

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇
  • 🔹 EUROBET

    🎯 Welcome Bonus Sport
    💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse

     Vai al sito
  • 🔹 StarVegas

    🎁 Bonus di Benvenuto
    💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto

     Vai al sito
  • 🔹 BETFLAG

    🎯 50€ SENZA DEPOSITO
    💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento

     Vai al sito

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL