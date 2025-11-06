Pronostici e Quote 11° giornata Serie A (7-9 Novembre 2025)

Pronostici - Stadiosport.it

Archiviato un turno europeo che ha lasciato più di un segno, la Serie A si prepara a un fine settimana incandescente, tra derby, duelli al vertice e partite che potrebbero riscrivere gli equilibri della classifica. La Juventus di Spalletti è chiamata a confermare la rinascita nel derby della Mole, mentre la Roma di Gasperini e l’Inter di Chivu inseguono il Napoli in un testa a testa sempre più serrato.

Il palcoscenico si accende venerdì 7 novembre con Pisa-Cremonese e si chiuderà domenica 9 novembre con il big match di San Siro: Inter-Lazio, una sfida che promette scintille e che potrebbe spostare l’ago della bilancia nella corsa scudetto.

📅 Calendario 11ª giornata Serie A (7–9 novembre 2025)

Partita Giorno e Ora Pisa-Cremonese Venerdì 7 novembre – 20:45 Como-Cagliari Sabato 8 novembre – 15:00 Lecce-Verona Sabato 8 novembre – 15:00 Juventus-Torino Sabato 8 novembre – 18:00 Parma-Milan Sabato 8 novembre – 20:45 Atalanta-Sassuolo Domenica 9 novembre – 12:30 Genoa-Fiorentina Domenica 9 novembre – 15:00 Bologna-Napoli Domenica 9 novembre – 15:00 Roma-Udinese Domenica 9 novembre – 18:00 Inter-Lazio Domenica 9 novembre – 20:45

Juventus-Torino: aria di rivoluzione nel derby della Mole

È il derby più atteso degli ultimi anni: la nuova Juventus di Spalletti contro un Torino affamato di riscatto. I bianconeri arrivano da due vittorie che sembrano aver cancellato un periodo nero durato otto giornate. Ora servono conferme, e non c’è miglior teatro dell’Allianz Stadium per misurare la rinascita.

Il Torino, dal canto suo, ha trovato equilibrio: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro lo hanno riportato a respirare, ma il derby non perdona.

Quota Juventus vincente: 1.50 su bet365

Probabilità: Juve 59%, pareggio 25%, Torino 16%.

Consiglio: Juventus vincente

Spiegazione: se la Juventus vince la partita, la scommessa è vincente.

Parma-Milan: trappola emiliana o altra notte da big per i rossoneri?

Sabato sera, il Milan torna in campo al Tardini contro un Parma in difficoltà ma mai arrendevole. I rossoneri, forti del successo contro la Roma, puntano dritti alla vetta: 21 punti e un entusiasmo ritrovato che spinge la squadra di Pioli a credere nel sorpasso al Napoli.

Il Parma, invece, deve reagire dopo la sconfitta col Bologna e farà a meno di Ordonez, squalificato.

Quota Milan vincente: 1.62 su Sisal

Probabilità: Milan 52%, pareggio 27%, Parma 21%.

Consiglio: Milan vincente

Spiegazione: se il Milan batte il Parma, la scommessa è vincente.

Bologna-Napoli: la sfida che può cambiare la vetta

Un match che profuma di alta classifica. Il Bologna, rivelazione della stagione, ospita un Napoli in cerca di conferme e pronto a difendere il primato. Gli uomini di Motta, a quota 21, sognano l’impresa al Dall’Ara, mentre i partenopei arrivano da un pareggio col Como che ha lasciato qualche dubbio.

Le premesse parlano chiaro: sarà una gara tattica, equilibrata e avara di gol.

Quota Under 2,5 gol: 1.52 su GoldBet

Consiglio: Under 2,5 gol

Spiegazione: la scommessa è vincente se si segnano meno di 3 reti totali.

Roma-Udinese: la difesa di ferro contro l’incognita friulana

La Roma di Gasperini, miglior difesa del campionato con sole 5 reti subite, ospita un’Udinese galvanizzata dal successo sull’Atalanta. I giallorossi vogliono riprendere la corsa dopo lo stop col Milan, mentre i friulani sognano un colpo esterno per dare continuità al loro momento positivo.

Attenzione, però: i numeri parlano chiaro. La Roma non perde all’Olimpico da marzo e ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite interne. L’Udinese dovrà fare i conti con un reparto offensivo ancora incostante, nonostante la spinta di Zaniolo.

Quota No Gol: 1.70 su bet365

Consiglio: No Gol

Spiegazione: la scommessa è vincente se almeno una delle due squadre non segna o se la partita termina senza reti.

Inter-Lazio: San Siro pronto a esplodere

È la partita più attesa del weekend, quella che può cambiare la vetta e dare una svolta alla stagione. L’Inter di Chivu, con il miglior attacco della Serie A (24 gol segnati), sfida una Lazio ancora alla ricerca della propria identità ma reduce da segnali di ripresa.

I nerazzurri puntano al sorpasso sul Napoli e arrivano con grande fiducia dopo le vittorie su Fiorentina e Verona. I biancocelesti, invece, si aggrappano all’esperienza di Immobile e alla regia di Luis Alberto per cercare un colpo che rilancerebbe le ambizioni europee.

Entrambe le squadre amano attaccare, ma non mancano le disattenzioni difensive: per questo il pronostico più coerente è su una partita con pochi ma sicuri gol.

Consiglio: Multigol 1–4

Spiegazione: la scommessa è vincente se vengono realizzati complessivamente da 1 a 4 reti.

