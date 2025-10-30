Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (1-3 Novembre 2025)

La decima giornata di Serie A prende il via con un sabato ricchissimo di emozioni. L’Atalanta cerca continuità a Udine, il Napoli deve evitare passi falsi contro il Como e la Juventus prova a espugnare Cremona per difendere le zone alte della classifica. Andiamo a vedere analisi, momenti di forma e pronostici partita per partita, con tabella finale pronta per essere consultata e ottimizzata anche da mobile.

Partita Data Ora Pronostico
Udinese vs Atalanta 1 novembre 15:00 2 o Over 1.5
Napoli vs Como 1 novembre 18:00 1 e Over 1.5
Cremonese vs Juventus 1 novembre 20:45 2 o Under 3.5
Verona vs Inter 2 novembre 12:30 In arrivo
Fiorentina vs Lecce 2 novembre 15:00 In arrivo
Torino vs Pisa 2 novembre 15:00 In arrivo
Parma vs Bologna 2 novembre 18:00 In arrivo
Milan vs Roma 2 novembre 20:45 In arrivo
Sassuolo vs Genoa 3 novembre 18:30 In arrivo
Lazio vs Cagliari 3 novembre 20:45 In arrivo

Analisi e pronostici partite

Udinese Atalanta
La Dea arriva in forma e trova un Udinese solida ma poco incisiva. Possesso e qualità nerazzurra decisivi.
Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5

Napoli Como
Il Napoli in casa deve imporre il ritmo. Como organizzato ma inferiore tecnicamente.
Pronostico consigliato: 1 e Over 1.5

Cremonese Juventus
Partita insidiosa. Cremonese aggressiva, ma la Juve gestisce e colpisce nei momenti chiave.
Pronostico consigliato: 2 oppure Under 3.5

Verona Inter
Verona lotterà molto, ma l’Inter resta superiore in ogni reparto.
Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5

Fiorentina Lecce
Fiorentina che deve rispondere dopo prestazioni in calo. Lecce pericoloso ma viola favoriti al Franchi.
Pronostico consigliato: 1 oppure Goal Sì

Torino Pisa
Torino spinge in casa, Pisa solido ma con difficoltà offensive.
Pronostico consigliato: 1 con Under 3.5

Parma Bologna
Match equilibrato e tecnico. Possibile gara tattica con poche occasioni.
Pronostico consigliato: X oppure Under 2.5

Milan Roma
Sfida di altissimo livello. Milan in crescita, Roma cinica. Difficile sbilanciarsi, attesi gol.
Pronostico consigliato: Goal Sì oppure Over 2.5

Sassuolo Genoa
Sassuolo incostante, Genoa solido ma non sempre brillante fuori casa.
Pronostico consigliato: X2 oppure Under 3.5

Lazio Cagliari
Lazio alla ricerca di continuità e qualità nel gioco. Cagliari ostico, ma biancocelesti favoriti all’Olimpico.
Pronostico consigliato: 1 oppure Over 1.5

