Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (1-3 Novembre 2025)

Pronostici e Quote - Stadiosport.it

La decima giornata di Serie A prende il via con un sabato ricchissimo di emozioni. L’Atalanta cerca continuità a Udine, il Napoli deve evitare passi falsi contro il Como e la Juventus prova a espugnare Cremona per difendere le zone alte della classifica. Andiamo a vedere analisi, momenti di forma e pronostici partita per partita, con tabella finale pronta per essere consultata e ottimizzata anche da mobile.

Partita Data Ora Pronostico Udinese vs Atalanta 1 novembre 15:00 2 o Over 1.5 Napoli vs Como 1 novembre 18:00 1 e Over 1.5 Cremonese vs Juventus 1 novembre 20:45 2 o Under 3.5 Verona vs Inter 2 novembre 12:30 In arrivo Fiorentina vs Lecce 2 novembre 15:00 In arrivo Torino vs Pisa 2 novembre 15:00 In arrivo Parma vs Bologna 2 novembre 18:00 In arrivo Milan vs Roma 2 novembre 20:45 In arrivo Sassuolo vs Genoa 3 novembre 18:30 In arrivo Lazio vs Cagliari 3 novembre 20:45 In arrivo

Analisi e pronostici partite

Udinese Atalanta

La Dea arriva in forma e trova un Udinese solida ma poco incisiva. Possesso e qualità nerazzurra decisivi.

Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5

Napoli Como

Il Napoli in casa deve imporre il ritmo. Como organizzato ma inferiore tecnicamente.

Pronostico consigliato: 1 e Over 1.5

Cremonese Juventus

Partita insidiosa. Cremonese aggressiva, ma la Juve gestisce e colpisce nei momenti chiave.

Pronostico consigliato: 2 oppure Under 3.5

Verona Inter

Verona lotterà molto, ma l’Inter resta superiore in ogni reparto.

Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5

Fiorentina Lecce

Fiorentina che deve rispondere dopo prestazioni in calo. Lecce pericoloso ma viola favoriti al Franchi.

Pronostico consigliato: 1 oppure Goal Sì

Torino Pisa

Torino spinge in casa, Pisa solido ma con difficoltà offensive.

Pronostico consigliato: 1 con Under 3.5

Parma Bologna

Match equilibrato e tecnico. Possibile gara tattica con poche occasioni.

Pronostico consigliato: X oppure Under 2.5

Milan Roma

Sfida di altissimo livello. Milan in crescita, Roma cinica. Difficile sbilanciarsi, attesi gol.

Pronostico consigliato: Goal Sì oppure Over 2.5

Sassuolo Genoa

Sassuolo incostante, Genoa solido ma non sempre brillante fuori casa.

Pronostico consigliato: X2 oppure Under 3.5

Lazio Cagliari

Lazio alla ricerca di continuità e qualità nel gioco. Cagliari ostico, ma biancocelesti favoriti all’Olimpico.

Pronostico consigliato: 1 oppure Over 1.5

