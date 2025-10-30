Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (1-3 Novembre 2025)

La decima giornata di Serie A prende il via con un sabato ricchissimo di emozioni. L’Atalanta cerca continuità a Udine, il Napoli deve evitare passi falsi contro il Como e la Juventus prova a espugnare Cremona per difendere le zone alte della classifica. Andiamo a vedere analisi, momenti di forma e pronostici partita per partita, con tabella finale pronta per essere consultata e ottimizzata anche da mobile.
|Partita
|Data
|Ora
|Pronostico
|Udinese vs Atalanta
|1 novembre
|15:00
|2 o Over 1.5
|Napoli vs Como
|1 novembre
|18:00
|1 e Over 1.5
|Cremonese vs Juventus
|1 novembre
|20:45
|2 o Under 3.5
|Verona vs Inter
|2 novembre
|12:30
|In arrivo
|Fiorentina vs Lecce
|2 novembre
|15:00
|In arrivo
|Torino vs Pisa
|2 novembre
|15:00
|In arrivo
|Parma vs Bologna
|2 novembre
|18:00
|In arrivo
|Milan vs Roma
|2 novembre
|20:45
|In arrivo
|Sassuolo vs Genoa
|3 novembre
|18:30
|In arrivo
|Lazio vs Cagliari
|3 novembre
|20:45
|In arrivo
Analisi e pronostici partite
Udinese Atalanta
La Dea arriva in forma e trova un Udinese solida ma poco incisiva. Possesso e qualità nerazzurra decisivi.
Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5
Napoli Como
Il Napoli in casa deve imporre il ritmo. Como organizzato ma inferiore tecnicamente.
Pronostico consigliato: 1 e Over 1.5
Cremonese Juventus
Partita insidiosa. Cremonese aggressiva, ma la Juve gestisce e colpisce nei momenti chiave.
Pronostico consigliato: 2 oppure Under 3.5
Verona Inter
Verona lotterà molto, ma l’Inter resta superiore in ogni reparto.
Pronostico consigliato: 2 oppure Over 1.5
Fiorentina Lecce
Fiorentina che deve rispondere dopo prestazioni in calo. Lecce pericoloso ma viola favoriti al Franchi.
Pronostico consigliato: 1 oppure Goal Sì
Torino Pisa
Torino spinge in casa, Pisa solido ma con difficoltà offensive.
Pronostico consigliato: 1 con Under 3.5
Parma Bologna
Match equilibrato e tecnico. Possibile gara tattica con poche occasioni.
Pronostico consigliato: X oppure Under 2.5
Milan Roma
Sfida di altissimo livello. Milan in crescita, Roma cinica. Difficile sbilanciarsi, attesi gol.
Pronostico consigliato: Goal Sì oppure Over 2.5
Sassuolo Genoa
Sassuolo incostante, Genoa solido ma non sempre brillante fuori casa.
Pronostico consigliato: X2 oppure Under 3.5
Lazio Cagliari
Lazio alla ricerca di continuità e qualità nel gioco. Cagliari ostico, ma biancocelesti favoriti all’Olimpico.
Pronostico consigliato: 1 oppure Over 1.5
