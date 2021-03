Probabili formazioni Inter Sassuolo 20-03-2021

Probabili Formazioni di Inter Sassuolo valida per la 28° Giornata di Serie A sabato 20 Marzo 2021 ore 20:45.

L’Inter di Antonio Conte è alla ricerca della 9° vittoria consecutiva in campionato per andare alla sosta per le nazionali con almeno 9 punti di distacco dal Milan e 10 dalla Juventus.

Il Sassuolo deve riscattarsi dopo la rimonta subita dal Torino di Nicola nel recupero della 24° Giornata che ha portato alle dure parole di De Zerbi nel post partita dove ha criticato alcuni giovani della sua rosa.

Ultime sulle Formazioni di Inter Sassuolo:

Partita storicamente ostica per i neroazzurri e proprio per questo Antonio Conte schiera i titolarissimi, covid permettendo. Proprio a causa del virus il tecnico pugliese perde il capitano Handanovic che sarà sostituito da Ionut Radu, all’esordio in serie A con l’Inter. I tre difensori non cambieranno, a centrocampo torna Eriksen al posto di Gagliardini con gli inamovibili Brozovic e Barella, sulle fasce Hakimi e Perisic . In attacco confermata la LuLa anche se Sanchez scalpita dalla panchina.

De Zerbi per ripartire schiera il suo solito 4-2-3-1 con Consigli in porta difeso da Ferrari e Chiriches al centro, Muldur e Rogerio sugli esterni. A centrocampo rientra Locatelli dal primo minuto e al suo fianco ballottaggio tra Lopez e Pedro Obiang, con il primo favorito. In avanti intoccabili Berardi, Djuricic e Caputo ,la maglia rimanente sarà di uno tra Defrel e Traorè.

Probabili formazioni di Inter Sassuolo:

Inter(3-5-2): Radu, Skriniar, De Vry, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro. All. Conte

Sassuolo(4-2-3-1):Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Lopez, Berardi, Traorè, Djuricic, Caputo. All .De Zerbi

