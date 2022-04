Premio Bearzot 2022 a De Zerbi

Shakhtar, De Zerbi insignito del premio Bearzot: “nico che ha fatto del gioco propositivo e brillante la caratteristica principale delle sue squadre”.

Roberto De Zerbi è stato insignito del premio Enzo Bearzot: il riconoscimento, intitolato al commissario tecnico campione del Mondo nel 1982, e giunto alla sua decima edizione, premia l’allenatore italiano che maggiormente si sia distinto, nel corso di un anno sportivo.

La FIGC ha deciso di premiare Roberto De Zerbi, tecnico rivelazione della scorsa Serie A, e ora alla guida dello Shakthar di Donetsk, condotto in testa alla classifica prima che il campionato ucraino venisse sospeso: “Tecnico che ha fatto del gioco propositivo e brillante la caratteristica principale delle sue squadre, Roberto De Zerbi ha coronato una costante crescita professionale arrivando su una panchina importante come quella dello Shakhtar Donetsk, portato alla qualificazione in Champions League oltre che al successo nella Supercoppa ucraina”.

Ciò si legge tra le motivazioni addotte dalla FIGC per la consegna del premio, che va letto anche come un riconoscimento al coraggio di De Zerbi: “L’ultimo ad abbandonare la nave, mentre tutto esplodeva intorno, materialmente e metaforicamente assicurandosi prima che tutti i giocatori fossero in salvo” .

Roberto De Zerbi, al momento dello scoppio del conflitto, è riuscito a rifugiarsi in Italia, con l’aiuto del presidente Federale Gravina. Proprio Gravina, parlando al sito della FIGC, auspicava di “Poter ospitare Roberto e il suo Shakhtar a Coverciano dal 20 aprile al 10 maggio prossimo”.

La Federazione si sta attivando per dare ospitalità alla formazione campione d’Ucraina. Un gesto che ribadisce nuovamente la vicinanza dei vertici del calcio alla causa ucraina.