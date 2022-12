Premier League risultati, marcatori e classifica della 17ª giornata 26-27-28/12/2022

Premier League, risultati della diciassettesima giornata di Premier League. Il Tottenham non va oltre lo 2-2 in casa del Brentford. Il Liverpool travolge l’Aston Villa. Momento magico per il Newcastle.

Dopo la fine dei Mondiali, la Premier League ritorna con il consueto Boxing Day. Il campionato inglese è ritornato subito con la sua tradizionale giornata natalizia, nonostante le fatiche del campionato del mondo. La diciassettesima giornata del campionato inglese si è aperta con il 2-2 pirotecnico tra il Brentford e il Tottenham.

Gli Spurs erano sotto per 2-0 ma sono riusciti a pareggiare con il rigore di Kane, che si riprende dopo quello sbagliato in Qatar contro la Francia, ed Hojbjerg che rimette la partita sui binari giusti. Un pari in rimonta per Antonio Conte che arriva a 30 punti. Vittoria, invece, per il Liverpool che non perdona l’Aston Villa imponendosi per 3-1.

Derby di Londra tra Arsenal e West Ham. La stracittadina termina 3-1 per l’Arsenal che diventa sempre più capolista del campionato. Tutto facile anche per il Chelsea e per il Manchester United che vincono rispettivamente per 2-0 e 3-0 contro Bournemouth e Nottingham Forest. I Blues ritornano alla vittoria dopo le tre sconfitte consecutive.

Nel posticipo il Manchester City vince contro il Leeds per 3-1 e si riprende il secondo posto superando il Newcastle. I Magpies si prendono il secondo posto dopo il successo contro il Leicester. Momento magico per la squadra di Eddie Howe.

Premier League, i risultati della diciassettesima giornata

Lunedì 26 dicembre

Brentford-Tottenham 2-2 15′ Janelt (B), 54′ Toney (B), 65′ Kane (T), 71′ Hojbjerg (T)

Crystal Palace-Fulham 0-3 31′ Reid, 71 Ream, 80′ Mitrovic

Everton-Wolves 1-2 7′ Mina (E), 22′ Podence (W), 95′ Ait Nouri (W)

Leicester-Newcastle 0-3 3′ rig. Wood, 7′ Almiron, 32′ Joelinton

Southampton-Brighton 1-3 14′ Lallana (B), 35′ aut. Perraud (B), 56′ March (B), 73′ Ward-Prowse (S)

Aston Villa-Liverpool 1-3 5′ Salah (L), 37′ Van Dijk (L), 59′ Watkins (A), 81′ Bajetic (L)

Arsenal-West Ham 3-1 27′ rig. Benrahma (W), 53′ Saka (A), 58′ Martinelli (A), 69′ Nketiah (A)

Martedì 27 dicembre

Chelsea-Bournemouth 2-0 16′ Havertz, 24′ Mount

Manchester United-Nottingham Forest 3-0 19′ Rashford, 22′ Martial, 87’Fred

Mercoledì 28 dicembre

Leeds-Manchester City 1-3 45+1’Rodri (M), 51′, 64′ Haaland (M), 73′ Struijk (L)

Premier League, classifica

1. Arsenal 40

2. Manchester City 35

3. Newcastle 33

4. Tottenham 30

5. Manchester United 29

6. Liverpool 25

7. Brighton 24

8. Chelsea 24

9. Fulham 22

10. Brentford 20

11. Crystal Palace 19

12. Aston Villa 18

13. Leicester 17

14. Bournemouth 16

15. Leeds 15

16. West Ham 14

17. Everton 14

18. Wolves 13

19. Nottingham 13

20. Southampton 12