Premier League: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 13-14-15/8/2021

Nessun pareggio nella prima giornata del campionato inglese. Favola Brentford contro l’Arsenal, mentre Manchester United, Chelsea e Liverpool partono subito bene. Il primo scontro diretto, tra Spurs e Man.City è deciso dal gol di Son.

Non poteva iniziare in modo migliore quello che per molti è il campionato più bello del mondo.

La Premier League offre, nei suoi primi 90 minuti, una delle più belle storie calcistiche di questo periodo e nel nuovissimo Community Stadium di Brentford, i neopromossi battono con enorme merito uno spaesato Arsenal.

I biancorossi hanno aperto il campionato come meglio non potevano fare e i gol di Canos e Norgaard, vecchia conoscenza della Fiorentina, danno ai tifosi di casa un pretesto per piangere di gioia.

Meno sorprendente, invece, il debutto di tre delle grandi big del calcio inglese, ovvero Manchester United, Chelsea e Liverpool che con una clamorosa prova di forza e uno strapotere tecnico invidiabile, liquidano i propri match con risultati di alto profilo.

I Red Devils battono, in casa, il Leeds United grazie alla tripletta del solito Bruno Fernandes e ad una prestazione stratosferica di Paul Pogba che con 4 assist ricorda a tutti perché è uno dei centrocampisti più forti dell’epoca contemporanea.

Il Chelsea vince e convince, allo Stamford Bridge, contro il Crystal Palace e in attesa di ammirare in campo le gesta di Lukaku, i blues si “accontentano” di marcatori insospettabili tra cui Marcos Alonso e Chalobah. In mezzo il gol di Pulisic che aveva, di fatto, già chiuso la partita nel primo tempo.

Il Liverpool, invece, fa gioire i tifosi arrivati a Norwich con i suoi tre tenori, Diogo Jota, Firmino e Salah, che rendono amaro il debutto dei gialloverdi in questo campionato.

Vince, di misura, il Leicester contro il Wolverhampton che apre la stagione con il gol del solito bomber Jamie Vardy.

Molto divertenti, invece, le partite del Vicarage Road (dove il Watford ha battuto 3-2 un indomito Aston Villa svegliatosi troppo tardi), del Goodison Park (con l’Everton che vince in rimonta contro il Southampton) e del St James Park (dove i padroni di casa del Newcastle cedono 2-4 contro il West Ham).

Da segnalare anche la vittoria del Brighton in rimonta e il primo big match della stagione conclusosi per 1-0 tra Tottenham e Manchester City.

Gli uomini di Guardiola, dopo aver perso la Community Shield, falliscono la prima giornata di campionato grazie al solito Son e ad una prova molto solita dei padroni di casa che pur senza Kane, verso il quale i tifosi hanno attribuito cori di scherno, hanno giocato una partita eccelsa.

Premier League, risultati e marcatori 1° giornata

Venerdì 13 Agosto 2021:

Brentford vs Arsenal (2-0) – 22′ S.Canos, 73′ C.Norgaard

Sabato 14 Agosto 2021:

Manchester United vs Leeds United (5-1) – 30′ B.Fernandes (MU), 49′ L.Ayling (LE), 52′ M.Greenwood (MU), 56′ B.Fernandes (MU), 60′ B.Fernandes (MU), 68′ Fred (MU)

Leicester City vs Wolverhampton (1-0) – 41′ J.Vardy

Chelsea vs Crystal Palace (3-0) – 27′ M.Alonso, 40′ C.Pulisic, 58′ T. Chalobah

Watford vs Aston Villa (3-2) – 10′ E.Dennis (W), 42′ I.Sarr (W), 67′ J.C.Hernandez (W), 70′ J.McGinn (AV), 90’+7′ D.Ings (AV)

Everton vs Southampton (3-1) – 22′ A.Armstrong (S), 47′ Richarlison (E), 76′ A.Doucourè (E), 81′ D.Calvert-Lewin (E)

Burnley vs Brighton & Hove Albion (1-2) – 2′ J.Tarkowski (BU), 73′ N.Maupay (BHA), 78′ A.Mac Allister (BHA)

Norwich City vs Liverpool (0-3) – 26′ D.Jota, 65′ R.Firmino, 74′ M.Salah

Domenica 15 Agosto 2021:

Newcastle vs West Ham (2-4) – 5′ C.Wilson (N), 18′ A.Cresswell (WH), 40′ J.Murphy (N), 53′ S.Benrahma (WH), 63′ T.Soucek (WH), 66′ M.Antonio (WH)

Tottenham vs Manchester City (1-0) – 55′ H.M.Son

Premier League, la classifica dopo la 1° giornata

1 Manchester United 3

2 Chelsea 3

3 Liverpool 3

4 West Ham 3

5 Everton 3

6 Brentford 3

7 Watford 3

8 Brighton 3

9 Leicester 3

10 Tottenham 3

11 Aston Villa 0

12 Burnley 0

13 Manchester City 0

14 Wolves 0

15 Newcastle 0

16 Southampton 0

17 Arsenal 0

18 Crystal Palace 0

19 Norwich 0

20 Leeds 0

