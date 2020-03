Premier League, Manchester City-Arsenal Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-3-2020

All’Etihad va in scena il match di recupero della 28ma giornata di Premier League tra Manchester City e l’Arsenal, che mette a disposizione punti importanti più per il morale che per la classifica. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Citizens con gli assenti Sane e Laporte, Gunners senza Kolasinac in difesa. Ecco dove vedere la partita in Diretta Tv e in Streaming:

E’ finita l’attesa per il match dell’Etihad Stadium tra Manchester City e Arsenal, match di cartello che significa la possibilità per i padroni di casa di consolidare il secondo posto in classifica, mentre per gli uomini di Arteta una vittoria significherebbe riavvicinare il Manchester United e la zona Europa.

Ultime sulle formazioni di Manchester City-Arsenal:

Guardiola vuole allungare al secondo posto in classifica e rispondere alla vittoria del Leicester, che comunque può scivolare a meno sette in caso di vittoria tra le mura amiche. Non saranno della partita Sane e Laporte. Il modulo sarà il consueto 4-3-3, il quale vedrà Ederson schierato a difesa dei pali, con il quartetto a difenderlo che vedrà Walker e Mendy come terzini, con Otamendi e Fernandinho centrali. I tre di centrocampo saranno Gundogan, David Silva e Rodri, con Gabriel Jesus che sarà il terminale offensivo, rifinito dalla regia di Sterling e Mahrez.

Assenze importanti per Arteta in vista del big match in casa dei Guardiola boys. Torreira in mezzo al campo e Kolasinac in difesa, infatti, non saranno della partita, oltre a Chambers. Lo schieramento prevederà il 4-2-3-1 che vedrà Lacazette come punta centrale, supportato dal trio Ozil-Pepè-Aubameyang. Il duo di centrocampo sarà composto da Ceballos e Xhaha. In porta, invece, sarà confermato Leno, mentre Sokratis, Mari, David Luiz e Saka comporranno la linea difensiva.

Probabili formazioni Manchester City-Arsenal:

Manchester City(4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandihno, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

Arsenal(4-2-3-1): Leno; Sokratis, Mari, David Luiz, Saka; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil. Aubameyang; Lacazette.

Come vedere Manchester City-Arsenal in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Manchester City e Arsenal,che si giocherà domani sera alle ore 20.30, e valida per il recupero del 28mo turno di Premier League, sarà visibile tramite il canale satellitare Sky.

