Premier League, Chelsea-Tottenham Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 22-2-2020

Tottenham-Chelsea è il big match del 27°turno di Premier League, sabato 22 febbraio alle 13:30. I padroni di casa, a secco di vittorie da 5 turni in campionato, devono guardarsi le spalle, con ben 3 squadre che lottano per il quinto posto che vale la champions, tra cui il Tottenham. Gli ospiti, dopo la pesante sconfitta in Europa contro il Lipsia, cercano riscatto ed inseguono la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Frank Lampard e Jose Mourinho, Fonte: Mondiali.it

Dopo la pesante squalifica dall’Europa del Manchester City per le prossime 2 stagioni, arriva in un momento cruciale questo derby di Londra. Entrambe le squadre, infatti, lottano per un quinto posto in classifica che equivale alla qualificazione alla Champions League.

Il Chelsea, quarto in classifica a 41 punti, deve invertire la rotta in campionato, perché un altro passo falso significherebbe sorpasso Spurs e inoltre un ulteriore pericolo dalle altre squadre inseguitrici. Freschi dell’acquisto di Hakim Ziyech dall’Ajax che arriverà in estate, i Blues puntano a ritornare ai livelli alti del calcio inglese e non solo.

Un ritorno allo Stanford Bridge mai banale per Josè Mourinho, in uno stadio che gli ha regalato tanto e che ancora dimostra l’affetto per lui. Subentrato a Pochettino a stagione in corso, lo Special One sta cercando di riportare gli Spurs nelle prime posizioni della Premier League. Attualmente quinto in classifica con 40 punti, tenterà lo sgambetto alla sua ex squadra.

Ultime sulle formazioni di Chelsea-Manchester United:

Frank Lampard dovrà ridisegnare un po’ la squadra, date le assenze pesanti di N’Golo Kante, uscito malconcio nella gara contro lo United e Pulisic, oltre a Van Ginkel e Hudson-Odoi. In porta dovrebbe essere confermato Caballero, che sta risalendo le gerarchie date le ultime prestazioni di Kepa. In difesa è in dubbio Christensen e Zouma è pronto a sostituirlo al fianco di Rudiger. A completare la difesa ci sarà James e il jolly Azpilicueta. A centrocampo ovviamente Jorginho al fianco di Kovacic ed uno tra Marcos Alonso e Mount. In attacco c’è il grande ballottaggio tra Abraham e Batshuayi, con Willian titolarissimo e Pedro.

Per Mourinho è vera e propria emergenza infortuni. Oltre all’eccellente perdita di Son e Kane, lo Special One dovrà fare a meno di Sissoko e Foyth. Dopo la sconfitta di mercoledì, l’allenatore portoghese ha lamentato una scarsità di giocatori a disposizione e questa gara sarà una prova importante per tutta la rosa. Davanti a Lloris ci sarà una difesa a 4 formata dai soliti Sanchez, Anderweireld, Tanganga ed uno tra Aurier e Davies, autore del fallo da rigore nell’ultima gara di Champions League. Davanti alla difesa agiranno Dier e Winks, in vantaggio su Ndombele. Alle spalle di Lucas Moura formeranno la trequarti Berwijn, Alli e Lo Celso che si gioca il posto con Gedson Fernandes.

Probabili formazioni Chelsea-Tottenham:

Chelsea (4-3-3): Caballero; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Mount; Willian, Mount,Pedro; Abraham.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Anderweireld,Tanganga; Dier, Winks; Berwijn, Lo Celso, Alli; Lucas Moura.

Come vedere Chelsea-Tottenham in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Chelsea-Tottenham, 27° Giornata di Premier League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football HD Canale 203

Per abbonati Sky sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go. Sempre in streaming sarà visibile, a pagamento, tramite l’app Now TV.

Precedenti e statistiche Chelsea-Tottenham:

Sono ben 103 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio che vede nettamente vincitore il Chelsea 51 a 24, con 28 pareggi e con 176 reti contro 122.

L’ultima gara risale al girone di andata di Premier League, 22 dicembre 2019, con i blues che hanno espugnato il Tottenham Hotspur Stadium per 2 a 0.

©RIPRODUZIONE RISERVATA