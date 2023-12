Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 17ª giornata,15-16-17 dicembre 2023

Tutti gli occhi degli appassionati di calcio inglese erano puntati sul big match della 17ª giornata della Premier League: Liverpool-Manchester United. La sfida più sentita di oltre manica alla fine è finita con un pareggio a reti bianche. Una frenata per gli uomini di Klopp che perdono così la vetta a discapito dell’Arsenal, tra l’altro avversario nel prossimo turno.

Proprio i gunners con la vittoria per 2-0 contro il Brighton si portano in testa alla Premier League con un punto di vantaggio sulla nuova coppia, il già citato Liverpool e il sorprendente Aston Villa di mister Emery. La squadra di Birmingham vince 2-1 in rimonta in casa del Brentford confermandosi il club del momento.

What a job Unai Emery has done at Aston Villa 👏 pic.twitter.com/8Cb8jOlGF7 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 17, 2023

Continua il momento no del Manchester City, che subisce una rimonta dal Crystal Palace guidato dalla vecchia volpe Roy Hodson. Il doppio vantaggio firmato Grealish e Lewis, non basta ai citizens per portare a casa 3 punti. Prima Mateta e dopo Olise in pieno recupero su rigore, firmano un clamoroso 2-2.

Nell’anticipo di venerdì 15 dicembre il Tottenham si era sbarazzato con un facile 2-0 del Nottingham Forest grazie alle reti di Richarlison e del ritrovato Kulusevski giunto alla 5° rete in campionato, protagonisti anche di un siparietto.

🇸🇪👶 Kulusevski wanted the ball for a baby celebration as he is becoming a father…



Richarlison decides to smash the ball away not knowing! 🤣🤦‍♂️ pic.twitter.com/oaGU59RZWZ — EuroFoot (@eurofootcom) December 16, 2023

Nelle altre partite di questa 17ª giornata di Premier League, vincono Chelsea, Everton, West Ham e il Newcastle con un secco 3-0 sul Fulham che gli permette di salire al 6° posto, posto valido per ritornare in Europa, dopo l’eliminazione da tutte le competizioni europee dopo la sconfitta subita dal Milan in settimana.

Grande spavento in Bournemouth-Luton sospesa per un malore in campo a Lockyer. Il difensore e capitano del Luton, a metà secondo tempo ha avuto un arresto cardiaco collassando in campo. Già nella passata stagione aveva accusato un malore durante la finale playoff di Championship con il Coventry. Il medico del club ha dichiarato che il calciatore, 29 anni e nazionale gallese, è “vigile e reattivo”.

Risultati e marcatori della 17ª giornata della Premier League:

Nottinghan Forest-Tottenham 0-2, 45+2 Richarlison, 65′ Kulusevski

Bournemouth-Luton Town 1-1, 3′ Adebayo (L), 58′ Solanke (B), sospesa al 65′

Chelsea-Sheffield United 2-0, 54′ Palmer, 61′ Jackson

Manchester City-Crystal Palace 2-2, 24′ Grealish (M), 54′ Lewis (M), 76′ Mateta (C), 90+5′ rig. Olise (C)

Newcastle-Fulham 3-0,57′ Miley, 64′ Almiron, 82′ Burn

Burnley-Everton 0-2,19′ Onana, 25′ Keane

Arsenal-Brighton 2-0, 53′ Jesus, 87′ Havertz

Brentford-Aston Villa 1-2, 45′ Lewis-Potter (B), 77′ Moreno (A), 85′ Watkins (A)

West Ham-Wolverhampton 3-0, 22′,32′ Kudus, 74′ Bowen

Liverpool-Manchester United 0-0

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 17ª giornata:

1 Arsenal 39 17 12 3 2 35 15 2 Liverpool 38 17 11 5 1 36 15 3 A. Villa 38 17 12 2 3 37 21 4 Manchester City 34 17 10 4 3 40 20 5 Tottenham 33 17 10 3 4 35 23 6 Newcastle 29 17 9 2 6 36 21 7 Manchester Utd 28 17 9 1 7 18 21 8 West Ham 27 17 8 3 6 29 30 9 Brighton and Hove Albion 26 17 7 5 5 33 30 10 Chelsea 22 17 6 4 7 28 26 11 Fulham 21 17 6 3 8 26 29 12 Brentford 19 17 5 4 8 24 24 13 Wolverhampton 19 17 5 4 8 21 29 14 Bournemouth 19 16 5 4 7 21 30 15 Crystal Palace 17 17 4 5 8 17 25 16 Everton 16 17 8 2 7 22 20 17 Nottingham Forest 14 17 3 5 9 17 30 18 Luton Town 9 16 2 3 11 17 32 19 Burnley 8 17 2 2 13 16 36 20 Sheffield United 8 17 2 2 13 12 43