Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 15ª giornata 5-6-7 dicembre 2023

La 15ª giornata della Premier League certifica la crisi del Manchester City. La squadra di Guardiola nell’ultimo mese non ha mai vinto, e dopo tre pareggi consecutivi in questo turno esce con una sconfitta per 1-0 contro il sorprendente Aston Villa di mister Emery, ormai in pianta stabile tra le prime della classe.

🇯🇲📈 Leon Bailey (26) with a great solo run and finish vs Man City for Aston Villa! 💥



It's his 14th goal contribution under Unai Emery this season in all-competitions. pic.twitter.com/z68jHf3mdi — EuroFoot (@eurofootcom) December 7, 2023

Pep Guardiola prima del match contro l’Aston Villa era molto fiducioso ed ottimista, tanto da dichiarare che in caso di bis triplete, avrebbe smesso di allenare. La giocata di Bailey ha messo tutto in discussione, tanto che la classifica recita un -6 dalla capolista Arsenal.

I Gunners hanno dato spettacolo nel piccolo stadio di Luton, Kenilworth Road, e con un rocambolesco 4-3, dopo essere stati 3-2 sotto, mantengono il primato della Premier League con + 2 sul Liverpool vittorioso per 2-0 sul campo dello Sheffield Utd grazie alle reti di Van Dijk e l’ungherese Szoboszlai nel recupero.

3pts 💪⚽️🔴

Great view of the 2nd goal from Dominik Szoboszlai #LiverpoolFC pic.twitter.com/5Ed8Osqm6r December 6, 2023

In zona Champions League cade in casa, dopo essere passato in vantaggio, il Tottenham nel derby londinese contro il West Ham. Bowen e Ward-Prowse ribaltano il gol iniziale di Romero. Il Newcastle perde per 3-0 sul rinato Everton, in gol l’ex Udinese Beto. A proposito di made in Italy, De Zerbi con il suo Brighton, piega il Brentford con un gol del 2005, baby fenomeno Hinshelwood.

What a moment for Jack Hinshelwood ✨



The 18-year-old scores his first Premier League goal for @OfficialBHAFC! #BHABRE pic.twitter.com/ggvqmaeOC7 — Premier League (@premierleague) December 6, 2023

Per il resto della Premier League, il Fulham vince a valanga sul Nottingham, così come il Bournemouth per 2-0 in casa del Crystal Palace. Con una doppietta di McTominay, il Manchester United batte per 2-1 il Chelsea in una sfida dal sapore antico e glorioso.

Risultati e marcatori della 15ª giornata della Premier League:

Wolves-Burnley 1-0, 42′ Hwang

Luton-Arsenal 3-4, 20′ Martinelli (A), 25′ Osho (L), 45′ Gabriel Jesus (A), 50′ Adebayo (L), 57′ Barkley (L), 60′ Havertz (A), 97′ Rice (A)

Brighton-Brentford 2-1, 27′ Mbuemo rig. (BRE), 31′ March (BRI), 52′ Hinshelwood (BRI)

Crystal Palace-Bournemouth 0-2, 25′ Senesi, 91′ Moore

Fulham-Nottingham Forest 5-0, 30′, 74′ Iwobi, 34′, 54′ Jimenez, 86′ Cairney

Sheffield United-Liverpool 0-2, 37′ van Dijk, 94′ Szoboszlai

Aston Villa-Manchester City 1-0, 74′ Bailey

Manchester United-Chelsea 2-1, 19′, 70′ McTominay (M), 45′ Palmer (C)

Everton-Newcastle 3-0, 79′ McNeil, 86′ Doucorè, 96′ Beto

Tottenham-West Ham 1-2, 11′ Romero (T), 52′ Bowen (WH), 74′ Ward-Prowse (WH)

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 15ª giornata: