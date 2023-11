Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 4-5-6/11/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata di campionato.

Momento grandioso per il Manchester United che vince per 1-0 contro il Fulham al 90’ grazie ad un gol di Bruno Fernandes. I Red Devils ritornano a vincere dopo la sconfitta nel derby. Prima vittoria in campionato per lo Sheffield che vince al minuto numero 100 grazie ad un rigore di Norwood.

Dilaga assolutamente il Manchester City che ne fa ben 6 contro il Bournemouth. Ben nove reti in due partite per la squadra di Pep Guardiola che è in un periodo davvero positivo e vuole riprendersi la vetta della classifica a tutti i costi.

Pari per il Brighton ma le cose si mettono male in casa con l’Everton che va in vantaggio con Mykolenko. I Seaguns pareggiano solamente grazie ad un’autorete di Young. Tre punti anche per il Crystal Palace in casa del Burnley con le reti di Schlupp e Mitchell.

Pari ricco di rete quello nel derby di Brentford e West Ham. Gli Hammers erano avanti per 2-1 ma le Api sono riuscite a rimontare prima con un’autorete di Mavropanos e poi quella di Collins e continuano a volare in alto.

Punto d’oro per il Luton, un pareggio che ricorderà per sempre. I londinesi vanno in vantaggio contro il Liverpool con la rete di Chong. La vittoria poteva essere davvero storica ma all’ultimo minuto Luis Diaz rompe i sogni per il Luton che comunque è stato protagonista di una grande partita. Occasione persa per i Reds.

A chiudere la giornata è il derby tra Tottenham e Chelsea dove accade di tutto. Gli Spurs vanno avanti con la rete di Kulusevski ma dopo un po’ rimane in deci per l’espulsione di Romero. I Blues pareggiano con Palmer e nella ripresa c’è un’altra espulsione per il Tottenham che rimane in nove per il doppio giallo di Udogie.

Con questa superiorità numerica, il Chelsea sbanca e con una super tripletta di Jackson si aggiudica la stracittadina per 4-1. Oltre a queste, ci sono state tantissime reti annullate da entrambe le partite. Vittoria di grande carattere per il Chelsea che sta attraversando un ottimo momento. Prima sconfitta pesantissima per il Tottenham che manca l’aggancio al City.

Premier League, risultati

Sabato 4 novembre

Fulham-Manchester United 1-0 90+1’ Bruno Fernandes

Sheffield-Wolves 2-1 72’ Archer (A), 89’Bellegarde (W), 90+10’Nowood (S)

Manchester City-Bournemouth 6-1 30’Doku (M), 33’, 83’ Silva (M), 37’Akanji (M), 64’ Foden (M), 74ì Sinisterra (B) 88’Ake (M)

Everton-Brighton 1-1 7’ Mykolenko (E), 84’ aut.Young (B)

Burnley-Crystal Palace 0-2 22’Schlupp, 90+4’ Mitchell

Brentford-West Ham 3-2 11’Maupay (B), 19’ Kudus (W), 26’ Bowen (W), 55’ aut. Mavropanos (B), 69’ Collins (B)

Domenica 5 novembre

Nottingham-Aston Villa 2-0 5’Aina, 47’Mangala

Luton-Liverpool 1-1 80’Chong (Lu), 90+5′ Diaz (Li)

Lunedì 6 novembre

Tottenham-Chelsea 1-4 6’Kulusevski (T), 35’Palmer (C), 75′, 90+4′, 90+7’Jackson (C)

Premier League, classifica

Manchester City 27

Tottenham 26

Arsenal 24

Liverpool 24

Aston Villa 22

Newcastle 17

Brighton 18

Manchester United 18

Brentford 16

Chelsea 15

Crystal Palace 15

West Ham 14

Nottingham 13

Wolves 12

Fulham 12

Everton 11

Luton 6

Bournemouth 6

Burnley 4

Sheffield 4