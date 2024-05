Premier League 2023-2024, i verdetti: Manchester City ancora campione d’Inghilterra!

Il Manchester City ancora campione d’Inghilterra, si tratta della quarta Premier League consecutiva conquistata, nessuno c’era mai riuscito prima dei Citizens.

Ancora una volta bisogna applaudire all’ennesimo capolavoro calcistico ottenuto da Pep Guardiola che dopo la vittoria del suo Manchester City contro il West Ham per 3-1 trionfa nuovamente nel massimo campionato inglese e per la quarta volta consecutiva, nessuno come lui. Il City partiva con due punti di vantaggio sull’Arsenal del connazionale Arteta che era impegnata contro l’Everton, anche i Gunners, infatti, sono riusciti ad ottenere una vittoria per 2-1 nel derby di Londra, ma ciò non è bastato per spodestare i rivali.

Non poteva esserci dunque lungimiranza migliore di quella della società araba del Manchester City che nella stagione 2017 decise di affidare le redini in mano della squadra a Pep Guardiola. Prima di allora, infatti, i Citizens erano riusciti a laurearsi campioni soltanto 4 volte in ben 67 anni di storia. Fa sorridere invece il fatto che dall’arrivo del tecnico spagnolo il club inglese non solo abbia vinto di più che in tutto il secolo passato (6 Premier League), ma sia riuscito ad ottenere anche la prima Champions League della propria storia, tutto questo in 8 anni di Guardiola.

Parteciperanno invece alla prossima Champions League Arsenal, Liverpool e Aston Villa che hanno terminato il proprio campionato rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto. Si dovrà accontentare invece, dell’Europa League il Tottenham di Postecoglou che per soli 2 punti manca l’aggancio in Champions, mentre finisce in Conference League il Chelsea di Pochettino che dopo un’ampia parte di stagione collezionata ad ottenere brutti risultati è riuscito ad invertire la rotta nelle ultime 6 gare dove sono arrivate 5 vittorie ed un pareggio. Restano fuori da tutto Manchester United e Newcastele che non sono riuscite ad andare oltre i 60 punti totalizzati.

