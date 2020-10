Premier League 2020-2021, risultati 6° giornata: Manchester United-Chelsea 0-0, perde l’Arsenal, pareggia il City, ok Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 6° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

L’Everton viene fermato dal Southampton,2 a 0 alla fine dei 90 minuti, le reti dei biancorossi sono messe a segno entrambe nel primo tempo da Ward Prowse al 27esimo e da Adams al 35esimo, blanda la reazione degli ospiti che non riescono mai ad impensierire il portiere avversario. Il Liverpool vince 2 a 1 in casa contro lo Sheffield United e aggancia in testa alla classifica la squadra di Ancelotti.

Grazie ad una bella rete di Vardy a dieci minuti dal termine il Leicester City espugna il campo dell’Arsenal, finisce 1 a 0 per gli ospiti infatti; vittoria esterna anche per il Leeds United, 3 a 0 in casa dell’Aston Villa con la tripletta Bamford. Vince in trasferta anche il Crystal Palace, 2 a 1 in casa del Fulham.

Il bigmatch tra Manchester United e Chelsea finisce 0 a 0, poco spettacolo all’Old Trafford con le due squadre che non volevano perdere ma fanno poco per vincere; pareggiano anche i cugini del Manchester City che non vanno oltre al 1 a 1 in casa del West Ham United. Pareggio 1 a 1 tra Wolverhampton e Newcastle United, entrambe le reti arrivano nei minuti finali, in vantaggio i Wolves al 80esimo con Jimenez e pareggio di Murphy per gli ospiti 9 minuti dopo.

Il Brighton pareggia in casa contro il WBA, mentre il Tottenham è corsaro in trasferta battendo il Burnley.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Aston Villa – Leeds United 0 – 3

West Ham United – Manchester City 1 – 1

Fulham – Crystal Palace 1 – 2

Manchester United – Chelsea 0 – 0

Liverpool – Sheffield United 2 – 1

Southampton – Everton 2 – 0

Wolverhampton – Newcastle United 1 – 1

Arsenal – Leicester City 0 – 1

Brighton Hove Albion – West Bromwich Albion 1 – 1

Burnley – Tottenham 0 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Everton 13

Liverpool 13

Aston Villa 12

Leicester City 12

Tottenham 11

Leeds United 10

Southampton 10

Crystal Palace 10

Wolverhampton 10

Chelsea 9

Arsenal 9

West Ham United 8

Manchester City 8

Newcastle United 8

Manchester United 7

Brighton Hove Albion 6

West Bromwich Albion 4

Burnley 1

Sheffield United 1

Fulham 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS