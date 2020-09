Premier League 2020-2021, risultati 3° giornata: Liverpool-Arsenal 3-1, rimonte Chelsea e Manchester United, debacle City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 3° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Terza giornata di Premier League che vede in testa l’Everton di Carlo Ancelotti grazie alla vittoria in trasferta sul Crystal Palace per 2 a 1; insieme alla squadra di Carletto c’è anche il Leicester City che travolge il Manchester City con un incredibile 5 a 2, con Vardy in goal per ben 3 volte.

Il Manchester United supera a fatica il Brighton, 3 a 2 alla fine delle ostilità, la partita va ben oltre il 90esimo e Fernandes dal dischetto al 100esimo minuto da la vittoria ai Red Devils; pareggio del Chelsea in casa del West Bromwich, 3 a 3 al fischio finale, il pareggio per gli uomini di Lampard arriva nel recupero grazie a Abraham.

Il Tottenham non riesce ad avere la meglio sul Newcastle, finisce infatti 1 a 1, ed anche qui la rete decisiva arriva a tempo abbondantemente scaduto dal dischetto; il West Ham batte facilmente in casa il Wolverhampton, finisce 4 a 0 per i padroni di casa con i Wolves mai in partita. Vittoria esterna per il Southampton che si impone di misura, 1 a 0, in casa del Burnley; stesso risultato, 1 a 0 per gli ospiti, anche nella sfida tra Sheffield United e Leeds United.

L’Aston Villa sale a quota 6 punti sconfiggendo il Fulham con un netto 3 a 0, due volte in rete nel primo quarto d’ora, poi a inizio ripresa Mings mette a segno il definitivo 3 a 0; il Liverpool vince in rimonta contro l’Arsenal.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Brighton – Manchester United 2 – 3

Crystal Palace – Everton 1 – 2

West Bromwich – Chelsea 3 – 3

Burnley – Southampton 0 – 1

Sheffield United – Leeds United 0 – 1

Tottenham – Newcastle 1 – 1

Manchester City – Leicester 2 – 5

West Ham – Wolverhampton 4 – 0

Fulham – Aston Villa 0 – 3

Liverpool – Arsenal 3 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Leicester City 9

Everton 9

Liverpool 9

Arsenal 6

Aston Villa 6

Crystal Palace 6

Leeds United 6

Tottenham 4

Chelsea 4

Newcastle United 4

West Ham United 3

Brighton Hove Albion 3

Manchester City 3

Manchester United 3

Southampton 3

Wolverhampton 3

West Bromwich Albion 1

Burnley 0

Fulham 0

Sheffield United 0

