Premier League 2020-2021, risultati 20° giornata: Liverpool e Chelsea ko, vincono Manchester United e City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Diciottesima giornata di Premier League che si è svolta in due settimane, prime partite giocate dal 12 e al 14 Gennaio e altre giocate dal 19 al 21; hanno aperto la giornata le sfide tra Sheffield United e Newcastle e finalmente è arrivata la prima vittoria per il fanalino di coda della classifica, infatti i padroni di casa si aggiudicano i tre punti grazie al penalty trasformato da Sharp al 73esimo. Nel secondo match si affrontavano Wolverhampton e Everton, la spunta la squadra di Ancelotti per 2 a 1.

Mercoledì 13 gennaio erano in programma due incontri ma uno non è stato giocato causa COVID, infatti la sfida tra Aston Villa e Tottenham è stata rinviata a data da destinarsi; regolarmente giocata invece quella tra Manchester City e Brighton, vittoria 1 a 0 per i Citizen con rete di Foden al 44esimo. Il giorno seguente Arsenal e Crystal Palace non vanno oltre allo 0 a 0.

Due partite Martedì 19 Gennaio, il West Ham United supera 2 a 1 il West Bromwich Albion per 2 a 1, mentre il Leicester si impone sul Chelsea con un perentorio 2 a 0 che mette ancora in crisi Lampard che rischia l’esonero; Mercoledì 20 il Manchester United torna in testa alla classifica sconfiggendo in trasferta 2 a 1 il Fulham, ci pensa Pogba con un tiro da fuori a risolvere i problemi dei Red Devils, il Liverpool chiude questa giornata anomala perdendo clamorosamente in casa contro il Burnely.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Sheffield United – Newcastle United 1 – 0

Wolverhampton – Everton 1 – 2

Manchester City – Brighton 1 – 0

Arsenal – Crystal Palace 0 – 0

West Ham United – West Bromwich Albion 2 – 1

Leicester City – Chelsea 2 – 0

Fulham – Manchester United 1 – 2

Liverpool – Burnley 0 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester United 40

Manchester City 38

Leicester City 38

Liverpool 34

Tottenham 33

Everton 32

West Ham United 32

Chelsea 29

Southampton 29

Arsenal 27

Aston Villa 26

Leeds United 23

Crystal Palace 23

Wolverhampton 22

Newcastle United 19

Burnely 19

Brighton 17

Fulham 13

West Bromwich Albion 11

Sheffield United 5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS