Premier League 2020-2021, risultati 13° giornata: Liverpool-Tottenham 2-1, Chelsea ko, pareggi Manchester City e Arsenal, vittoria United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 13° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La partita più importante della giornata infrasettimanale di Premier è la sfida tra Liverpool e Tottenham, gli uomini di Klopp si impongono 2 a 1 con un goal di Firmino in zona Cesarini, nella prima frazione erano andati in vantaggio con Salah ed erano stati raggiunti da Son pochi minuti dopo; i tre punti conquistati permettono ai Reds di salire in vetta da soli.

Il Chelsea perde ancora, questa volta 2 a 1 in casa del Wolverhampton, il goal partita per i Wolves arriva a pochi secondi dal temine, lo mette a segno Neto al 95esimo; pareggio 1 a 1 per il Manchester City in casa contro il West Bromwich Albion. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Southampton e Arsenal, i Gunners sono sempre più vicini alla zona calda della classifica.

Il Leeds United travolge il Newcastle United, finisce addirittura 5 a 2; vittoria esterna per l’Everton di Carlo Ancelotti, 2 a 0 in casa del Leicester City che viene raggiunto al terzo posto dal Southampton. Pareggio tra West Ham United e Crystal Palace, 1 a 1 alla fine delle ostilità; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Fulham e Brighton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolverhampton – Chelsea 2 – 1

Manchester City – West Bromwich Albion 1 – 1

Arsenal – Southampton 1 – 1

Leeds United – Newcastle United 5 – 2

Leicester City – Everton 0 – 2

Fulham – Brighton 0 – 0

Liverpool – Tottenham 2 – 1

West Ham United – Crystal Palace 1 – 1

Aston Villa – Burnley 0 – 0

Sheffield United – Manchester United 2 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 28

Tottenham 25

Southampton 24

Leicester City 24

Manchester United 23

Everton 23

Chelsea 22

West Ham United 21

Manchester City 20

Wolverhampton 20

Aston Villa 19

Crystal Palace 18

Leeds United 17

Newcastle United 17

Arsenal 14

Brighton 11

Burnley 10

Fulham 9

West Bromwich Albion 7

Sheffield United 1

