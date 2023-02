Premier deferisce il Manchester City di aver violato il Fair Play Finanziario della UEFA

In Premier League scoppia il caso Manchester City, il club è stato accusato dalla Premier League di aver violato oltre 100 norme finanziare a partire dalla stagione 2009/2010 fino a quella 2017/2018

Il Manchester City di Pep Guardiola non sembra stia attraversando un buon momento, infatti, dopo il KO subito contro il Tottenham di Antonio Conte nello scorso match di campionato, gli Sky Blues si sono ritrovati al centro di questioni extra calcistiche. La Premier League ha accusato gli attuali campioni d’Inghilterra di aver violato più volte le norme finanziarie del campionato di massima serie inglese a partire dalla stagione 2009/2010 per giungere a quella 2017/2018, deferendo il club ad una giuria indipendente che dovrà esprimere il proprio giudizio in merito e rimproverando inoltre al Manchester City di non aver prestato la giusta collaborazione alle indagini.

Le accuse della Premier riguarderebbero anche la violazione che il Manchester City avrebbe apportato nei confronti dei regolamenti finanziari UEFA, incluso il Fair Play Finanziario. Non è di certo la prima volta che il Manchester City finisce nel mirino della UEFA, nel 2020, infatti, quest’ultima aveva già preso provvedimenti nei confronti del City per non aver rispettato i propri regolamenti finanziari, attuando un provvedimento che avrebbe portato il club ad un’esclusione di due stagioni dalle coppe europee, la società presentò il proprio ricorso alla Corte di Arbitrato Sportiva che decise di assolvere il club.

Adesso i rischi in questione sono ben diversi: nel caso in cui le accuse dovessero essere confermate dalla commissione indipendente, il club andrebbe incontro ad una serie di provvedimenti sportivi che oscillerebbero tra sanzioni pecuniarie e punti di penalizzazione in classifica, fino allo scenario più orrendo dell’esclusione dal campionato.

Dall’altra parte, il Manchester City si difende con un proprio comunicato nel quale smentisce anche la scarsa collaborazione del club con le indagini “Siamo profondamente sorpresi delle accuse che ci sono arrivate, il club ha fornito ampio materiale alla Premier League durante tutta la durata dell’indagine. Salutiamo con favore la presa in esame della questione da parte di una commissione indipendente, che potrà valutare tutte le prove inconfutabili del club in modo del tutto imparziale. Speriamo che questo procedimento possa metter fine una volta per tutte a questa questione.”