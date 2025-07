Perth Glory-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta TV e streaming, orario, formazioni e tutte le info

Perth Glory-Milan: il Diavolo chiude la tournée asiatica con un test utile per Allegri. Dove vedere l’amichevole in diretta TV e streaming

Dopo le emozioni vissute nei primi due test contro Arsenal e Liverpool, il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo per affrontare il Perth Glory, in quella che sarà la terza e ultima amichevole della tournée estiva nella regione Asia-Pacifico. Un percorso precampionato che ha già fornito indicazioni preziose a Massimiliano Allegri, alle prese con una rosa in parte rinnovata e con l’obiettivo di creare un’identità di gioco solida in vista della nuova stagione.

La sfida contro la formazione australiana rappresenta non solo un’occasione per dare minuti a tutta la rosa e testare le condizioni atletiche, ma anche per consolidare il lavoro tattico svolto nelle ultime settimane. Dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal e la vittoria convincente sul Liverpool per 4-2, i rossoneri cercano conferme, soprattutto da parte di chi lotta per un posto da titolare o vuole guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore.

Dall’altra parte, il Perth Glory non vuole recitare il ruolo di semplice sparring partner: la squadra allenata da Zeljko Zdrilic è reduce dalla preparazione per la nuova stagione della A-League e considera questa sfida come un banco di prova d’élite, utile per misurarsi con una delle realtà storiche del calcio europeo.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:20 italiane di giovedì 31 luglio 2025, all’HBF Park di Perth, stadio che farà da cornice a un incontro che, pur non assegnando punti, promette intensità, esperimenti e spettacolo. Di seguito tutte le informazioni su come vedere Perth Glory-Milan in diretta TV e streaming, oltre a formazioni e curiosità sul match.

Dove vedere Perth Glory-Milan in diretta TV

La sfida tra Perth Glory e Milan sarà trasmessa in diretta su Milan TV, il canale ufficiale del club rossonero, disponibile sul canale 230 di Sky. Inoltre, la partita sarà visibile anche sulle piattaforme di:

DAZN

Amazon Prime Video

Tre diverse opzioni per non perdere il match, sia da casa che in mobilità.

Dove vedere Perth Glory-Milan in streaming

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, basterà:

scaricare l’app ufficiale del Milan , disponibile per smartphone, tablet e smart TV;

, disponibile per smartphone, tablet e smart TV; accedere con il proprio account per vedere la diretta, disponibile anche su PC tramite browser;

per vedere la diretta, disponibile anche su PC tramite browser; oppure seguire la gara attraverso le app DAZN e Prime Video, se in possesso di un abbonamento attivo.

Le probabili formazioni di Perth Glory-Milan

La partita sarà l’occasione per valutare nuovi assetti tattici, testare giovani e distribuire i minuti tra i vari giocatori in rosa. Allegri potrebbe schierare dal primo minuto sia Okafor che Leao, con un centrocampo folto guidato da Fofana e Loftus-Cheek.

📋 Perth Glory (4-4-2):

Sail; Okamoto, Mrcela, Majekodunmi, Misao; Mileusnic, Amos, Freney, Ostler; Pearman, Taggart.

All. Zdrilic

📋 Milan (3-5-2):

Maignan; Gabbia, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Okafor, Leao.

All. Allegri

Perth Glory-Milan: come seguire la diretta testuale

Chi non potrà assistere alla diretta video, potrà restare aggiornato con la cronaca testuale in tempo reale disponibile su GOAL e su altri portali sportivi. Saranno riportate: