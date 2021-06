Voti e pagelle Italia-Galles 1-0: super Pessina e Verratti, non bene Belotti

Finisce 1-0 l’ultima partita del girone A tra Italia e Galles. A segnare il gol della vittoria è Pessina che trascina gli azzurri al primo posto nel girone. La sfidante degli ottavi verrà dal girone B e sarà una tra Ucraina ed Austria. La Nazionale, tra l’altro, agguanta il record di vittoria di Vittorio Pozzo.

Un’Italia da record quella del pomeriggio dell’Olimpico. La Nazionale di Roberto Mancini trionfa nell’ultima partita del girone A contro il Galles, grazie ad uno strepitoso Pessina. L’Italia è a punteggio pieno nel gruppo ma il tecnico ha scritto una pagina di storia importante. Con questo successo, infatti, l’Italia ha eguagliato quella di Vittorio Pozzo, raggiungendo ben 30 risultati utili e consecutivi.

Neanche Marcello Lippi era riuscito a fare di meglio, fermandosi a 25. Oltre a questo dato strepitoso, resta una partita perfetta, nonostante il ricco turnover, dove i giocatori hanno lottato su ogni pallone. La sfidante si conoscerà domani e sarà una tra Ucraina ed Austria. Proprio loro, infatti, si sfideranno a Bucarest per il secondo posto.

Pagelle Italia

Migliori

Pessina 8

Autore del gol ma anche di una grandissima partita. Un primo tempo un po’ sottotono tanto che anche Mancini lo richiama più volte. Dopo un po’, però, il giocatore dell’Atalanta si integra alla perfezione nei movimenti di gioco mettendo il suo nome tra i marcatori. Terzo gol in nazionale per lui, sfiora anche il bis dopo poco. Un esordio che non dimenticherà mai.

Verratti 7,5

Finalmente ritorna anche Verratti. Locatelli lo aveva sostituito egregiamente ma il giocatore del PSG ha fatto valere tutta la sua qualità. Non ancora al top della condizione, perde anche qualche pallone, ma continua ad essere pericoloso. Confeziona l’assist sul gol di Pessina. Si auspica un recupero totale in vista degli ottavi.

Peggiori Italia

Belotti 5,5

L’attaccante del Torino si impegna sempre in ogni partita. Le sue giocate oggi, però, sono state del tutto sterili. Deve trovare la giusta concentrazione senza farsi prendere dal nervosismo. Prezioso solo in fase di non possesso. Sicuramente non la sua partita migliore finora.

Peggiore Galles

Bale 5

Doveva essere il trascinatore del Galles, ma l’ex Tottenham non impatta come ci si aspettava. Lontano dal giocatore che ci si conosceva, non dà mordente alle sue giocate. Con l’espulsione di Ampadu, il capitano gallese deposita le armi e non fa ripartire più la propria squadra.

