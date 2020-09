Ordine d’Arrivo Gran Premio di San Marino di MotoGP a Misano

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera Romagnola a Misano Adriatico: Vince Morbidelli davanti a Bagnaia e Mir. Valentino Rossi chiude 4°.

Franco Morbidelli conquista la sua prima vittoria in classe MotoGP sul circuito di Misano Adriatico andando a vincere una bellissima gara in solitaria con la sua Yamaha Petronas davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia che chiude al 2° posto al suo rientro dopo l’infortunio di Brno.

Valentino Rossi viene beffato all’ultimo giro da Joan Mir che impedisce al “Dottore” di chiudere terzo e festeggiare un podio tutto italiano.

Poteva essere una grande festa tutta italiana ma a guastarla ci pensa Joan Mir che beffa Valentino Rossi a poche curve dal traguardo.

Podio Motogp Misano 2020: Morbidelli 1°, Bagnaia 2°, Mir 3° (Fonte Twitter.com/MotoGP



Valentino Rossi vede così sfumare la festa per il 200° podio in carriera.

A fine gara il Rossi ha detto:” “Grande peccato non essere salito sul podio, farlo con Pecco e Franco sarebbe stato bellissimo. Mir mi ha passato all’ultimo, ma sono contento perché è stata comunque un bella gara”.

Ottima gara anche di Pecco Bagnaia che rientrava dopo l’infortunio alla tibia di Brno che gli è costato un mese di stop e conquista il suo primo podio in MotoGP.

Andrea Dovizioso con la sua Ducati ufficiale chiude la gara al 7° posto ed è il nuovo leader della classifica mondiale MotoGP.

Il Dovi approfitta della caduta di Quartararo per sorpassarlo in classifica piloti.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di San Marino di MotoGP

1 25 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 162.8 42’02.272

2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 162.7 +2.217

3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 162.7 +2.290

4 13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 162.6 +2.643

5 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 162.5 +4.044

6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 162.5 +5.383

7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 162.1 +10.358

8 8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 162.1 +11.155

9 7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 162.1 +10.839

10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 162.0 +12.030

11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 162.0 +12.376

12 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 162.0 +12.405

13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 161.8 +15.142

14 2 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 161.5 +19.914

15 1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 161.5 +20.152

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 161.4 +22.094

17 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.4 +22.473

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 160.4 +37.856

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 157.9 +1’18.831

Not Classified

53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 161.1 5 Laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 150.7 9 Laps

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS