Ordine d’Arrivo Gran Premio di Sakhir 2020 di F1: vittoria di Sergio Perez

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Sakhir di Formula 1: vince Sergio Perez con la Racing Point davanti ad Esteban Ocon e Lance Stroll.

Suggestiva vista notturna del Sakhir, circuito che ospita il Gran Premio del Bahrain (foto da: twitter.com)

Segio Perez conquista la sua prima vittoria in Formula 1 andando a vincere il Gran Premio di Sakhir in Bahrain.

Prima vittoria in Formula 1 anche per la scuderia Racing Point che piazza due sue monoposto sul podio visto il 3° posto di Lance Stroll. Secondo posto per Esteban Ocon con la Renault.

Sergio Perez vince il Gran Premio di Sakhir (Fonte: twitter.com/RacingPointF1)

A regalare la vittoria a Sergio Perez è stato un clamoroso errore del box Mercedes che al pit stop di George Russell ha montato le gomme che erano destinate a Valtteri Bottas costringendo il pilota a rientrare immediatamente per un nuovo cambio gomme.

Inoltre come se non bastasse la sfortuna arriva anche una foratura nel finale per George Russell che è costretto ad un ulteriore pit stop e chiude al 9° posto la sua gara in sostituzione di Lewis Hamilton.

Male Valtteri Bottas con l’altra Mercedes che chiude all’8° posto.

Charles Leclerc commette un errore a inizio gara andando a colpire Sergio Perez al primo firo e termina la sua gara subito coinvolgendo anche la Red Bull dell’incolpevole Max Verstappen anche lui costretto al ritiro.

Sebastian Vettel invece con l’altra Ferrari chiude 11°.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Sakhir di F1 2020:

1 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 87 1:31:15.114 25

2 31 Esteban Ocon RENAULT 87 +10.518s 18

3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 87 +11.869s 15

4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 87 +12.580s 12

5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 87 +13.330s 10

6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 87 +13.842s 8

7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 87 +14.534s 6

8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 87 +15.389s 4

9 63 George Russell MERCEDES 87 +18.556s 3

10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 87 +19.541s 1

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 87 +20.527s 0

12 5 Sebastian Vettel FERRARI 87 +22.611s 0

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +24.111s 0

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +26.153s 0

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 87 +32.370s 0

16 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 87 +33.674s 0

17 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 87 +36.858s 0

NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 52 DNF 0

NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 0 DNF 0

NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNF 0

CLASSIFICA PILOTI F1 2020

1 L. Hamilton Mercedes 332

2 V. Bottas Mercedes 205

3 M. Verstappen Red Bull 189

4 S. Perez Racing Point 125

5 D. Ricciardo Renault 112

6 C. Leclerc Ferrari 98

7 C. Sainz McLaren 97

8 A. Albon Red Bull 93

9 L. Norris McLaren 87

10 L. Stroll Racing Point 74

11 P. Gasly AlphaTauri 71

12 E. Ocon Renault 60

13 S. Vettel Ferrari 33

14 D. Kvyat AlphaTauri 32

15 N. Hulkenberg Racing Point 10

16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 4

17 K. Raikkonen Alfa Romeo 4

18 G. Russell Wil./Mer. 3

19 R. Grosjean Haas 2

20 K. Magnussen Haas 1

21 N. Latifi Williams 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020

1 Mercedes 540

2 Red Bull 282

3 Racing Point 194

4 McLaren 184

5 Renault 172

6 Ferrari 131

7 Alpha Tauri 103

8 Alfa Romeo 8

9 Haas 3

10 Williams 0

