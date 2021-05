Ordine d’Arrivo Gran Premio di Montecarlo 2021: Vince Verstappen

Ordine d’arrivo Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo: vince Max Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lando Norris.

Max Verstappen ha vinto la 67° edizione del Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo e conquista la sua 12° vittoria personale in Formula 1 dominando la gara dall’inizio alla fine.

Primo podio stagionale per la Ferrari per con Carlos Sainz, che ottiene un ottimo 2° posto davanti ad un bravo Lando Norris che chiude 3°.

Ai piedi del podio arriva Sergio Perez con l’altra Red Bull che rimedia almeno in parte alla brutta qualifica.

Ottimo risultato per Sebastian Vettel con la sua Aston Martin che chiude al quinto posto davanti ad un altrettanto consistente Pierre Gasly su Alpha Tauri.

Gara iniziata come un vero dramma sportivo per Charles Leclerc, che non ha potuto nemmeno prender parte alla gara, causa rottura del semiasse sinistro della sua Ferrari SF21 nell’installation lap.

Così come da cancellare è anche il weekend della Mercedes: Valtteri Bottas è stato costretto al ritiro al primo pit stop mentre era in 2° posizione per un problema nello svitamento dell’anteriore destra.

Gara anonima per Lewis Hamilton che chiude appena 7° ma con il punto extra del giro più veloce.

Completano la zona punti Lance Stroll, Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi.

Classificati Raikkonen, Ricciardo, Alonso, Russell, Latifi, Tsunoda, Mazepin e Mick Schumacher.



Grazie alla vittoria di oggi Max Verstappen balza in testa alla classifica piloti di Formula 1 per la prima volta in carriera salendo a quota 105 punti con 4 lunghezze di vantaggio su Hamilton che è a quota 101, staccatissimo Lando Norris con 56.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 78 1:38:56.820 25

2 55 Carlos Sainz FERRARI 78 +8.968s 18

3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 78 +19.427s 15

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 78 +20.490s 12

5 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 78 +52.591s 10

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 78 +53.896s 8

7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 78 +68.231s 7

8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 77 +1 lap 4

9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 77 +1 lap 2

10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 77 +1 lap 1

11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 77 +1 lap 0

12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 77 +1 lap 0

13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 77 +1 lap 0

14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 77 +1 lap 0

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 77 +1 lap 0

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 77 +1 lap 0

17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 75 +3 laps 0

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 75 +3 laps 0

NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 29 DNF 0

NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNS 0



Classifica Piloti F1 2021:

1° Max Verstappen 105

2°Hamilton 101

3° Norris 56

4° Bottas 47

5° Perez 44

6°Leclerc 40

7° Sainz 38

8° Ricciardo 24

9° Gasly 16

10° Ocon 12

11° Vettel 10

12° Stroll 9

13° Alonso 5

14° Tsunoda 2

15° Giovinazzi 1

Classifica Costruttori F1 2021:

1° Red Bull 149

2° Mercedes 148

3° McLaren 80

4° Ferrari 78

5° Aston Martin 19

6° AlphaTauri 18

7° Alpine 17

8° Alfa Romeo 1

9° Williams e Haas 0

Migliori Bookmakers AAMS