Ordine d’Arrivo Gran Premio di Emilia Romagna di F1 a Imola 2021: vince Verstappen

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1 2021: Max Verstappen vince il GP di Imila davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e Lando Norris. Charles Leclerc si deve accontentare del 4° posto con la Ferrari

Sul circuito di Imola va di scena un Gran Premio di Emilia Romagna che si corre in diverse condizioni climatiche con asfalto prima bagnato, poi umido e quindi asciutto, con tanto di bandiera rossa praticamente a metà gara.

Ad avere la meglio su tutti a Imola è Max Verstappen che porta a casa l’11° successo in carriera in Formula 1.

Il pilota Red Bull sale sul gradino più alto del podio, dietro di lui Lewis Hamilton autore di una grande rimonta con giro record e Lanco Norris autore di una grande gara.

Fonte: twitter.com/Max33Verstappen

Amaro in bocca per le Ferrari, entrambe in Top 5, con Charles Leclerc che chiude al quarto posto dopo essere stato a lungo in zona podio mentre Carlos Sainz arriva 5°.

Vanno a punti anche Daniel Ricciardo 6°, Lance Stroll 7°, Pierre Gasly 8°, Kimi Raikkonen 9°(sub judice per investigazione dopo la gara) ed Esteban Ocon 10°.

A seguire ci sono Fernando Alonso, Sergio Perez, Tsunoda, Antonio Giovinazzi.

Sebastian Vettel si è ritirato al penultimo giro per problemi tecnici ma è lo stesso classificato.

Ritirati Latifi (botto dopo contatto con Mazepin nel 1° giro) e il duo Bottas-Russell, protagonisti di un pauroso contatto ed impatto con le barriere ad alta velocità, arrivando al Tamburello.

Un Gran Premio di Emilia Romagna che Max Verstappen ha vinto al via, superando alla prima staccata di forza, di cattiveria, Hamilton.

L’olandese prima allunga sul bagnato, poi resiste al ritorno di Lewis Hamilton (favorito anche dal traffico). Dopo la bandiera rossa (e un brivido grosso alla Rivazza, subito prima del restart), allunga e saluta tutti.

Fortunatissimo Lewis Hamilton, che non paga l’erroraccio alla Tosa al giro 31 quando, impegnato in un doppiaggio, mette le ruote (slick) sull’umido e finisce lungo nella ghiaia, danneggiando anche l’ala anteriore.

Non paga l’errore perché subito dopo c’è il crash tra Valtteri e George, che lo rimette in gioco (sarebbe ripartito dai box DOPPIATO).

In rimonta Lewis Hamilton scala posizioni sfruttando il DRS e arrivando fino alla 2° con anche il giro record.

Sfortunato Charles Leclerc che, senza e con l’errore di Lewis, era tranquillamente in seconda posizione.

Invece il monegasco (errore alle Acque Minerali nel giro d’installazione in griglia) cede la posizione all’arrembante Norris al restart (l’inglese sfrutta al meglio le soft, contro le medie del monegasco), non potendo poi difendersi da Lewis, oltre a non riuscire a portare un attacco alla McLaren.

Buona gara di Sainz, nonostante due lunghi (alla Rivazza e alla Tosa) che gli fanno perdere un botto di secondi. Male Perez, troppo falloso e fuori dai punti, così come Bottas, assolutamente INVISIBILE prima dell’incidente.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1 2021:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 63 2:02:34.598 25

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 63 +22.000s 19

3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 63 +23.702s 15

4 16 Charles Leclerc FERRARI 63 +25.579s 12

5 55 Carlos Sainz FERRARI 63 +27.036s 10

6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 63 +51.220s 8

7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 63 +51.909s 6

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 63 +52.818s 4

9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 63 +64.773s 2

10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 63 +65.704s 1

11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 63 +66.561s 0

12 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 63 +67.151s 0

13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 63 +73.184s 0

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 62 +1 lap 0

15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 61 DNF 0

16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 61 +2 laps 0

17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 61 +2 laps 0

NC 77 Valtteri Bottas MERCEDES 30 DNF 0

NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 30 DNF 0

NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 0 DNF 0

Classifica Piloti F1 2021:

1 Hamilton L. Mercedes 44

2 Verstappen M. Red Bull 43

3 Norris L. McLaren 27

4 Leclerc C. Ferrari 20

5 Bottas V. Mercedes 16

6 Sainz Jr C. Ferrari 14

7 Ricciardo D. McLaren 14

8 Perez S. Red Bull 10

9 Stroll L. Aston Martin 7

10 Gasly P. Alphatauri 4

11 Raikkonen K. Alfa Romeo Racing 2

12 Tsunoda Y. Alphatauri 2

13 Ocon E. Alpine 1

14 Alonso F. Alpine 0

15 Vettel S. Aston Martin 0

16 Latifi N. Williams 0

17 Giovinazzi A. Alfa Romeo Racing 0

18 Russell G. Williams 0

19 Mazepin N. Haas 0

20 Schumacher M. Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021

1 Mercedes 60

2 Red Bull 53

3 McLaren 41

4 Ferrari 34

5 Aston Martin 7

6 Alphatauri 6

7 Alfa Romeo Racing 2

8 Alpine 1

9 Haas 0

10 Williams 0

