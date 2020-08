Ordine d’Arrivo GP di Gran Bretagna di F1 2020: Vince Hamilton, 3° Leclerc

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Inghilterra di F1 a Silverstone: domina la gara Lewis Hamilton dopo essere partito dalla pole position davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton conquista la 3° vittoria consecutiva nel mondiale di F1 2020 andando a vincere anche il Gran Premio di Inghilterra sul circuito di Silverstone davanti a Max Verstappen 2° con la Red Bull e Charles Leclerc 3° con la Ferrari.

Una vittoria con il cuore in gola per il britannico della Mercedes che riesce ad arrivare primo sul traguardo con la gomma anteriore sinistra bucata e non era più sicuro neanche di riuscire a tagliare la bandiera a scacchi.

Per Hamilton si tratta del 7° successo sul circuito di casa.

Charles Leclerc invece riesce a sorpassare nel finale Valtteri Bottas perchè costretto a rientrare ai box ad un giro dal termine per aver forato anche lui la gomma.

Al quarto posto arriva Daniel Ricciardo con la Renault seguito dalla McLaren di Lando Norris che chiude quinto.

Sebastian Vettel con l’altra Ferrari riesce ad arrivare a punti anche se con fatica e chiude al 10° posto dietro a Stroll e davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas.

Il futuro ferrarista Carlos Sainz conquista il 13° posto davanti all’italiano Antonio Giovinazzi.

Molto sfortunato Nico Hulkenberg che doveva correre al volante della Racing Point al posto di Sergio Perez ma è stato costretto subito al ritiro a causa di problemi alla power unit.

In classifica piloti Hamilton si porta a 88 punti e allunga sul compagno si scuderia Valtteri Bottas che ne ha 30 in meno. Max Verstappen è terzo con 52 punti seguito da Lando Norris con la McLaren che ne ha 36 e Charles Leclerc con 33.

Tra 7 giorni si correrà di nuovo sul circuito di Silverstone il Gran Premio del 70° Anniversario di Formula 1.

Cronaca diretta Gara GP F1 di Gran Bretagna 2020:

Giro 52: Tre curve ancora per Hamilton, Verstappen puà vincer ma non ce la fa. Hamilton CAMPIONE DEL GP DI GRAN BRETAGNA A TRE RUOTE! Nel frattempo l’orgoglio di vettel gli fa tenere dietro Bottas e si porta a casa il suo punticino. Bottas 11. Leclerc terzo.

Giro 51: Ricciardo ha passato Norrsis, la gara si accende nell’ultimo giro. Dicono a Hamilton : “Non tentare il giro veloce. Per favore, porta a casa la vittoria”. Foratura per Hamilton.

Giro 50: Bottas ha forato! Leclerc può sognare il podio, è lontano ma Bottas deve percorrere tutta la pista prima di poter rientrare al box. La gomma perde pezzi. Verstappen ai box.Gomme rosse per lui.

Giro 49: si è spezzato l’alettone di Raikkonen. Gasly su Stroll, porta a termine un grande sorpasso, lo stesso che Bottas non ha avuto il coraggio di fare sul compagno di squadra.

Giro 47: Il finlandese è in modalità salvataggio. Ormai, con sei giri da compiere e 9 secondi avanti a Verstappen si può permettere di andare a passeggio per i prati di Silverstone. Invece Norris chiede a Sainz di passare perchè si sente il fiato sul collo da Ricciardo. Bandiera bianca per Stroll e giro veloce di Albon, in due giri può aspirare a prendere Vettel.

Giro 43: blistering alle gomme di Bottas.

Giro 40: Albon arriva in 15 posizione superando Raikkonen. Nel frattempo Giovinazzi si lancia all’inseguimento dell’11° posto. Giro veloce per Hamilton, ancora una volta. Verstappen cotante a 10 secondi da Bottas, gira negli stesso tempi del finlandese.

Giro 38: Gasly per la decima posizione su Sebastian Vettel, Vettel cede ma la gomma ha ceduto. Vettel ci prova a riprendersi la posizione. Il francese ha portato a casa un bel sorpasso.

Giro 35: 5 secondi di penalitàa Giovinazzi. Pit-stop per Grosjean.

Giro 34: un team radio simpatico, Verstappen motiva i suoi meccanici, “Ricordatevi di bere!”.

Giro 31: Albon fa pit-stop per la seconda volta, monta su gomma gialla e sconta i 5 secondi di penalità. Giovinazzi sotto investigazione per avere infranto la safety car.

Giro 29: il primo a mostrare segni di usura è Verstappen, che sdta dando davvero tutto per avvicinarsi al finlandese della Mercedes.

Giro 24: Norris ha superato con forza Grosjean, che anche in questo caso si è difeso benissimo. Il francese è ora nel mirino della Renault di Ricciardo.

Giro 22: Sainz con gomma fresca su Grosjean, che riesce a tenerlo dietro nonostante l’usura della gomma. Hamilton nel mentre inanella un giro veloce dopo l’altro. Sainz si lamenta per un cambio di direzione di Grosjean e ci prova. Alla finelo spagnolo prende la posizione ma il francese si è davvero fatto onore.

Giro 19: Bandiera Verde, nella ripartenza Ricciardo cerca di buttarsi su Sainz e Norris su Ricciardo. Norris sorpassa Ricciardo e si butta suSainz ma finisce lungo. Che sorpasso dall’esterno! Bottas vicinissimo a Hamilton. L’investigazione su Albon è conclusa, 5 secondi di penalità per l’anglo-thailandese per aver causato l’incidente con Magnussen.

Giro 16: Mentre la Sc rimane in pista aggiorniamo la situazione gomme: Tutti con gomma bianca tranne Grosjean che ha la gialla.

Giro 14: doppio pit-stop per le due Mercedes. Bottas ha rallentato per dare più tempo ai meccanici. dentro anche Leclerc con un pit-stop lento. Haas resta fuori.

Giro 13: Kvyat fuori, pit-stop per tutti quando i primi cinque non ce l’hanno fatta a fermarsi quando è arrivata la SC.

Giro 9: Vettel è l’ultimo con gomma soft, deve tenere duro contro gli avversari diretti, tutti con gomma media e quindi più longeva rispetto al ferrarista tedesco.

Giro 7: Albon entra ai box per un pit-stop ed un controllo veloce dopo il contatto iniziale.

Giro 5: Sainz ha puntato Charles Leclerc, il futuro compagno di squadra. Prova una traiettoria diversa. Hamilton ha già allontanato il resto del gruppo. Stroll non ha avuto una partenza semplice. Vettel cerca di superare la Renault di Ocon.

Giro 1: NOn parte la Racing Point di Hulkenberg.L’inizio è un brioso mix di prudenza ed istinto ma alla fine non cambia molto la situazione. Ricciardo ha dimostrato un grande passo gara, Verstappen si scrolla Leclerc. Sainz supera Norris. Magnusen va fuori dopo il contatto con Albon. é SC.

Ordine d’Arrivo GP Gran Bretagna di F1 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 1:28:01.283 25

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 +5.856s 19

3 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +18.474s 15

4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 52 +19.650s 12

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +22.277s 10

6 31 Esteban Ocon RENAULT 52 +26.937s 8

7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 52 +31.188s 6

8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 52 +32.670s 4

9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +37.311s 2

10 5 Sebastian Vettel FERRARI 52 +41.857s 1

11 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +42.167s 0

12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 52 +52.004s 0

13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +53.370s 0

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +54.205s 0

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 52 +54.549s 0

16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 52 +55.050s 0

17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0

NC 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 11 DNF 0

NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1 DNF 0

NC 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 0 DNS 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS