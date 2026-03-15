Ordine Arrivo Gran Premio della Cina di F1: storica vittoria di Antonelli

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Cina di Formula 1 2026 sul circuito di Shanghai : trionfo di Andrea Kimi Antonelli, riporta l’Italia sul gradino più alto del podio ed è il più giovane pilota della storia a vincere un Gp di F1.

A sole 24 ore dopo aver conquistato la pole position più giovane della storia della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli completa un weekend da sogno a Shanghai: il pilota italiano della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team domina il Gran Premio di Cina 2026 e conquista la sua prima vittoria in carriera nel Mondiale di Formula 1.

Sul tracciato dello Shanghai International Circuit, il diciannovenne bolognese ha gestito la gara con sorprendente maturità: prima ha controllato la pressione delle Ferrari, poi ha amministrato il tentativo di rimonta del compagno di squadra George Russell, che nella seconda parte della corsa ha superato entrambe le Rosse ma non è riuscito ad avvicinarsi alla leadership di Antonelli.

Il successo di Shanghai ha un peso storico: un pilota italiano torna a vincere in Formula 1 dopo vent’anni. L’ultimo trionfo risaliva al 2006, quando Giancarlo Fisichella, al volante della Renault, conquistò il Gran Premio della Malesia.

A completare il podio è stato Lewis Hamilton, al primo piazzamento tra i primi tre da quando corre con la Scuderia Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha avuto la meglio su Charles Leclerc al termine di un intenso duello interno alla squadra di Maranello, uno scontro diretto che non si vedeva da anni e che lascia intravedere scenari interessanti per il prosieguo della stagione.

Il risultato finale ha comunque premiato la Mercedes con una nuova doppietta delle Frecce d’Argento, già protagoniste nella gara inaugurale a Melbourne ma con l’ordine d’arrivo invertito: questa volta sul gradino più alto del podio è salito Antonelli, davanti a Russell, che resta comunque in testa alla classifica del Mondiale Piloti dopo aver vinto la Sprint del weekend.

Una gara dominata: Antonelli davanti a Russell e alle Ferrari

La vittoria di Antonelli non è stata casuale. Il giovane talento italiano ha gestito perfettamente ogni fase della gara, mantenendo il controllo sin dalla partenza e dimostrando una lucidità sorprendente per un pilota al suo secondo Gran Premio stagionale.

Alle sue spalle Russell ha completato la doppietta Mercedes dopo una gara in crescendo. Il britannico ha vissuto una fase centrale più complicata ma nel finale ha trovato il ritmo per superare prima Hamilton e poi Leclerc, recuperando fino al secondo posto senza però riuscire a ridurre il distacco dal leader.

Sul terzo gradino del podio è salito Hamilton, che ha conquistato il primo podio con la Ferrari grazie a un duello intenso proprio con Leclerc. I due compagni di squadra sono stati protagonisti di uno dei momenti più spettacolari della gara.

Sorpassi, incroci di traiettoria e una battaglia serrata ma corretta hanno animato la fase centrale del Gran Premio. Hamilton ha poi sfruttato un bloccaggio del monegasco nelle ultime tornate per completare il sorpasso decisivo e difendere fino alla bandiera a scacchi la terza posizione.

Mercedes macchina di riferimento: il Mondiale cambia prospettiva

Kimi Antonelli beats George Russell for his maiden win in F1, as Lewis Hamilton secures his first Ferrari podium 🏆



RACE REPORT 👉 https://t.co/UTcFLiTBN9#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/1sV9szVdiY March 15, 2026

Il risultato di Shanghai rafforza le indicazioni emerse nelle prime gare della stagione. La Mercedes si conferma la monoposto di riferimento del momento: la W17 ha mostrato un passo gara superiore rispetto alla Ferrari, mantenendo un margine significativo per tutta la corsa.

Per Antonelli questo successo potrebbe rappresentare molto più di una semplice vittoria simbolica. Arrivato appena al secondo appuntamento stagionale, il trionfo lo proietta immediatamente tra i protagonisti della lotta al titolo.

Fino a pochi giorni fa il suo obiettivo era accumulare esperienza e crescere gara dopo gara. Dopo Shanghai, però, lo scenario cambia: il talento italiano potrebbe diventare una delle figure centrali del campionato, soprattutto se la Mercedes continuerà a confermarsi la vettura più competitiva.

Russell resta comunque un rivale interno di altissimo livello. Il britannico, più esperto, sa bene che il giovane compagno di squadra sta imparando rapidamente e che la battaglia interna potrebbe diventare uno dei temi principali della stagione.

Ferrari protagonista: primo podio per Hamilton in rosso

Se Mercedes festeggia la vittoria, anche la Ferrari può trarre segnali positivi dal weekend cinese. Il terzo posto di Hamilton rappresenta il primo podio con la scuderia di Maranello e potrebbe essere un passaggio importante nella sua nuova avventura in rosso.

Il confronto diretto con Leclerc ha mostrato un equilibrio competitivo tra i due piloti. La sfida interna potrebbe diventare uno dei temi più interessanti del campionato, soprattutto se la Ferrari riuscirà a ridurre il divario tecnico dalla Mercedes con gli sviluppi delle prossime gare.

In ottica Mondiale, accumulare punti nelle prime tappe sarà fondamentale per entrambi.

Weekend nero per McLaren e Red Bull

Il McLaren Formula 1 Team ha vissuto invece una giornata da dimenticare. Le monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri si sono ritirate prima ancora della partenza a causa di un problema tecnico, eliminando due potenziali protagonisti dalla gara.

Problemi anche per la Red Bull Racing. Il campione del mondo Max Verstappen ha dovuto lottare per tutta la corsa con difficoltà tecniche fino al ritiro arrivato a dieci giri dalla conclusione.

Tra le sorprese della gara spicca invece il quinto posto di Oliver Bearman con la Haas, mentre Franco Colapinto ha mostrato un ottimo ritmo prima dell’incidente causato da Esteban Ocon, riuscendo comunque a restare in zona punti.

Prossima tappa: appuntamento in Giappone

Il calendario della Formula 1 proseguirà tra due settimane il week end del 29 marzo con un altra tappa in Asia con il Gran Premio del Giappone, appuntamento che potrebbe offrire indicazioni ancora più chiare sugli equilibri del campionato.

Dopo il trionfo di Shanghai, tutti gli occhi saranno puntati su Antonelli: il giovane talento italiano ha dimostrato velocità, freddezza e personalità. Qualità che potrebbero trasformarlo rapidamente da promessa a vero protagonista della stagione. 🏁

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Cina di Formula 1:

1. Antonelli (Mercedes)

2. Russell (Mercedes) a 5″515

3. Hamilton (Ferrari) a 25″267

4. Leclerc (Ferrari) a 28″894

5. Bearman (Haas) a 57″268

6. Gasly (Alpine) a 59″647

7. Lawson (Racing Bulls) a 1’20″588

8. Hadjar (Red Bull) a 1’27″247

9. Sainz (Williams) a 1 giro

10. Colapinto (Alpine) a 1 giro

11. Hülkenberg (Audi) a 1 giro

12. Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

13. Bottas (Cadillac) a 1 giro

14. Ocon (Haas) a 1 giro

15. Perez (Cadillac) a 1 giro

Classifica Piloti F1 2026:

​1. Russell (GB) punti 51

​2. Antonelli (Ita) 47

​3. Leclerc (Mon) 34

​4. Hamilton (GB) 33

5. Bearman (Gb) 17

6. Norris (GB) 15

7. Gasly (Fra) 9

8. Verstappen (Ola) 8

9. Lawson (Nzl) 8

10. Lindblad (GB) 4