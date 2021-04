Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di MotoGP 2021: Vince Quartararo davanti a Bagnaia e Mir

Ordine d’arrivo Gran Premio del Portogallo di MotoGP: vince Fabio Quartararo con la Yamaha davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia e alla Suzuki di Mir

Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo, terza prova del mondiale MotoGP 2021. E’ la terza vittoria su tre gare per le Yamaha ufficiali dopo quella di Maverick Vinales della prima in Qatar.

Pole position per Fabio Quartararo in Portogallo (foto da: motogp.com)

Fabio Quartararo conquista con la sua Yamaha la sue seconda vittoria consecutiva nel mondiale MotoGP 2021, dopo quella di Doha di due settimane fa, e dopo aver dominato le qualifiche di ieri.

Quartararo era scattato malissimo dalla pole position scendendo in 6° posizione ma poi è ritornato subito sopra e dopo aver preso il comando della corsa al 10° giro non l’ha più lasciato fino alla fine.

Alex Rins che era in lotta con lui per la vittoria è caduto a 6 giri dalla fine mentre forzava con la sua Suzuki. Caduto anche Zarco mentre era in lotta per il podio e lascia così via libera per il podio a Pecco Bagnaia autore di un ottima gara in rimonta dopo che era scattato dall’11° posizione in griglia di partenza.

Per il terzo gradino del podio Joan Mir, campione del mondo in carica, vince la battaglia con l’italiano Franco Morbidelli che è costretto ad accontentarsi della 4° posizione.

5° posto per Binder con la Ktm seguito da Aleix Espargarò che chiude 6° con la sua Aprilia.

Marc Marquez al rientro dopo il lunghissimo infortunio chiude con un ottimo settimo posto a 13″2, servirà tempo per rivederlo al 100% e gli manca ancora forza nel braccio destro. Lo spagnolo rientrato nei box a fine gara piange emozionato e abbraccia il suo team.

A completare la top ten ci sono Alex Marquez 8°, un grande Enea Bastianini 9° e Nakagami 10°.

Per quanto riguarda gli altri italiani: 12° Luca Marini, 13° Danilo Petrucci, 14° Lorenzo Savadori.

Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale è caduto durante il 6° giro mentre era in 6° posizione. Cade anche Valentino Rossi al 15° giro mentre era in 11° posizione.

Lo spagnolo Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale oggi non è andato oltre l’undicesima posizione al termine di una gara anonima e sempre nelle retrovie.

In classifica generale Fabio Quartararo è saldamente al comando con 61 punti, seguito da Pecco Bagnaia 2° con 46 punti e Maverick Vinales a 41.

Sintesi Gran Premio del Portogallo di MotoGP:

Giro 25/25 Ultimo Giro! Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo davanti a Pecco Bagnaia e Joan Mir. Franco Morbidelli deve accontentarsi del 4° posto!

Giro 24/25 Fabio Quartararo va verso la vittoria indisturbato. Dietro di lui Bagnaia Mir e Morbidelli sono in lotta per la seconda posizione.

Giro 22/25 Quartararo ormai ha la vittoria in tasca a meno di clamorosi errori!

Giro 20/25 Cade anche Zarco! Quartararo ormai è in fuga da solo verso la vittoria del Gran Premio del Portogallo. A seguir c’è Pecco Bagnaia in 2° posizione seguito da Mir 3° e Franco Morbidelli 4°.

Giro 19/25 Alex Rins esagera nella staccata e scivola alla curva 5 mentre era in 2° posizione! Ora Quartararo è al comando con 4”1 di vantaggio su Zarco!

Giro 18/25 Pecco Bagnaaia supera Mir e si prende la 4° posizione

Giro 17/25 Quartararo e Rins stanno facendo gara a se a suon di giri veloci. Zarco è 3° a 3”2 dalla coppia di testa seguito da Joan Mir, Pecco Bagnaia è 5°, Morbidelli 6° e poi ci sono Binder, Aleix Espargaro e Marquez.

Giro 16/25 Bagnaia supera Morbidelli e si prende la 5° posizione. Davanti a lui ora c’è Joan Mir mentre Zarco è più distante.

Giro 15/25 Caduta di Valentino Rossi proprio mentre era in rimonta e sembrava aver trovato un buon passo!

Giro 14/25 Zarco supera Mir e si prende la 3° posizione

Giro 13/25 Quartararo ha mezzo secondo di vantaggio su Rins. Mir con l’altra Suzuki è 3° a 2 secondi seguito da Zarco. Morbidelli è 5° e a seguire c’è Pecco Bagnaia. Marc Marquez è 9° mentre Valentino Rossi è 11° davanti a Luca Marini

Giro 12/25 i primi due Quartararo e Rins stanno andando via mentre Bagnaia si avvicina al trio formato da Morbidelli, Zarco e Mir.

Giro 11/25 Pecco Bagnaia supera Binder e si prende la 6° posizione. Intanto Valentino Rossi supera il fratello Luca Marini

Giro 10/25 Alex Rins non ci sta e si riporta vicino a Quartararo mentre Mir e Zarco sembra fanno fatica a tenere il ritmo dei primi due. Morbidelli è 5° a 2”2 dal gruppo di testa.

Giro 9/25 Fabio Quartararo supera Rins e prende il comando della gara. Il francese fa anche il giro veloce e guadagna 4 decimi su Rins. Ora ha pista libera davanti a lui e può imporre il proprio ritmo.

Giro 8/25 Gara anonima per Maverick Vinales che è 18° con la sua Yamaha a 11” dal gruopo di testa. Al comando c’è sempre Rins davanti a Quartararo e Mir. A seguire Zarco al quarto posto, 5° Morbidelli.

Giro 7/25 Valentino Rossi è 12° e davanti a lui ha il fratello Luca Marini. Cade anche Oliveira con la KTM.

Giro 6/25 Zarco viene superato da Rins e Quartararo. La Ducati in curva e nel misto fa molta fatica rispetto alle giapponesi. Intanto cade Jack Miller mentre era 6° con la sua Ducati ufficiale

Giro 5/25 Alex Rins sorpassa Zarco e si prende il comando della gara. Poco dopo c’è il controsorpasso di Zarco che sfrutta il motore della sua Ducati e si riprende la testa della corsa.

Giro 4/25 Quartararo supera Mir e sale in 3° posizione, Marquez intanto sembra non riuscire a tenere il ritmo dei primi ed è sceso in 9° posizione. Anche Bagnaia fatica ed è 11°.

Giro 2/25 Le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir sono passate davanti a tutti e dietro di loro c’è Fabio Quartararo che è ritornato su dopo la pessima partenza ed è seguito da Jack Miller e Marc Marquez.

Giro 1/25 Zarco scatta benissimo e prende il comando della corsa davanti a Rins e ad un grandissimo Marc Marquez che è scattato dalla 2° fila ed è già 3°. Fabio Quartararo parte malissimo dalla pole position ed è sceso in 6° posizione, Franco Morbidelli è 7°, Pecco Bagnaia 12°, Valentino Rossi 17° e 18° Bastianini.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di MotoGP:

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 164.8 41’46.412

2 20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 164.5 +4.809

3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.5 +4.948

4 13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.5 +5.127

5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 164.4 +6.668

6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.3 +8.885

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 164.0 +13.208

8 8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 163.7 +17.992

9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 163.4 +22.369

10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 163.3 +23.676

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 163.3 +23.761

12 4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 162.9 +29.660

13 3 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 162.9 +29.836

14 2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.3 +38.941

15 1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 161.6 +50.642

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.2 1 Lap

Ritirati:

5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 164.5 6 Laps

42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.8 7 Laps

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 163.1 11 Laps

43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 162.9 20 Laps

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 150.7 21 Laps

Migliori Bookmakers AAMS