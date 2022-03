Ordine Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1: Vince Leclerc su Sainz, Doppietta Ferrari!

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di Formula 1: Charles Leclerc partito dalla pole position porta la Ferrari alla vittoria davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz per una straordinaria doppietta Rossa! Max Verstappen costretto al ritito!

Splendida vittoria di Charles Leclerc sul circuito di Sakhir in Bahrain davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e Lewis Hamilton che chiude 3° con la sua Mercedes sfruttando il ritiro di Max Verstappen.

La nuova monoposto F1-75 riporta il Cavallino dove merita! Era da 910 giorni fa, Singapore 2019, quando Sebastian Vettel trionfava davanti a Charles Leclerc l’ultima volta di una rossa sul gradino più alto del podio.

Per Charles Leclerc è la 3° vittoria in carriera in Formula 1.

Max Verstappen, splendido protagonista di un meraviglioso duello con Charles Leclerc nella prima metà di gara è costretto al ritiro a 3 giri dalla fine.

Sergio Perez, mentre difendeva il podio dagli attacchi di Lewis, si gira in curva 1 all’inizio dell’ultimo giro e si pianta lì.

4° posto per un anonimo Russell con l’altra Mercedes, seguito dalla Haas di Magnussen 5° e Valtteri Bottas 6° con l’Alfa Romeo.

7° Ocon con l’Alpha Tauri, davanti a Tsunoda, Alonso e Zhou che va subito a punti al debutto con l’Alfa Romeo.

Poi a seguire ci sono Mick Schumacher, Stroll, Albon, Ricciardo, Norris, Latifi e Hulkenberg.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1 2022:

1 16 Charles Leclerc FERRARI 57 1:37:33.584 26 2 55 Carlos Sainz FERRARI 57 +5.598s 18 3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 57 +9.675s 15 4 63 George Russell MERCEDES 57 +11.211s 12 5 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 57 +14.754s 10 6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 57 +16.119s 8 7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 57 +19.423s 6 8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 57 +20.386s 4 9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 57 +22.390s 2 10 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 57 +23.064s 1 11 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 57 +32.574s 0 12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +45.873s 0 13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 +53.932s 0 14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 57 +54.975s 0 15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 57 +56.335s 0 16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 57 +61.795s 0 17 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +63.829s 0 18 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 56 DNF 0 19 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 54 DNF 0 NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 44 DNF 0

CLASSIFICA PILOTI F1 2022:

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022:





Migliori Bookmakers AAMS