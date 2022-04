Nel mondo degli integratori si sente parlare sempre più spesso di MCT o meglio oli MCT come di toccasana per il corpo. Scopriamo cos’è l’olio MCT e a cosa serve.

La vasta proposta di integratori ci permette di trovare il prodotto giusto per ogni esigenza, ma richiede un po’ di attenzione. Non basta seguire la moda o fidarsi della pubblicità per iniziare a usare un prodotto.

Nel caso del MCT oil (così come di altri integratori) è sempre meglio capire le caratteristiche del prodotto e i benefici che si possono ottenere.

Olio MCT: cos’è?

L’olio MCT è un prodotto a base di trigliceridi a catena media (Medium Chain Triglycerides), cioè acidi grassi saturi caratterizzati da una struttura semplice e facilmente digeribile.

I trigliceridi a catena media vengono metabolizzati dal corpo più velocemente e assicurano un boost energetico immediato.

Tuttavia questo olio non viene estratto da una pianta o un alimento, ma viene ricavato da altri oli, come l’olio di cocco e l’olio di palma.

La fonte di olio MCT viene sottoposta a idrolisi (scomposizione causata dalla reazione all’acqua), a frazionamento dei Medium Chain Triglycerides e a esterificazione per mezzo del glicerolo.

Sì, si potrebbe usare l’olio di cocco in alternativa, ma i trigliceridi a catena media più benefici sono presenti in quantità significativamente maggiori per l’appunto nell’olio MCT.

Cosa sono i trigliceridi a catena media?

I trigliceridi a catena media sono acidi grassi saturi e questo ha portato con loro un po’ di scetticismo, considerando l’idea che si tratti di sostanze dannose.

Questi acidi grassi si diversificano tra loro in base al numero di atomi di carbonio (6-12 atomi di carbonio), ma possono essere classificati in quattro tipologie (acido laurico con 12 atomi di carbonio; acido caprico con 10 atomi di carbonio; acido caprilico con 8 atomi di carbonio; acido caproico con 6 atomi di carbonio).

La presenza di 6-12 atomi di carbonio a fronte dei 14-20 o più atomi di carbonio degli acidi grassi saturi a catena lunga rendono i MCT maggiormente idrosolubili e più facilmente digeribili.

Una volta metabolizzati dalle lipasi gastrointestinali, quindi, gli acidi grassi saturi a catena media subiscono la B-ossidazione e generano energia partendo proprio dai grassi.

Olio MCT: Benefici e Proprietà

La presenza di un numero inferiore di atomi di carbonio agevola la digestione dei trigliceridi a catena media e fornisce una dose di energia immediato.

Il successo del MCT olio è legato alla capacità dei trigliceridi a catena media di non influenzare la curva glicemica nel sangue e quindi evitare i cali energetici e l’arrivo della fame (come avviene nel caso dello zucchero).

L’energia prodotta dai trigliceridi a catena media, essendo immediata sia nella produzione che nel consumo, non viene stoccata come riserva. In pratica non influenza il peso corporeo.

La presenza di questi trigliceridi a catena media assicura un migliore utilizzo delle proteine e quindi un supporto nella costruzione muscolare.

Inoltre, secondo alcuni studi, questi acidi grassi saturi sarebbero capaci di migliorare il metabolismo e di ridurre la quota di colesterolo “cattivo” nel sangue.

Quando usare l’olio MCT?

L’olio MCT può essere usato per gestire alcune condizioni e per ottenere un boost energetico immediato. Quando fare affidamento su questi acidi grassi a media catena?

Malattie – Alcune malattie come le patologie croniche a livello epatico, pancreatico e polmonare possono essere gestite con i grassi MCT, visto che assicurano un risparmio di proteine e glicogeno.

– Alcune malattie come le patologie croniche a livello epatico, pancreatico e polmonare possono essere gestite con i grassi MCT, visto che assicurano un risparmio di proteine e glicogeno. Sport – Gli atleti e gli appassionati di bodybuilding e fitness possono trovare benefici nei trigliceridi a media catena: energia extra immediata e costruzione muscolare.

– Gli atleti e gli appassionati di bodybuilding e fitness possono trovare benefici nei trigliceridi a media catena: energia extra immediata e costruzione muscolare. Dimagrimento – Negli ultimi anni c’è la tendenza a usare l’olio MCT per dimagrire. Alcuni studi hanno evidenziato la capacità degli acidi grassi MCT di promuovere il metabolismo e gestire l’appetito.

Modalità d’uso

L’assunzione di prodotti a base di trigliceridi saturi a catena media deve seguire le indicazioni del produttore e deve essere supervisionata da uno specialista.

Per il resto l’olio MCT, non avendo limiti su quando assumerlo ed essendo inodore e insapore, può essere assunto puro o aggiunto come ingrediente extra di frullati e bevande. Si può usare anche come condimento per le verdure e l’insalata.

Non esiste una dose di MCT standard consigliata, ma gli esperti consigliano di non superare gli 80 g al giorno per evitare di incappare negli effetti collaterali.

Olio MTC: controindicazioni

L’uso di olio MCT non comporta effetti collaterali particolari, salvo che non si esageri con la dose assunta. In questo caso potrebbero manifestarsi i disturbi gastroenterici più comuni (es. nausea, diarrea e crampi).

Non si dovrebbero assumere prodotti a base di MCT se si soffre di sensibilità al principio attivo oppure di problemi epatici.

Come trovare il prodotto a base di MCT migliore

Quale olio MCT scegliere? Non tutti i gli integratori sono uguali e soltanto la valutazione di alcune caratteristiche in base alle esigenze personali può aiutare. Ecco come fare!

Tipologia – Meglio gli integratori MCT in forma liquida o in polvere? La risposta dipende dai pro e dai contro: l’ olio MCT liquido contiene solo acidi grassi a catena media, può essere consumato puro o può essere aggiunto a bevande e pasti ma richiede attenzione nei dosaggi mentre la polvere MCT può essere mescolata alle bevande ma può contenere sostanze extra poco tollerate dalle persone sensibili.

– Meglio gli integratori MCT in forma liquida o in polvere? La risposta dipende dai pro e dai contro: l’ contiene solo acidi grassi a catena media, può essere consumato puro o può essere aggiunto a bevande e pasti ma richiede attenzione nei dosaggi mentre la polvere MCT può essere mescolata alle bevande ma può contenere sostanze extra poco tollerate dalle persone sensibili. Allergeni – La polvere MCT può contenere alcuni ingredienti aggiuntivi, come la caseina di sodio o la maltodestrina, diventando così poco adatta a chi soffre di sensibilità o allergie particolari o segue una dieta low carb.

– La può contenere alcuni ingredienti aggiuntivi, come la caseina di sodio o la maltodestrina, diventando così poco adatta a chi soffre di sensibilità o allergie particolari o segue una dieta low carb. Cruelty free – La presenza di ingredienti di origine animale (come la caseina di sodio prodotta dal latte) potrebbe rendere il prodotto inadatto a chi segue la dieta vegana.

– La presenza di ingredienti di origine animale (come la caseina di sodio prodotta dal latte) potrebbe rendere il prodotto inadatto a chi segue la dieta vegana. Fonte – L’ olio MCT può essere ricavato dall’olio di palma o dall’olio di cocco: il primo promuove la distruzione della foresta pluviale ed è finito al centro di polemiche mentre il secondo assicura una scelta ecologica.

– L’ può essere ricavato dall’olio di palma o dall’olio di cocco: il primo promuove la distruzione della foresta pluviale ed è finito al centro di polemiche mentre il secondo assicura una scelta ecologica. Percentuale trigliceridi a catena media – I migliori prodotti a base di MCT contengono elevate concentrazioni di acido caprico e acido caprilico o comunque il 95% di acidi grassi benefici.

– I migliori prodotti a base di contengono elevate concentrazioni di acido caprico e acido caprilico o comunque il 95% di acidi grassi benefici. Prezzo – Il prezzo di un prodotto a base di MCT dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma l’acquisto online si conferma lo strumento migliore per accedere a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori prodotti MCT su Amazon

Qual è l’olio MCT migliore? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma seguire le suddette linee guida può fornire l’aiuto necessario.

L’olio MCT, dove si compra? È possibile acquistare un olio MCT in farmacia oppure un olio MCT in un supermercato fornito. In alternativa ci sono le proposte online.

Non solo olio MCT NaturaSì. Il catalogo Amazon offre i prodotti migliori in circolazione e aiuta a scegliere valutando informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi nella ricerca del miglior integratore di MCT su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

