Olimpiadi Tokyo 2021: Roglic domina a cronometro. Sfuma la medaglia per Ganna

Primoz Roglic oro nella prova a cronometro su strada alle Olimpiadi Tokyo 2021: lo sloveno ha fatto il vuoto dietro a Tom Dumoulin e Rohan Dennis, rispettivamente argento e bronzo. Pippo Ganna, campione del mondo in carica, è soltanto quinto.

C’è un solo dominatore sulle strade di Tokyo: Primoz Roglic straccia la concorrenza nella prova a cronometro di ciclismo su strada ai Giochi olimpici Tokyo 2021, e porta in dote alla Slovenia la seconda medaglia di questa edizione, dopo il bronzo di Pogacar nella corsa in linea.

Una prova di forza sensazionale quella del capitano della Jumbo Visma, che percorre i 44 km fino al Fuji international speedway alla media oraria di 48.2, facendo registrare un tempo di 55:04. Una prestazione che nessun altro corridore in gara è riuscito neanche lontanamente ad avvicinare. L’argento olimpico se lo assicura Tom Dumoulin, al ritorno in pista dopo i problemi personali che lo hanno afflitto negli ultimi mesi.

Il campione olandese arriva al traguardo con un crono di 56:05 e rimane saldamente al comando sino all’arrivo del ciclone sloveno. Una seconda posizione che neanche Rohan Dennis, specialista a cronometro, riesce a scalfire: l’australiano è bronzo con un tempo di 56:08.09, medaglia per soli 40 millesimi di vantaggio sul danese Kung, campione europeo della specialità.

Distacchi infinitesimali che testimoniano sia il livello piuttosto alto della competizione, sia la difficoltà del tragitto che presentava ben 800 metri di dislivello e ha messo tanta fatica nelle gambe dei corridori. Amarezza per il nostro Filippo Ganna, che manca il podio per 1”.84 e deve accontentarsi solo del quinto posto. Le due più grandi delusioni di giornata arrivano da Van Aert, favorito alla vigilia ma solo sesto in 56:44.72 e Remi Cavagna, solo diciassettesimo in 58:39.06.

