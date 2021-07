Olimpiadi Tokyo 2021, doppio bronzo per l’Italia

Doppio bronzo per l’Italia nella giornata odierna delle Olimpiadi di Tokyo 2021: le ragazze della sciabola femminile piegano la Cina nella prova a squadre. Maria Centracchio terza nel judo, categoria 63 kg.

Un’altra doppia gioia alle Olimpiadi di Tokyo 2021: l’Italia scatta a quota undici nel computo di medaglie grazie ai due bronzi conquistati dalla squadra femminile di spada e da Maria Centracchio nel judo. Il terzetto composto da Mara Navarria, Rossella Fiammingo e Federica Isola, con Alberta Santucci nel ruolo di riserva, si impone sulla Cina con un punteggio complessivo di 23-21.

Un bronzo conquistato al cardiopalmo, che ha visto la giovane Federica Isola resistere nell’ultimo assalto agli attacchi della cinese Zhu. Una finale che era cominciata in salita per le atlete azzurre, subito sotto 2-0 dopo il primo assalto condotto da una Rossella Fiamingo che ha fatto fatica a trovare il giusto ritmo. La capitana azzurra si è riscattata nella quarta frazione, sul punteggio di 7-6 per la Cina, con un 4-0 contro la Xu che ha dato il via alla fuga italiana.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Mara Navarria scava un solco sull’8-15 vincendo 5-0 il suo assalto con Zhu. C’è spazio anche per Alberta Santuccio che, nonostante perda 3-1 con Lin, dà a Federica Isola un margine di quattro stoccate (16-20). La ventunenne vercellese tiene la Zhu sul 2-2 (18-22) fino a un minuto dal termine, ma alla fine rischia, vede assottigliarsi il vantaggio ad appena una stoccata (21-22), e a sei secondi dalla fine piazza la zampata decisiva che fissa il punteggio sul 21-23.

Poco prima si compie il piccolo grande miracolo molisano di Maria Centracchio, bronzo nel torneo di judo 63 kg contro l’olandese Franssen. Prima medaglia per la piccola regione del centrosud che, da oggi, ha il suo idolo sportivo da osannare.

