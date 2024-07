Olimpiadi Parigi 2024: due bronzi e un argento per l’Italia

Olimpiadi Parigi 2024, i risultati odierni: Italia a podio con Ganna (argento nella cronometro), Samele (bronzo nella sciabola individuale) e la 4X100 maschile (bronzo dietro a USA e Australia).

Finalmente Olimpiadi! La grande manifestazione che terrà compagnia a tutti gli appassionati di sport sino a domenica 11 agosto ha aperto ufficialmente i battenti ieri, con la cerimonia d’apertura (anche se alcune gare preliminari degli sport a squadra sono state disputate già da martedì).

L’Italia ha subito fatto incetta delle prime medaglie, ben tre, anche se non sono mancate alcune sconfitte cocenti. Il primo ad arricchire il medagliere azzurro è stato Filippo Ganna. Il velocista della Ineos ha fatto suo l’argento nella crono individuale (su un circuito di 32,4% che si è esteso dall’Esplanade des invalides a piazza della Bastiglia). Il nostro portacolori ha concluso la sua prova in 36:26.08, chiudendo dinnanzi a un altro specialista, Wout Van Aert (36:37:79) e dietro ad un altro corridore fiammingo, Remco Evenepoel che ha chiuso in 36:12:13, lasciando il vuoto dietro sé.

Il secondo alloro di giornata arriva invece dalla sciabola individuale, dove il pugliese Luigi Samele, dopo aver ceduto le armi al coreano Oh (15-5) in semifinale, si è sbarazzato col punteggio di 15-12 l’egiziano Elsissy. Scherma che ha regalato alcuni bocconi amari al femminile, dove le quotate Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio, nella spada femminile, non sono riuscite ad arrivare a medaglia, con la Fiammingo che si è arresa alla statunitense Cebula nei sedicesimi, mentre Alberta Santuccio è stata estromessa dall’estone Kiffert ai quarti.

L’ultimo bronzo di giornata è appannaggio della 4X100 azzurra: Mirressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo si piazzano alle spalle di USA e Australia, portando il primo alloro in dote alla spedizione azzurra degli sport acquatici.

Di rilievo anche l’affermazione dell’Italia di Fefé De Giorgi, vicecampione del mondo in carica, che esordisce nel gruppo B con un perentorio 3-1 al Brasile (25-23; 27-25; 18-25; 25-21). Domani il debutto delle ragazze di Velasco, che inserite nel gruppo C, attese da un esordio morbido contro la Repubblica Dominicana, si candida insieme ai colleghi maschili a un oro che manca dal palmares azzurro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.