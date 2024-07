Olimpiadi Parigi 2024: altre due medaglie per l’Italia

Olimpiadi Parigi 2024, dalla giornata di lunedì arrivano due nuove medaglie per il tricolore. Ceccon è campione olimpico nei 100 rana dorso, mentre un argento arriva dal fioretto maschile (Filippo Macchi). Si fermano ai piedi del podio Benedetta Pilato, nei 100 rana femminili e Manuel Lombardo, nel judo maschile 73 kg.

Le Olimpiadi Parigi 2024 continuano a regalare grosse emozioni all’Italia. Il tricolore ha fatto nuova incetta di medaglie, aggiungendo un oro e un argento a un medagliere che conta già otto allori.

I 100 metri stile rana ci hanno visti assoluti protagonisti, con Thomas Ceccon che ha superato la concorrenza del cinese Xu (52.32) e dell’americano Murphy (52.39) completando le due vasche in 52 secondi netti.

Croce e delizia di questi giochi, sin qui, la scherma che dopo aver fatto ingerire alcuni bocconi amari (tra cui la prematura sconfitta della Errigo), ieri ci ha regalato un nuovo podio con Filippo Macchi. La cavalcata del toscano, giunto sino alla finale, si è dovuta interrompere per una sola stoccata, al cospetto di Long Ka Cheung, schermidore di Honk Kong.

Si sono invece fermati a un passo dalla zona medaglie i nostri Benedetta Pilato e Manuel Lombardo. La pugliese, impegnata nei 100 rana femminili, ha concluso la gara in 1:05.60, a un solo centesimo dalla medaglia di bronzo dell’irlandese McSharry e a 6 centesimi dall’argento della cinese Tang.

Manuel Lombardo è stato invece fermato in semifinale contro il moldavo Osmanov, anche se non sono mancate le polemiche per alcune decisioni arbitrali nell’incontro con il kossovaro Gjakova, che ha poi costretto Lombardo al ripescaggio.

Oggi si inizia col volley maschile, con i ragazzi di De Giorgi alla loro seconda uscita, contro l’Egitto, mentre Luca De Tullio sarà impegnato negli 800 stile libero, e le ragazze della ginnastica artistica nella finale del concorso a squadre.

