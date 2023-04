Nuovi bookmakers AAMS: come scegliere i migliori

Le scommesse online continuano la propria corsa: a fine marzo 2023 la spesa nel settore è aumentata del 18,1 % rispetto al marzo 2022.

Il podio è ancora in mano ai maggiori operatori, come Lottomatica, Snaitech e Sisal.

I nuovi bookmakers AAMS stanno però facendo il proprio ingresso nelle classifiche ufficiali diffuse da Agimeg, in base ai numeri forniti dall’Agenzia, oggi ADM.

In questa guida verrà fatta una panoramica sull’offerta dei nuovi bookies ADM, come Fastbet, SportitaliaBet e Vincitu.

La licenza ADM o ex AAMS

Prima di tutto, è importante che gli scommettitori sappiano riconoscere un sito di scommesse legale, ovvero dotato di licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Per essere sicuri che il bookmaker sia autorizzato ecco i passi da seguire:

Verifica del numero di licenza a 5 cifre pubblicato in fondo alla homepage o alle altre pagine del sito

Presenza del logo ufficiale di ADM, che è rappresentato da un timone tricolore a metà, con i colori della bandiera italiana

Verifica della barra degli indirizzi: il nome del dominio deve cominciare per “https” e finire con “.it” anche se l’operatore è straniero

Verifica ulteriore, in caso di dubbi, sulla pagina ufficiale del sito ADM dove vengono pubblicate le licenze dei nuovi operatori e quelle rinnovate ai bookies storici

Tutti questi passaggi garantiscono che il bookmakers sia realmente autorizzato ad operare in Italia nel campo delle scommesse a distanza.

Nuovi bookmakers autorizzati

Va ricordato inoltre che esistono operatori stranieri, come Leovegas. Starvegas, Novibet, che, sebbene abbiano sede in territorii come Malta o la Svizzera, hanno ottenuto il numero di licenza ADM, e dunque possono offrire scommesse online anche in Italia.

Diversamente, esistono dei siti stranieri che non sono autorizzati nel territorio italiano, anche se non sono illegali ma hanno regolare licenza nei paesi di provenienza.

Attenzione, dunque: bisogna sempre accertarsi che sia presente il numero di concessione assegnato dall’agenzia.

Molto importante è anche che in fase di registrazione venga richiesto all’utente un documento di identità valido per la verifica della maggiore età, perché le scommesse in Italia sono riservate ai soli maggiorenni.

Le caratteristiche dei nuovi bookmakers AAMS

Come si è detto, gli operatori storici del mercato delle scommesse continuano a dividersi i gradini del podio per quanto riguarda la spesa e la raccolta, almeno secondo i dati ufficiali.

Tuttavia, se si guardano le classifiche elaborate da Agimeg sui dati di ADM e del MEF, operatori come Vincitù e Fastbet iniziano a contribuire in modo importante alla raccolta e alla spesa, con una percentuale che arriva anche allo 0,65%.

Si tratta di un successo importante per questi nuovi bookies, che devono competere con le piattaforme già affermate sul mercato.

Ma come si può scegliere dunque, un nuovo operatore competitivo e affidabile? Quali sono i criteri per poterli confrontare?

Tra gli aspetti più importanti da valutare, ecco quelli su cui i nuovi bookmakers AAMS puntano di più, per fronteggiare la concorrenza:

Bonus

Live streaming

Varietà del palinsesto e dei mercati

La qualità della piattaforma

La sicurezza del sito di scommesse

I metodi di pagamento

I bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono molto ricercati dagli scommettitori, e sono importanti tanto per gli operatori più noti che, soprattutto, per quelli nuovi. Per distinguersi all’interno di un mercato saturo e ampiamente concorrenziale, i nuovi siti di scommesse di solito puntano su bonus di benvenuto attrattivi, con importi sostanziosi sul primo deposito e con un basso indice relativo ai requisiti di puntata.

Eccone alcuni, tra i principali:

Vincitù: 200€ gratis + 800€ + 300% sul primo deposito

Sportitalia Bet: 100% fino a 50€

Fastbet: 5€ real bonus + 100% fino a 500€ + 10% cashback

DAZN Bet: 50% fino 50€ sul primo deposito. Fino 250€ sui primi 3 depositi.

Per quanto riguarda il rollover, o requisito di puntata, alcuni dei bonus più attrattivi al momento sono quelli elencati di seguito:

StarCasinò Bet: 25 € + 1 mese di DAZN con rollover x 1

FastBet: 505 € Bonus con rollover x 2

SportitaliaBet: 50 € Bonus con rollover x 1

Questi bonus sono tutti validi per 7 giorni e, come si vede, hanno requisiti di puntata molto bassi.

Il requisito di puntata è infatti un aspetto fondamentale per determinare la convenienza di un bonus: importi alti con rollover elevati sono infatti, di norma, considerati poco convenienti.

Poiché le offerte dei nuovi bookies AAMS sui bonus benvenuto vengono aggiornate con regolarità – sempre per avanzare sulla concorrenza – può essere utile confrontare i bonus all’interno delle piattaforme di comparazione specializzate in bookmakers ADM.

All’interno di questi portali si possono trovare anche altre indicazioni utili per poter effettuare la scelta giusta, anche in base alle proprie attitudini.

Il live streaming

I nuovi bookies puntano molto sulla tecnologia, e su un’offerta in grado di incontrare le esigenze di scommettitori sempre più esigenti. Il live streaming, ad esempio, può rappresentare un incentivo utile per tutti quegli appassionati che vogliono puntare e seguire contemporaneamente gli eventi in diretta streaming, anche da mobile.

Tra i nuovi bookmakers AAMS che includono il live streaming nella propria offerta attualmente si distingue VinciTu, da cui si possono seguire:

la Bundesliga,

la Serie C,

la prima divisione dell’Uruguay e il campionato di Malta,

il basket

la pallavolo di serie A italiana.

La qualità audiovisiva è buona, e piuttosto fluida: chi sceglie di seguire gli eventi in streaming può farlo accedendo alla sezione “Sport Live” del sito dell’operatore.

Probabile è che anche altri siti di scommesse nuovi sul mercato inizieranno ad offrire eventi live per scommettere “in diretta” streaming: si tratta di investimenti che richiedono tempo, ma le premesse, in termini di innovazione, sembrano essere buone anche per gli operatori più recenti.

Varietà del palinsesto e dei mercati

La varietà di palinsesto è un aspetto fondamentale perché un nuovo operatore AAMS possa fare colpo sugli appassionati dei vari sport.

Ecco alcuni tra i nuovi bookies che attualmente si distinguono dagli altri per la varietà e il numero degli sport offerti:

Vincitu: oltre 30 mila eventi in palinsesto e più di 20 sport differenti, tra cui calcio, tennis, basket, pallavolo, motociclismo, ma anche cricket, freccette, rugby e pugilato

DAZN Bet: Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo, Rugby, Baseball, Automobilismo, Formula 1. La copertura di eventi calcistici spazia dalla Serie A alla Premier Liga, dalla Ligue 1 alla Bundesliga, ma include anche le serie minori come, ad esempio, la Primera B della Colombia oppure la Championship scozzese.

Sportitalia Bet: specializzato sul calcio, dispone anche del programma “B-Lab” che permette di avere tutte le informazioni sulle quote e sugli eventi in calendario

Fastbet: il palinsesto del nuovo operatore ADM include, tra la varietà degli sport offerti, anche l’ippica e le scommesse virtuali, queste ultime non sempre proposte dai bookies più recenti

In linea generale ogni operatore può adottare un approccio più generalista, oppure specializzarsi in alcuni sport nello specifico.

Il calcio, come anche nella tradizione dei bookies storici, è sempre immancabile, con quote e mercati variegati – inclusi i campionati minori -.

Tuttavia, il pubblico degli scommettitori può anche essere appassionato di alcune discipline meno “mainstream”. Per sapere se il bookmaker offre quote sullo sport che si sta cercando, non c’è niente di meglio che consultare direttamente il palinsesto dal sito.

La qualità della piattaforma

In questo modo, se si consulta direttamente il sito prescelto, si può prendere confidenza con la piattaforma. Da valutare, come del resto anche nel caso dei bookies affermati, sono infatti anche alcuni aspetti del sito.

Ecco quali:

navigabilità della piattaforma

fluidità: un sito che presenta intoppi può compromettere lo svolgimento delle puntate che, come si sa, sono contraddistinte da tempi precisi e spesso rapidi

grafica di qualità, grazie anche alla collaborazione con software house innovative

ottimizzazione per la navigazione da smartphone e tablet

presenza di un’app mobile disponibile sia per sistemi operativi iOS che Android, come ad esempio nel caso di Starcasino Bet, FantasyTeam e Starvegas, ma anche di LeoVegas per quanto riguarda i nuovi siti scommesse stranieri AAMS

presenza di una form di contatto o di un help desk rapido ed efficiente. Gli orari devono essere sempre indicati: meglio se il contatto può avvenire 24 ore su 24 e se si può parlare con gli operatori in live chat o tramite servizi di messaggistica istantanea.

La sicurezza dei nuovi bookies AAMS

Dal punto di vista della sicurezza, i bookmakers AAMS, anche nuovi, sono da considerarsi del tutto affidabili.

Il rilascio della licenza ADM, infatti, prevede che la piattaforma sia analizzata dagli Organismi di Verifica (Odv), che valutano aspetti fondamentali in riferimento alla regolarità delle puntate, ma anche connessi alla protezione crittografica per lo scambio di informazioni (ad esempio dati dell’utente alla registrazione o dati relativi ai sistemi di pagamento, come quando si utilizzano le carte prepagate, i bonifici, le carte di credito).

Quando il sito inizia per “https”, che vuol dire HyperText Transfer Protocol, significa che la piattaforma utilizza i sistemi crittografici più avanzati. La presenza del lucchetto, sempre alla barra degli indirizzi, identifica invece il possesso del certificato SSL, o Secure Socket Layer.

Fatta questa verifica, si è davvero certi che il bookmaker è affidabile e sicuro, e si può iniziare a scommettere con tranquillità, anche effettuando i primi depositi.

I sistemi di pagamento dei nuovi bookmakers ADM

Come vale anche per gli operatori più conosciuti, anche i nuovi bookies devono assicurare un range di metodi di pagamento e prelievo variegato, capace di venire incontro alle esigenze di tutti coloro che intendono iniziare a scommettere.

Ormai praticamente tutti i nuovi bookmakers, da Admiral Bet a Pepegol, da LeoVegas a StarVegas, includono PayPal tra i metodi di pagamento offerti.

Da LeoVegas a Vincitu, fino a Sportitalia Bet, anche la prepagata Postepay è uno tra i sistemi di deposito e prelievo inclusi nell’offerta dei nuovi bookmaker AAMS.

Se tutti consentono di effettuare depositi e prelievi per mezzo delle carte di credito dei circuiti VISA, Mastercard e Maestro, alcuni bookies, come Skiller e StarVegas, danno agli scommettitori anche la possibilità di usare portafogli elettronici molto diffusi come ad esempio Skrill.

In sintesi

I nuovi bookmaker ADM sono sicuri e affidabili per il solo fatto di essere in possesso della licenza dell’Agenzia.

Le caratteristiche tra operatore e operatore variano in relazione ai bonus, alle offerte, alla tipologia di palinsesto, ai metodi di pagamento. I siti di comparazione possono aiutare nella scelta, ma anche la ricerca manuale può essere utile, in modo da testare direttamente l’offerta del bookmaker.