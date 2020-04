Tutti i numeri economici del calcio in Italia: PIL, lavoro e tasse

Vi siete mai chiesti quanti soldi sono in circolo nel calcio italiano, quante tasse finiscono nello Stato e quante famiglie vivono grazie ai proventi di questa industria?

PIL, lavoro, tasse. I numeri del calcio in Italia. Fonte: Facebook Pellecchia

Ebbene sono numeri importanti, cifre gigantesche, una vera e propria industria nazionale. Miliardi che girano e si distribuiscono a pioggia su tutto l’indotto.

L’Erispes, autorevole istituto di ricerca italiano, ha snocciolato una serie di numeri, i quali in totale superano i 4 miliardi all’anno. Precisamente sono 4.3 i miliardi generati complessivamente da questo sport, assommando tutte le entrate sia nel campo che extra.

Lo Stato cosa ci guadagna da tutto questo? Un valore che si aggira attorno al miliardo ogni anno, una cifra ragguardevole, troppo importante per poter pensare di metterla da parte. Ogni euro investo nel calcio provoca un ritorno di ben 15 euro per le casse dello Stato!

Proprio per questo che la Lega sta cercando a tutti i costi di far ripartire quest’industria. Non si vuole perdere una ricchezza importante per la stessa nazione, il cui contributo è pari al 7%. C’è da ricordare come il gettito per le scommesse valga un quarto del valore ricavato dallo Stato, ovvero 250 milioni di euro.

Poi c’è la parte che riguarda le famiglie italiane. Nel complesso l’apporto dato a questo nucleo importante della nazione è pari a 22,5 miliardi di euro. In pratica grazie al calcio ben 250.000 persone riescono ad essere occupate e a contribuire al reddito delle proprie famiglie!

Senza contare che nel 2006 la vittoria della nostra nazionale ai mondiali è stata in grado di generare un +1,9 al Pil italiano

Un somma importante per il Paese, una boccata d’ossigeno per i nostri conti, attanagliati da un crisi pesante e con poche certezze per il futuro!

