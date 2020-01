NBA 2019/2020, risultati 9 gennaio 2020: OKC spazza via Houston grazie ad un super Gallinari, vincono anche i 76ers

4 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla Little Caesars Arena di Detroit dove i Pistons non replicano la vittoria di due giorni fa in Ohio di due giorni fa: a uscirne vincitori questa volta sono i Cavs col punteggio di 112-115 (dopo un tempo supplementare). Trascinatore di serata Tristan Thompson con 35 punti (massimo in carriera) e 14 rimbalzi; padroni di casa che si fermano ai 28 punti + 23 rimbalzi di Drummond e i 27 punti di Rose.

Terza vittoria su tre in stagione per i 76ers contro Boston: al Wells Fargo Center termina 109-98. In assenza di Embiid ci pensano Richardson (29 punti) e Simmons (19 punti) a trascinare la squadra alla vittoria numero venticinque in stagione. Nei Celtics da segnalare 26 punti di Kemba Walker e la doppia doppia di Tatum (15 punti e 10 rimbalzi). Vince in casa anche Minnesota contro Portland: la buona prova di Wiggins (23 punti) e la doppia doppia di Dieng (12 punti e 10 rimbalzi) indirizzano una gara mai realmente in discussione a causa della stanchezza evidente degli ospiti, che trovano punti soltanto in Lillard (20) e Whiteside (15 punti e 14 rimbalzi).

Partita di cartello alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma fra Thunder e Rockets: a spuntarla sono i padroni di casa per 113-92. Ottima la prova di Gallinari, autore di 23 punti, 11 rimbalzi e 4 assist (MVP della gara). Buone anche le prove di Gilgeous-Alexander (20 punti) e Chris Paul (18 punti). Ai Rockets non bastano i 34 punti di Westbrook e i 17 di Harden, arriva la sconfitta numero 12 in stagione.

Di seguito i risultati della notte:

DETROIT PISTONS (14-25) @ CLEVELAND CAVALIERS (11-27) 112-115

PHILADELPHIA 76ERS (25-14) @ BOSTON CELTICS (25-11) 109-98

MINNESOTA TIMBERWOLVES (15-22) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (16-23) 116-102

OKLAHOMA CITY THUNDER(22-16) @ HOUSTON ROCKETS (25-12) 113-92

*fra parentesi i record delle squadre

