NBA 2019/2020, risultati 7 febbraio 2020: seconda sconfitta per i Mavs, vincono 76ers e Boston

8 partite nella notte NBA: si parte dalla vittoria dei 76ers contro i Grizzlies: termina 119-107 al Wells Fargo Center. 34 punti per Korkmaz e doppia doppia per Simmons (22 punti e 10 assist) ed Embiid (10 punti e 10 rimbalzi). Negli ospiti 15 punti per Morant e doppia doppia per Valanciunas (14 punti e 10 rimbalzi). Seconda sconfitta di fila per i Mavs contro i Wizards: partita infinita che termina 119-118 grazie ai 29 punti di Beal e i 20 di Bertans. I Mavs pagano l’assenza di Doncic, non bastano i 20 punti di Curry e i 19 di Hardaway.

Non si fermano i Celtics che si impongono anche sugli Hawks: al TD Garden termina 112-107. Decisivi i 32 punti di Tatum e la doppia doppia di Kanter (16 punti e 15 rimbalzi). Pesante l’assenza di Trae Young negli ospiti, non basta la doppia doppia di Collins (30 punti e 10 rimbalzi) e i 25 punti di Huerter. Vittoria esterna per i Toronto Raptors sul campo dei Pacers: una bella gara termina 106-115. Doppia doppia per Ibaka (22 punti e 10 rimbalzi) e Lowry (16 punti e 11 assist). Padroni di casa fermi alla doppia doppia di Sabonis (19 punti e 16 rimbalzi).

Vittoria a fatica per i Thunder contro i Pistons: termina 108-101. Solide prestazioni di Paul (22 punti), Gilgeous-Alexander (21 punti) e Gallinari (19 punti). Negli ospiti buone prestazioni di Jackson (28 punti) e Wood (27 punti e 12 rimbalzi). (Larga) vittoria a sorpresa dei Suns contro i Rockets: finisce 127-91 alla Talking Stick Resort Arena. MVP di serata Oubre (39 punti), seguito da Booker (33 punti). Orfani di Westbrook, i Rockets provano ad aggrapparsi ai 32 punti di Harden ma non basta ad evitare la sconfitta numero 19 in stagione.

Sconfitta a sorpresa anche per i Miami Heat sul campo dei Kings: termina 105-97 grazie ai 23 punti di Bogdanovic e i 21 di Hield. 26 punti di Adebayo negli ospiti. Chiudiamo con la vittoria al cardiopalma degli Utah Jazz contro i Trail Blazers: 117-114 il risultato finale. Sugli scudi Bodganovic con 27 punti e Gobert (16 punti e 14 rimbalzi). Non bastano i 42 punti di Lillard ai Blazers, arriva la seconda sconfitta in tre gare.

Di seguito i risultati della notte:

PHILADELPHIA 76ERS (32-21) @ MEMPHIS GRIZZLIES (26-26) 119-107

WASHINGTON WIZARDS (18-32) @ DALLAS MAVERICKS (31-21)

BOSTON CELTICS (36-15) @ ATLANTA HAWKS (14-39) 112-107

INDIANA PACERS (31-21) @ TORONTO RAPTORS (38-14) 106-115

OKLAHOMA CITY THUNDER (32-20) @ DETROIT PISTONS (19-35) 108-101

PHOENIX SUNS (21-31) @ HOUSTON ROCKETS (33-19) 127-91

SACRAMENTO KINGS (20-31) @ MIAMI HEAT (34-17) 105-97

UTAH JAZZ (33-18) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (24-29) 117-114

