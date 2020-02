NBA 2019/2020, risultati 5 febbraio 2020: vincono Denver e Clippers, stop per i Mavs

9 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla vittoria casalinga dei Pistons contro i Suns: 116-108 il finale di una partita tirata fino all’ultimo. Doppia doppia per Drummond (31 punti e 19 rimbalzi), 25 punti per Jackson. Negli ospiti 30 punti per Oubre e doppia doppia per Ayton (26 punti e 12 rimbalzi). Quinta vittoria di fila per i Celtics: contro i Magic termina 116-100. 33 punti per Tatum, 27 per Hayward. Da segnalare negli ospiti 26 punti di Fournier, doppia doppia per Gordon (23 punti e 10 rimbalzi) e Vucevic (12 punti e 10 rimbalzi).

Larga vittoria per i Nets contro i GSW: al Barclays Center termina 129-88. Miglior realizzatore LeVert con 23 punti, segue Harris con 17 punti. 17 punti per Russell, 15 per Paschall negli ospiti. Vittoria al fotofinish per i Toronto Raptors contro Indiana: 119-118 il risultato finale. 32 punti di Lowry e 27 di Ibaka danno la vittoria numero 37 in stagione ai padroni di casa. Terza sconfitta consecutiva per i Pacers, non bastano i 24 punti di Brogdon e la doppia doppia di Sabonis (15 punti e 10 assist).

Tornano a vincere gli Hawks contro Minnesota: vittoria esterna per 120-127. Doppia doppia per Young (38 punti e 11 assist) e Collins (27 punti e 12 rimbalzi). Padroni di casa fermi ai 25 punti di Wiggins e alla doppia doppia di Towns (21 punti e 11 rimbalzi). Vittoria sofferta anche per i Thunder contro i Cavs: decisive le prove di Schroder (30 punti), Gilgeous-Alexander (23 punti e 10 rimbalzi) e di Gallinari (15 punti). Negli ospiti buone le prove di Sexton (23 punti), Nance (14 punti e 10 rimbalzi) e Henson (10 punti e 11 rimbalzi).

Stop a sorpresa per i Mavs contro i Grizzlies: gli ospiti si impongono 107-121. Orfani di Doncic, Porzingis scuote la squadra con 32 punti e 12 rimbalzi), ma gli ospiti si impongono grazie ai 21 punti di Morant e i 19 punti di Jackson. Vittoria al cardiopalma anche per i Denver Nuggets in casa degli Utah Jazz: la tripla doppia di Jokic (30 punti, 21 rimbalzi e 10 assist) porta il punteggio a 98-95. Sugli scudi per i padroni di casa Conley (21 punti) e Gobert (16 punti e 14 rimbalzi).

Chiudiamo con la vittoria dei Clippers contro gli Heat: 128-111. Terza vittoria di fila, decisivi i 23 punti e 10 assist di George e i 23 di Shamet. Non bastano agli ospiti i 25 punti di Jones e la doppia doppia di Adebayo (22 punti e 11 rimbalzi).

Di seguito i risultati della notte:

DETROIT PISTONS (19-34) @ PHOENIX SUNS (20-31) 116-108

BOSTON CELTICS (35-15) @ ORLANDO MAGIC (22-29) 116-100

BROOKLYN NETS (23-27) @ GOLDEN STATE WARRIORS (12-40) 129-88

TORONTO RAPTORS (37-14) @ INDIANA PACERS (31-20) 119-118

MINNESOTA TIMBERWOLVES (15-35) @ ATLANTA HAWKS (14-38) 120-127

OKLAHOMA CITY THUNDER (31-20) @ CLEVELAND CAVALIERS (13-39) 109-103

DALLAS MAVERICKS (31-20) @ MEMPHIS GRIZZLIES (26-25) 107-121

UTAH JAZZ (32-18) @ DENVER NUGGETS (36-16) 95-98

LOS ANGELES CLIPPERS (36-15) @ MIAMI HEAT (34-16) 128-111

